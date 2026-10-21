Τζον Στιούαρτ: Παραμένει στο «The Daily Show» έως το 2028

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Τη συνεργασία του με τον Τζον Στιούαρτ έως το 2028 ανανέωσε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Comedy Central, διασφαλίζοντας την παραμονή του γνωστού παρουσιαστή στο «The Daily Show» για ακόμη δύο χρόνια.

Η νέα συμφωνία παρατείνει το συμβόλαιό του, το οποίο επρόκειτο να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2026, μετά την ανανέωση που είχε συμφωνηθεί τον Νοέμβριο του 2025. Με αυτόν τον τρόπο, ο Στιούαρτ θα συνεχίσει να βρίσκεται στο τιμόνι της εκπομπής κατά την περίοδο που θα προηγηθεί των επόμενων προεδρικών εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με το Variety, ο παρουσιαστής θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται με την εναλλασσόμενη ομάδα παρουσιαστών και ανταποκριτών της εκπομπής, ενώ θα διατηρήσει και τη θέση του εκτελεστικού παραγωγού. Στην παραγωγή συμμετέχουν επίσης η showrunner Τζεν Φλανζ και ο επί χρόνια μάνατζέρ του, Τζέιμς Ντίξον.

Η επιστροφή που ενίσχυσε την απήχηση της εκπομπής

Ο Τζον Στιούαρτ ανέλαβε την παρουσίαση του «The Daily Show» το 1999 και παρέμεινε στη θέση έως το 2015. Τον διαδέχθηκε ο Τρέβορ Νόα, ο οποίος αποχώρησε το 2022.

Ο Στιούαρτ επέστρεψε στην εκπομπή τον Φεβρουάριο του 2024, αναλαμβάνοντας την παρουσίαση μία φορά την εβδομάδα, ενώ τις υπόλοιπες ημέρες το πρόγραμμα συνεχίζεται με άλλους παρουσιαστές.

Η επιστροφή του συνέπεσε με άνοδο της τηλεθέασης και ενίσχυση της παρουσίας της εκπομπής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με στοιχεία της Paramount, το «The Daily Show» ήταν το πρόγραμμα καλωδιακής τηλεόρασης με τη μεγαλύτερη απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το 2026.

Η στήριξη του Comedy Central

Την ικανοποίησή του για τη συνέχιση της συνεργασίας εξέφρασε ο Τζορτζ Τσικς, συμπρόεδρος και επικεφαλής περιεχομένου της Skydance TV, χαρακτηρίζοντας τον Στιούαρτ κορυφαίο ταλέντο της γενιάς του.

«Ο Τζον Στιούαρτ είναι ένα ταλέντο που καθορίζει μια ολόκληρη γενιά, ενώ το “The Daily Show” παραμένει ένα από τα πιο επιδραστικά τηλεοπτικά brands και αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του Comedy Central. Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεχίζουμε τη συνεργασία μας με τον Τζον και τη βραβευμένη δημοσιογραφική του ομάδα», δήλωσε.

Η ανανέωση του συμβολαίου έρχεται σε μια περίοδο σημαντικών επιχειρηματικών εξελίξεων στον χώρο των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης της Paramount και της Warner Bros. από τη Skydance Media, υπό την ηγεσία του Ντέιβιντ Έλισον, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα.

Με την παραμονή του Στιούαρτ έως το 2028, το Comedy Central διατηρεί στο πρόγραμμά του ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της πολιτικής σάτιρας στις ΗΠΑ, ενόψει μιας περιόδου με αυξημένο πολιτικό ενδιαφέρον και έντονες αντιπαραθέσεις.