Γιαννακοπούλου για Λαζαρίδη: Ήρθε για να προκαλέσει, επινόησε ασύστολα ψέματα – Δεν θα με φιμώσει κανείς

«Ο κ. Λαζαρίδης δεν ήρθε σήμερα στον ΑΝΤ1 για να συζητήσει. Ήρθε για να προκαλέσει» τονίζει σε δήλωσή της η Νάντια Γιαννακοπούλου, με αφορμή την τηλεοπτική τους αντιπαράθεση στον ΑΝΤ1, κάνοντας λόγο και για ευθύνη της ΝΔ που ανέχεται αυτές τις δημόσιες συμπεριφορές.

«Όταν η συζήτηση έφτασε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το σκάνδαλο που θα μείνει ως ταυτότητα της δεύτερης τετραετίας της Νέας Δημοκρατίας, δεν είχε τίποτα να πει. Γι’ αυτό επινόησε ασύστολα ψέματα. Ισχυρίστηκε δημόσια, μπροστά σε χιλιάδες τηλεθεατές, ότι τον αναζήτησα «με αγωνία» για τις αποκαλύψεις στην Εξεταστική. Είναι ψέμα. Ένα χονδροειδές, κατασκευασμένο ψέμα. Του ζήτησα να το ανακαλέσει. Αρνήθηκε, γιατί όποιος κατασκευάζει ψέματα δεν τα ανακαλεί» αναφέρει η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

«Όταν τελείωσαν και τα ψέματα, έπιασε την οικογένειά μου. Είναι το πιο φθηνό όπλο και η πιο συνηθισμένη τακτική απέναντι σε μια γυναίκα στην πολιτική: όταν δεν μπορείς να την αντικρούσεις με πολιτικά επιχειρήματα, προσπαθείς να την ακυρώσεις. Δεν έλειψαν και τα σενάρια εσωκομματικής αμφισβήτησης που επιχείρησε να στήσει, λίγες ημέρες μετά την μεγαλειώδη συγκέντρωση του ΠΑΣΟΚ στο Αιγάλεω» επισημαίνει η κ. Γιαννακοπούλου.

«Το ΠΑΣΟΚ έχει εκλεγμένο Πρόεδρο, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Πάμε ενωμένοι στις εκλογές για να τελειώσει η Νέα Δημοκρατία της αλαζονείας, του ΟΠΕΚΕΠΕ, των αρίστων χωρίς πτυχία. Έχω αρκετά χρόνια εμπειρίας σε ζωντανές τηλεοπτικές εκπομπές και σε σκληρή πολιτική αντιπαράθεση. Δεν φοβάμαι τη σύγκρουση.

Υπάρχουν όμως ανθρώπινα όρια. Όταν κάποιος σε κοιτάζει στα μάτια και σε συκοφαντεί ψυχρά και ανήθικα, η συναισθηματική φόρτιση είναι η πιο ανθρώπινη αντίδραση και δεν ντρέπομαι γι’ αυτό. Δεν θα με φιμώσει ούτε ο κ. Λαζαρίδης ούτε κανένας άλλος. Η αξιοπιστία του είναι όση και η αξιοπιστία των πτυχίων του. Ο εκνευρισμός του που τον οδηγεί σε ακρότητες και ευτελισμό του δημόσιου διαλόγου δείχνει τα αδιέξοδά του, προσωπικά και πολιτικά.

Η ευθύνη όμως δεν είναι μόνο δική του. Είναι και του κόμματος που ανήκει και ανέχεται αυτές τις δημόσιες τοποθετήσεις και συμπεριφορές. Δεν θα ακολουθήσουμε τον πολιτικό τους κατήφορο. Ας τον χαίρεται η Νέα Δημοκρατία!» υπογραμμίζει η κ. Γιαννακοπούλου.