6ο Cyber Greece 2026: Ορίζονται άμεσα 300 κρίσιμες οντότητες με νέα πλατφόρμα διαχείρισης κρίσεων

Για τη στρατηγική ανθεκτικότητας και την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών μίλησε ο Γενικός Γραμματέας Προστασίας Κρίσιμων Οντοτήτων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Σπυρίδων Παπαγεωργίου, στην κεντρική του ομιλία στο 6ο Cyber Greece 2026.

Της Μαίρης Ι. Παπακωνσταντίνου

Κατά την τοποθέτησή του, ανήγγειλε ότι εντός του επόμενου ενάμιση μηνός θα οριστεί το πρώτο κύμα περίπου 300 κρίσιμων οντοτήτων της χώρας. Αυτοί οι φορείς θα υποχρεωθούν να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα προστασίας μέσα σε ένα εννεάμηνο, καθώς από τον δέκατο μήνα ξεκινάει επίσημα ο έλεγχος από ειδικά εκπαιδευμένους αξιολογητές. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι βρίσκεται ήδη σε πιλοτική λειτουργία στον προσωπικό του υπολογιστή η νέα «Πλατφόρμα Διαχείρισης Ανθεκτικότητας Κρίσιμων Οντοτήτων», με στόχο να γίνει άμεσα παραγωγική για την κεντρική παρακολούθηση των υποδομών και τη διαχείριση κρίσεων.

Ο κ. Παπαγεωργίου εξήγησε ότι οι υβριδικές απειλές αποτελούν οργανωμένες εκστρατείες που συνδυάζουν κυβερνοεπιθέσεις, παραπληροφόρηση, παρεμβολές τηλεπικοινωνιών και οικονομικές πιέσεις. Επειδή οι επιθέσεις αυτές πλήττουν ταυτόχρονα διαφορετικούς τομείς, οι φορείς τείνουν να τις αντιμετωπίζουν μεμονωμένα, γεγονός που αποτελεί το βασικό κενό που εκμεταλλεύονται οι επιτιθέμενοι. Η Γενική Γραμματεία θα λειτουργήσει ως «ομπρέλα» για την ενιαία ανταλλαγή πληροφοριών, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα αυτά τα σημάδια.

Θέτοντας ως βασικό κανόνα ότι προτεραιότητα είναι η προστασία των κρίσιμων υπηρεσιών (όπως η παροχή ρεύματος ή νερού) και όχι απλώς των ίδιων των οντοτήτων, υπογράμμισε τη βαθιά αλληλεξάρτηση των υποδομών. «Δεν προετοιμαζόμαστε για να αποτρέψουμε τον επιτιθέμενο. Θεωρούμε δεδομένο ότι αυτός θα περάσει», δήλωσε χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας ότι η έμφαση δίνεται στην επιχειρησιακή ανθεκτικότητα και την άμεση αποκατάσταση της υπηρεσίας.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι οι έλεγχοι δεν θα είναι τυπικοί («tick the box»), αλλά θα εξετάζουν την ουσία μέσα από extreme σενάρια και πρακτικές ασκήσεις. Φέροντας ένα απτό παράδειγμα, ανέφερε πως δεν αρκεί ένας οργανισμός να δηλώνει ότι διαθέτει γεννήτρια ανάγκης· πρέπει να έχει προβλεφθεί αν σε μια κρίση θα υπάρχει ανοιχτός δρόμος για να τροφοδοτηθεί η γεννήτρια με πετρέλαιο.

Τέλος, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τους κρατικά υποστηριζόμενους επιτιθέμενους (state sponsors) που στοχεύουν στη διείσδυση βιομηχανικών συστημάτων τα οποία συχνά είναι εξαιρετικά ευάλωτα. Επεσήμανε μάλιστα ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη επιτρέπει πλέον στους κυβερνοεγκληματίες να γράφουν exploits ταχύτατα, γεγονός που επιβάλλει στην αμυνόμενη πλευρά να χρησιμοποιήσει την ίδια τεχνολογία για την καθημερινή σάρωση των ευπαθειών σε ολόκληρη τη χώρα. «Σκεφτόμαστε όπως ο επιτιθέμενος, λειτουργούμε όπως ο επιτιθέμενος για να πάρουμε τα αντίστοιχα μέτρα», κατέληξε.

Το Cyber Greece 2026 πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνικής Νοημοσύνης, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, καθώς και με την ευρεία υποστήριξη κορυφαίων εταιρειών και οργανισμών της αγοράς. Diamond χορηγός του συνεδρίου είναι η Εθνική Τράπεζα, ενώ ως Platinum χορηγοί συμμετέχουν οι εταιρείες OBRELA και BRIGHT GROUP.

Την κατηγορία των Golden χορηγών στελεχώνουν οι ADACOM και inDigital, ενώ Silver χορηγοί είναι οι HUAWEI, NEUROSOFT και Netcompany. Στο πλευρό του συνεδρίου ως Χορηγοί βρίσκονται οι εταιρείες Τ, ΑΔΜΗΕ, Olympios, EFAGROUP, Cognyte και LUMINAR, με την εκδήλωση να πραγματοποιείται επιπλέον με την υποστήριξη της ΕΥΔΑΠ. Χορηγοί επικοινωνίας που καλύπτουν και προβάλλουν το συνέδριο είναι οι realfm97.8, Realnews, Real.gr, ENIKOS και enikonomia.gr. Το CYBER GREECE αποτελεί σταθερά έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς για την ασφάλεια στον ψηφιακό χώρο στην Ελλάδα.