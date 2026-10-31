Σάκης Ρουβάς – Κατερίνα Λιόλιου: Το viral «ατύχημα» στην πρεμιέρα και η απολαυστική αντίδρασή τους

Μια άκρως εκρηκτική πρεμιέρα γεμάτη ενέργεια, ρυθμό αλλά και ένα απρόοπτο που έκλεψε την παράσταση επεφύλασσε η πολυαναμενόμενη συνάντηση του Σάκη Ρουβά και της Κατερίνας Λιόλιου επί σκηνής. Οι δύο καλλιτέχνες ένωσαν τις δυνάμεις τους στο νυχτερινό κέντρο «Έναστρον», χαρίζοντας από το πρώτο κιόλας βράδυ στιγμές που έγιναν αμέσως viral.

Η τολμηρή χορογραφία και η… μετωπική σύγκρουση on stage

Κατά τη διάρκεια του κοινού τους προγράμματος, το κέφι χτύπησε «κόκκινο» και οι δυο τους αποφάσισαν να πειραματιστούν με εντυπωσιακές χορευτικές φιγούρες. Σε μία από αυτές, η Κατερίνα Λιόλιου επιχείρησε να περάσει συρτά κάτω από τα πόδια του κορυφαίου Έλληνα σταρ.

Η έξοδος της φιγούρας, ωστόσο, δεν πήγε ακριβώς όπως είχε σχεδιαστεί: τη στιγμή που σηκώθηκε, η τραγουδίστρια κουτούλησε άθελά της τον Σάκη Ρουβά στο πρόσωπο, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των θεατών.

Τα γέλια, ο επαγγελματισμός και η αποθέωση στο TikTok

Αντί να «παγώσουν», οι δύο καλλιτέχνες απέδειξαν τι σημαίνει αυθορμητισμός και σκηνική άνεση. Η Κατερίνα Λιόλιου ξέσπασε αμέσως σε δυνατά γέλια, με τον Σάκη Ρουβά να διασκεδάζει εξίσου τη στιγμή χωρίς να διακόψει ούτε δευτερόλεπτο τη ροή της κίνησης.

Συνέχισαν απτόητοι τον χορό τους, άρπαξαν ξανά τα μικρόφωνα και απογείωσαν το κέφι, με το κοινό να τους αποθεώνει για τον απαράμιλλο επαγγελματισμό και την ανεπιτήδευτη χημεία τους. Όπως ήταν φυσικό, το στιγμιότυπο που απαθανάτισε θαμώνας ανέβηκε απευθείας στο TikTok, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και αποθεωτικά σχόλια.