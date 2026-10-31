«Χωριάτικο»: H ΑΑΔΕ ζητεί στοιχεία για τυχόν εμπλοκή υπαλλήλων στην υπόθεση

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Με εντολή του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Αρχής αποστέλλει επίσημα έγγραφα αιτήματα προς τις αρμόδιες διευθύνσεις της ΕΛ.ΑΣ. και τις ανακριτικές αρχές, ζητώντας να διακριβωθεί εάν από τις έρευνες και το προανακριτικό υλικό προκύπτει εμπλοκή στελεχών της φορολογικής διοίκησης στο πολύκροτο σκάνδαλο φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων της γνωστής αλυσίδας «Χωριάτικο».

Παράλληλα, θα ζητηθεί εγγράφως κάθε αποδεικτικό στοιχείο σχετικά με φερόμενη εμπλοκή υπαλλήλων της ΑΑΔΕ στην υπόθεση της αλυσίδας εστίασης.