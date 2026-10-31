Νάντια Γιαννακοπούλου για την αντιπαράθεση με τον Μακάριο Λαζαρίδη: «Δεν ντρέπομαι που δάκρυσα»

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Στην έντονη τηλεοπτική αντιπαράθεση που είχε με τον Μακάριο Λαζαρίδη, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, αναφέρθηκε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Η ίδια περιέγραψε τι ήταν αυτό που την οδήγησε στη συναισθηματική φόρτιση, υποστηρίζοντας ότι ο συνομιλητής της ξεπέρασε τα όρια του δημόσιου διαλόγου, εμπλέκοντας την οικογένειά της.

«Απλά όταν αισθάνεσαι ότι σε πνίγει το δίκιο σου ή όταν αισθάνεσαι ότι ο συνομιλητής σου, πόσο μάλλον σε δημόσιο διάλογο, πλέον εργαλειοποιεί τα πάντα. Φαντάζεται και δημιουργεί ψεύτικα γεγονότα, εμπλέκει την οικογένειά σου. Αυτό σε φέρνει, δηλαδή ξεπερνάει πια και το όριο της αντοχής σου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Νάντια Γιαννακοπούλου σημείωσε ότι μετά το περιστατικό δέχτηκε μεγάλο αριθμό μηνυμάτων συμπαράστασης, τόσο από γυναίκες όσο και από άνδρες.

«Δέχτηκα χιλιάδες, χιλιάδες μηνύματα συμπαράστασης, όχι απλά από γυναίκες, αλλά και από πάρα πολλούς άντρες. Γιατί τελικά αυτό το φαινόμενο, δηλαδή ο τραμπουκισμός, το bullying, το οποίο δεχόμαστε, το δεχόμαστε όλοι», πρόσθεσε.

Για bullying έκανε λόγο η Νάντια Γιαννακοπούλου

Ερωτηθείσα εάν αισθάνθηκε ότι υπέστη bullying κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ απάντησε καταφατικά, τονίζοντας ότι όσα συνέβησαν ξεπέρασαν κάθε όριο.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι δεν υπήρξε καμία επικοινωνία με τον Μακάριο Λαζαρίδη έπειτα από το περιστατικό, ούτε κάποια κίνηση από την πλευρά του για να ζητήσει συγγνώμη.

«Δεν ξαναμιλήσαμε έκτοτε. Δεν είχα καμία όχληση», ξεκαθάρισε.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή της η Νάντια Γιαννακοπούλου, υπογράμμισε ότι δεν αισθάνεται ντροπή για τη συγκίνησή της μπροστά στις κάμερες, επισημαίνοντας ότι τα συναισθήματα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης φύσης.

«Είμαστε άνθρωποι και όταν είσαι άνθρωπος σημαίνει να πει ότι ξέρεις, έχεις όλες τις πτυχές. Σε οδηγεί πολλές φορές και στο να δακρύσεις. Δεν ντρέπομαι για αυτό» κατέληξε η Νάντια Γιαννακοπούλου.

Το χρονικό της τηλεοπτικής αντιπαράθεσης

Υπενθυμίζεται ότι η έντονη αντιπαράθεση μεταξύ της Νάντιας Γιαννακοπούλου και του Μακάριου Λαζαρίδη, σημειώθηκε στις 21 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Η συζήτηση ξεκίνησε με αφορμή τις πολιτικές εξελίξεις και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ωστόσο η ένταση κλιμακώθηκε όταν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε σε φερόμενο περιστατικό μεταξύ τους, το οποίο η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ διέψευσε κατηγορηματικά.

Ακολούθησε ανταλλαγή βαριών χαρακτηρισμών και προσωπικών αιχμών, με τη Νάντια Γιαννακοπούλου, να ξεσπά σε δάκρυα στον τηλεοπτικό αέρα. Λίγες ώρες αργότερα, ο Μακάριος Λαζαρίδης ζήτησε δημόσια συγγνώμη μέσω ανάρτησής του, αναγνωρίζοντας ότι η αντιπαράθεση είχε ξεφύγει από τα όρια.