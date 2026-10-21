Θεσσαλονίκη: Νήπιο 3 ετών, έφυγε από το σπίτι του και εντοπίστηκε να περιπλανιέται στον δρόμο – Συνελήφθη η μητέρα του

Ένα τρίχρονο αγοράκι έφυγε από το σπίτι του χωρίς να γίνει αντιληπτό στην περιοχή της Τριανδρίας στη Θεσσαλονίκη και εντοπίστηκε να περιπλανιέται μόνο του σε υπαίθριο χώρο από διερχόμενο πολίτη. Η Αστυνομία ειδοποιήθηκε άμεσα και προχώρησε στη σύλληψη της 39χρονης μητέρας του παιδιού, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου.

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Νήπιο το έσκασε από το σπίτι του - Θεσσαλονίκη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα τρίχρονο αγοράκι έφυγε το απόγευμα της Τρίτης (20/10) από το σπίτι του στην περιοχή της Τριανδρίας στη Θεσσαλονίκη, χωρίς να γίνει αντιληπτό από τους οικείους του.
  • Το νήπιο εντοπίστηκε να περιπλανιέται μόνο του σε υπαίθριο χώρο από διερχόμενο πολίτη, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία.
  • Για την υπόθεση συνελήφθη η 39χρονη μητέρα του παιδιού, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου.

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Νέο περιστατικό με νήπιο που εντοπίστηκε να κυκλοφορεί στον δρόμο μόνο του καταγράφηκε στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην περιοχή της Τριανδρίας.

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Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (20/10), όταν το τρίχρονο αγοράκι έφυγε από το σπίτι του χωρίς να γίνει αντιληπτό από τους οικείους του.

Το νήπιο εντοπίστηκε να περιπλανιέται μόνο του σε υπαίθριο χώρο από διερχόμενο πολίτη, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία.

Συνελήφθη η 39χρονη μητέρα του παιδιού

Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία, για την υπόθεση συνελήφθη η 39χρονη μητέρα του παιδιού, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου.

Το συμβάν στην Τριανδρία έρχεται να προστεθεί σε αντίστοιχες υποθέσεις που έχουν απασχολήσει την κοινή γνώμη, μεταξύ των οποίων και το πρόσφατο περιστατικό στην Άρτα.

 

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