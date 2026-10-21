Ο Εκδότης – Διευθυντής της Realnews, Νίκος Χατζηνικολάου, κήρυξε την έναρξη των εργασιών στο 6ο συνέδριο Cyber Greece 2026 «Υβριδικές απειλές – Νέο τοπίο», το οποίο συνδιοργανώνουν οι εταιρείες Next is Now και Dome Consulting στην Αίγλη Ζαππείου. Στον εισαγωγικό του χαιρετισμό, έθεσε τον πυρήνα του προβληματισμού γύρω από το σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον.