Νάντια Γιαννακοπούλου: Ξέσπασε σε κλάματα on air έπειτα από καβγά με τον Μακάριο Λαζαρίδη – «Είστε κινούμενος βούρκος» – ΒΙΝΤΕΟ

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Έντονη αντιπαράθεση είχαν το πρωί της Τετάρτης (21/10), στον τηλεοπτικό αέρα του ΑΝΤ1, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μακάριος Λαζαρίδης. Η συζήτηση για τις πολιτικές εξελίξεις και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ εξελίχθηκε σε προσωπική σύγκρουση, με εκατέρωθεν αιχμές και τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ να ξεσπά σε κλάματα.

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν ο Μακάριος Λαζαρίδης αναφέρθηκε σε πρόσωπο το οποίο, όπως υποστήριξε, είναι προφυλακισμένο στην Κρήτη και κουμπάρος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη.

Η αναφορά προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Νάντιας Γιαννακοπούλου, η οποία απάντησε: «Θέλετε να μας πείτε ότι είναι ευθύνη του Ανδρουλάκη το δικό σας σκάνδαλο;».

Η αναφορά στο καφενείο της Βουλής και η αντίδραση Γιαννακοπούλου

Στη συνέχεια, ο βουλευτής της ΝΔ υποστήριξε ότι η Νάντια Γιαννακοπούλου τον είχε προσεγγίσει στο καφενείο της Βουλής, την επομένη αποκάλυψης που, όπως είπε, είχε κάνει στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να τον ρωτήσει εάν θα ακολουθούσαν και άλλες αποκαλύψεις.

«Θέλετε να σας πω με τι αγωνία ήρθατε και με ρωτήσατε την επόμενη μέρα της αποκάλυψης που έκανα στην εξεταστική επιτροπή αν έρχονται και άλλα;», είπε χαρακτηριστικά ο Μακάριος Λαζαρίδης.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ αντέδρασε έντονα, απαντώντας: «Τι λέτε; Δεν ντρέπεστε;».

Ο Μακάριος Λαζαρίδης επέμεινε στους ισχυρισμούς του, λέγοντας: «Στο καφενείο της Βουλής ήμασταν, κ. Γιαννακοπούλου. Να μάθετε να μην προκαλείτε, γιατί θα παίρνετε απαντήσεις».

Παράλληλα, αρνήθηκε να ανακαλέσει όσα είχε υποστηρίξει, παρά το σχετικό αίτημα της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ.

«Θα μιλήσουμε στα δικαστήρια τότε – Είστε κινούμενος βούρκος»

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, με τη Νάντια Γιαννακοπούλου να διαψεύδει κατηγορηματικά όσα της αποδίδονταν και να προαναγγέλλει δικαστική συνέχεια.

«Θα μιλήσουμε στα δικαστήρια τότε. Θα έπρεπε να ντρέπεστε για το μέγεθος του ψεύδους σας. Δεν έχετε να μιλήσετε πολιτικά και εφευρίσκετε πράγματα. Ντροπή σας! Εκπροσωπείτε αυτή τη στιγμή τον πολιτικό βούρκο, κύριε Λαζαρίδη. Είστε κινούμενος βούρκος. Με ψέματα και προσωπικές επιθέσεις. Δεν έχω καμία επαφή με τον κύριο Λαζαρίδη. Δεν έγινε ποτέ αυτό. Δεν μιλάμε ποτέ», δήλωσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Το ξέσπασμα σε κλάματα και οι αιχμές για τον Ανδρουλάκη

Η ένταση κορυφώθηκε όταν η Νάντια Γιαννακοπούλου ξέσπασε σε κλάματα, εμφανώς φορτισμένη από την εξέλιξη της συζήτησης. Η ίδια έκανε λόγο για προσωπική επίθεση και ζήτησε να τεθεί ένα όριο στον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η πολιτική αντιπαράθεση.

«Όταν ένας άνθρωπος βγαίνει με τόσο ψευδή τρόπο και κάνει προσωπική χυδαία επίθεση σε εμένα, λέγοντας τέτοιου είδους ψεύδη, μπορείτε να μου πείτε εγώ τι πρέπει να κάνω δημοσίως; Πείτε μου. Γιατί όλα έχουν ένα όριο. Κυριολεκτικά όλα έχουν ένα όριο. Προσπάθησε από την πρώτη στιγμή να δείξει ότι υπάρχει μια υφέρπουσα κόντρα με τον πρόεδρο του κόμματός μου. Εγώ ειλικρινά δεν περίμενα ποτέ να πέσει τόσο πολύ το επίπεδο με τέτοιου είδους ψεύδη και τέτοιου είδους επιθέσεις», ανέφερε.

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