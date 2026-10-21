Διονύσης Σαββόπουλος: Ένας χρόνος από τον θάνατο του «Νιόνιου» που άλλαξε τον ρου του ελληνικού πενταγράμμου

Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα από τον θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου, του δημιουργού που σημάδεψε με τη μουσική, τους στίχους και την ιδιαίτερη σκηνική του παρουσία περισσότερες από έξι δεκαετίες του ελληνικού τραγουδιού. Ο αγαπημένος «Νιόνιος» έφυγε από τη ζωή στις 21 Οκτωβρίου 2025, σε ηλικία 81 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα έργο που άλλαξε τον ρου του ελληνικού πενταγράμμου και εξακολουθεί να «συνομιλεί» με διαφορετικές γενιές ανθρώπων στους χωρισμούς τους, στους σκοτεινές τους ενδοσκοπήσεις και στα ξέφρενα γλέντια τους…

Ένας δημιουργός που δεν χωρούσε σε μουσικά στεγανά

Τραγουδοποιός, συνθέτης, στιχουργός και ερμηνευτής, ο Σαββόπουλος δεν υπήρξε μόνο μία από τις σημαντικότερες μορφές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής. Με τη δική του ξεχωριστή καλλιτεχνική γλώσσα, ένωσε στοιχεία της ροκ και της φολκ με το λαϊκό τραγούδι, τους παραδοσιακούς ήχους και την ελληνική ποιητική παράδοση, δημιουργώντας ένα προσωπικό μουσικό σύμπαν. Με λίγα λόγια έγινε ο μουσικός μας «παραμυθάς».

Παράλληλα, η δημόσια παρουσία του και οι παρεμβάσεις του προκαλούσαν συχνά συζητήσεις και διαφορετικές αντιδράσεις. Ο ίδιος δεν έπαψε να αποτελεί μια προσωπικότητα με ισχυρό πολιτιστικό αποτύπωμα, πέρα από τα όρια της μουσικής σκηνής.

Από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα και τη μουσική ανατροπή

Ο Διονύσης Σαββόπουλος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 2 Δεκεμβρίου 1944. Αν και ξεκίνησε σπουδές στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, σύντομα τον κέρδισε η μουσική. Το 1963 εγκατέλειψε τις σπουδές του και κατέβηκε στην Αθήνα, αναζητώντας τον δικό του δρόμο στο τραγούδι.

Το 1966 κυκλοφόρησε τον πρώτο του δίσκο, «Το Φορτηγό», εγκαινιάζοντας μια πορεία που θα άλλαζε τα δεδομένα της ελληνικής τραγουδοποιίας. Σε μια εποχή έντονων κοινωνικών και πολιτικών ανακατατάξεων, οι στίχοι του ξεχώρισαν για τον συμβολισμό, την ειρωνεία, την αφηγηματική τους δύναμη και την ικανότητά τους να αποτυπώνουν την πραγματικότητα με έναν διαφορετικό τρόπο.

Η δικτατορία των συνταγματαρχών αποτέλεσε μια δύσκολη περίοδο για τον ίδιο. Συνελήφθη και φυλακίστηκε δύο φορές, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 1967, για τις πολιτικές του πεποιθήσεις και τη δράση του με τη νεολαία της ΕΔΑ, ενώ η μουσική του συνδέθηκε με το κλίμα αμφισβήτησης και τις αναζητήσεις της εποχής.

Τα τραγούδια και οι δίσκοι που άφησαν εποχή

Στη διάρκεια της πολυετούς διαδρομής του, ο Σαββόπουλος δημιούργησε τραγούδια που απέκτησαν ξεχωριστή θέση στη συλλογική μνήμη. Από το «Περιβόλι του Τρελού» και τον «Μπάλλο» μέχρι το «Βρώμικο Ψωμί», τη «Ρεζέρβα» και τα «Τραπεζάκια Έξω», κάθε δισκογραφική του δουλειά αποτύπωνε μια διαφορετική πτυχή της καλλιτεχνικής του αναζήτησης.

Το 1983, η συναυλία του στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο πλαίσιο της περιοδείας για τα 20 χρόνια του στο ελληνικό τραγούδι, αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς της πορείας του. Την ίδια χρονιά κυκλοφόρησαν τα «Τραπεζάκια Έξω», ένας δίσκος που αγαπήθηκε ιδιαίτερα και περιλαμβάνει το «Ας κρατήσουν οι χοροί».

Η δημιουργικότητά του, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στη δισκογραφία. Έγραψε μουσική για το θέατρο και τον κινηματογράφο, ασχολήθηκε με την τηλεόραση και το ραδιόφωνο και υποστήριξε νεότερους καλλιτέχνες μέσα από τις συνεργασίες και τις παραγωγές του. Ξεχωριστή θέση στην τηλεοπτική του παρουσία είχε η εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι», μέσα από την οποία ανέδειξε διαφορετικές όψεις της ελληνικής μουσικής.

Έναν χρόνο μετά την απώλειά του, ο «Νιόνιος» εξακολουθεί να βρίσκεται εκεί όπου ανήκε πάντα, μέσα στα τραγούδια, στις μνήμες και στις ιστορίες που συνεχίζουν να περνούν από γενιά σε γενιά.

Δείτε τη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στον Νίκο Χατζηνικολάου και στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», στις 28 Οκτωβρίου του 2002