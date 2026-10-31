Σάκης Ρουβάς – Κατερίνα Λιόλιου: Το viral «ατύχημα» στην πρεμιέρα και η απολαυστική αντίδρασή τους

Στην πρεμιέρα τους στο νυχτερινό κέντρο «Έναστρον», ο Σάκης Ρουβάς και η Κατερίνα Λιόλιου, είχαν ένα απρόοπτο επί σκηνής, όταν κατά τη διάρκεια χορευτικής φιγούρας η τραγουδίστρια κουτούλησε άθελά της τον καλλιτέχνη στο πρόσωπο. Οι δύο ερμηνευτές αντέδρασαν με γέλια και επαγγελματισμό, συνεχίζοντας κανονικά το πρόγραμμά τους μπροστά στους θεατές. Το στιγμιότυπο καταγράφηκε από θαμώνα και διαδόθηκε ταχύτατα στο TikTok συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές.

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Ρουβάς-Λιόλιου
Πηγή: TIK TOK
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια εκρηκτική πρεμιέρα επεφύλασσε η συνάντηση του Σάκη Ρουβά και της Κατερίνας Λιόλιου στο νυχτερινό κέντρο «Έναστρον», χαρίζοντας στιγμές που έγιναν αμέσως viral.
  • Κατά τη διάρκεια μιας χορευτικής φιγούρας, η τραγουδίστρια επιχείρησε να περάσει κάτω από τα πόδια του καλλιτέχνη και σηκώθηκε κουτουλώντας τον άθελά της στο πρόσωπο.
  • Αντί να «παγώσουν», οι δύο καλλιτέχνες ξέσπασαν σε γέλια και συνέχισαν απτόητοι το πρόγραμμα, με το στιγμιότυπο να αποθεώνεται στο TikTok για τον επαγγελματισμό τους.

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Μια άκρως εκρηκτική πρεμιέρα γεμάτη ενέργεια, ρυθμό αλλά και ένα απρόοπτο που έκλεψε την παράσταση επεφύλασσε η πολυαναμενόμενη συνάντηση του Σάκη Ρουβά και της Κατερίνας Λιόλιου επί σκηνής. Οι δύο καλλιτέχνες ένωσαν τις δυνάμεις τους στο νυχτερινό κέντρο «Έναστρον», χαρίζοντας από το πρώτο κιόλας βράδυ στιγμές που έγιναν αμέσως viral.

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Η τολμηρή χορογραφία και η… μετωπική σύγκρουση on stage

Κατά τη διάρκεια του κοινού τους προγράμματος, το κέφι χτύπησε «κόκκινο» και οι δυο τους αποφάσισαν να πειραματιστούν με εντυπωσιακές χορευτικές φιγούρες. Σε μία από αυτές, η Κατερίνα Λιόλιου επιχείρησε να περάσει συρτά κάτω από τα πόδια του κορυφαίου Έλληνα σταρ.

Η έξοδος της φιγούρας, ωστόσο, δεν πήγε ακριβώς όπως είχε σχεδιαστεί: τη στιγμή που σηκώθηκε, η τραγουδίστρια κουτούλησε άθελά της τον Σάκη Ρουβά στο πρόσωπο, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των θεατών.

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Τα γέλια, ο επαγγελματισμός και η αποθέωση στο TikTok

Αντί να «παγώσουν», οι δύο καλλιτέχνες απέδειξαν τι σημαίνει αυθορμητισμός και σκηνική άνεση. Η Κατερίνα Λιόλιου ξέσπασε αμέσως σε δυνατά γέλια, με τον Σάκη Ρουβά να διασκεδάζει εξίσου τη στιγμή χωρίς να διακόψει ούτε δευτερόλεπτο τη ροή της κίνησης.

Συνέχισαν απτόητοι τον χορό τους, άρπαξαν ξανά τα μικρόφωνα και απογείωσαν το κέφι, με το κοινό να τους αποθεώνει για τον απαράμιλλο επαγγελματισμό και την ανεπιτήδευτη χημεία τους. Όπως ήταν φυσικό, το στιγμιότυπο που απαθανάτισε θαμώνας ανέβηκε απευθείας στο TikTok, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και αποθεωτικά σχόλια.

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