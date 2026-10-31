«Χωριάτικο»: H ΑΑΔΕ ζητεί στοιχεία για τυχόν εμπλοκή υπαλλήλων στην υπόθεση

Με εντολή του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων αποστέλλει επίσημα έγγραφα αιτήματα προς την ΕΛ.ΑΣ. και τις ανακριτικές αρχές για την υπόθεση της αλυσίδας «Χωριάτικο». Η Αρχή ζητά να διακριβωθεί εάν από το προανακριτικό υλικό προκύπτει εμπλοκή στελεχών της φορολογικής διοίκησης στο σκάνδαλο φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων. Παράλληλα, ζητείται εγγράφως κάθε αποδεικτικό στοιχείο σχετικά με τη φερόμενη εμπλοκή υπαλλήλων.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με εντολή του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Αρχής αποστέλλει επίσημα έγγραφα αιτήματα προς την ΕΛ.ΑΣ. και τις ανακριτικές αρχές.
  • Ζητείται να διακριβωθεί εάν από τις έρευνες και το προανακριτικό υλικό προκύπτει εμπλοκή στελεχών της φορολογικής διοίκησης στην υπόθεση της γνωστής αλυσίδας «Χωριάτικο».
  • Παράλληλα, θα ζητηθεί εγγράφως κάθε αποδεικτικό στοιχείο σχετικά με τη φερόμενη εμπλοκή υπαλλήλων της ΑΑΔΕ στην υπόθεση της αλυσίδας εστίασης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με εντολή του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Αρχής αποστέλλει επίσημα έγγραφα αιτήματα προς τις αρμόδιες διευθύνσεις της ΕΛ.ΑΣ. και τις ανακριτικές αρχές, ζητώντας να διακριβωθεί εάν από τις έρευνες και το προανακριτικό υλικό προκύπτει εμπλοκή στελεχών της φορολογικής διοίκησης στο πολύκροτο σκάνδαλο φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων της γνωστής αλυσίδας «Χωριάτικο».

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Παράλληλα, θα ζητηθεί εγγράφως κάθε αποδεικτικό στοιχείο σχετικά με φερόμενη εμπλοκή υπαλλήλων της ΑΑΔΕ στην υπόθεση της αλυσίδας εστίασης.

 

 

 

 

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