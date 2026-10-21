Θεσσαλονίκη: Νήπιο 3 ετών, έφυγε από το σπίτι του και εντοπίστηκε να περιπλανιέται στον δρόμο – Συνελήφθη η μητέρα του

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Νέο περιστατικό με νήπιο που εντοπίστηκε να κυκλοφορεί στον δρόμο μόνο του καταγράφηκε στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην περιοχή της Τριανδρίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (20/10), όταν το τρίχρονο αγοράκι έφυγε από το σπίτι του χωρίς να γίνει αντιληπτό από τους οικείους του.

Το νήπιο εντοπίστηκε να περιπλανιέται μόνο του σε υπαίθριο χώρο από διερχόμενο πολίτη, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία.

Συνελήφθη η 39χρονη μητέρα του παιδιού

Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία, για την υπόθεση συνελήφθη η 39χρονη μητέρα του παιδιού, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου.

Το συμβάν στην Τριανδρία έρχεται να προστεθεί σε αντίστοιχες υποθέσεις που έχουν απασχολήσει την κοινή γνώμη, μεταξύ των οποίων και το πρόσφατο περιστατικό στην Άρτα.