Γεραπετρίτης για τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Δεν παράγει έννομα αποτελέσματα – Η χώρα μας θα κινήσει όλους τους μηχανισμούς» – Τα μηνύματα της κυβέρνησης

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«Η κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου δεν παράγει έννομα αποτελέσματα, η χώρα μας θα κινήσει όλους τους μηχανισμούς» τόνισε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς κάθε πλευρά.

Την ίδια ώρα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης τόνισε ότι «δεν έχει καμία ισχύ το τουρκολιβυκό μνημόνιο».

Κυβερνητικά στελέχη στέλνουν μηνύματα εντός και εκτός συνόρων για τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί μετά τις τελευταίες εξελίξεις και εν μέσω της σφοδρής κριτικής που δέχεται η κυβέρνηση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Γεραπετρίτης: Η κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου δεν παράγει έννομα αποτελέσματα – Η χώρα μας θα κινήσει όλους τους μηχανισμούς

Όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο Meganews ο Γιώργος Γεραπετρίτης, «υπήρξε συστηματική προσπάθεια της Τουρκίας να επικυρωθεί το μνημόνιο από το 2019 μέχρι σήμερα και όταν άλλαξαν οι ισορροπίες με την βίαιη έξωση του προέδρου της βουλής των αντιπροσώπων, αυτό έγινε εφικτό».

«Το μνημόνιο αυτό δεν πρόκεται να εφαρμοστεί γιατί δεν παράγει έννομα αποτελέσματα» ανέφερε ρητά ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών προσθέτοντας ότι η χώρα μας θα κινήσει όλους τους μηχανισμούς για την καταδίκη αυτής της παράνομης πράξης, και ανάφερε τις άμεσες δηλώσεις των Ευρωπαίων αξιωματούχων. «Είναι ομόθυμη η καταδίκη και από τους 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης», τόνισε.

Σε ερώτηση αν η Ελλάδα σχεδιάζει να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια και νότια της Κρήτης ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι «η πολιτική της Ελλάδας δεν υπαγορεύεται από σπασμωδικές κινήσεις άλλων. Η Ελλάδα θα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στον χρόνο που εκείνη θα κρίνει».

ΥΠΕΞ: Απορρίπτει την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή της Λιβύης – «Παράνομο, άκυρο και ανυπόστατο»

Την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης να εγκρίνει το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019 για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών απορρίπτει η Αθήνα, ξεκαθαρίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή δεν μεταβάλλει τον «παράνομο, άκυρο και ανυπόστατο χαρακτήρα» του και προαναγγέλλοντας τις ενδεδειγμένες ενέργειες για τη διασφάλιση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Σε χθεσινή ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει το μνημόνιο «ψευδεπίγραφο» και σημειώνει ότι αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και θίγει τα κυριαρχικά δικαιώματα κρατών της περιοχής.

«Η γεωγραφία και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας δεν αλλάζουν με μονομερείς, νομικά αβάσιμες κοινοβουλευτικές αποφάσεις», αναφέρει το ΥΠΕΞ, επισημαίνοντας ότι Τουρκία και Λιβύη δεν διαθέτουν αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές που να παρέχουν νόμιμη βάση για την επιχειρούμενη οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών.

Παράλληλα, η Αθήνα επαναλαμβάνει ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο παραγνωρίζει τα ελληνικά νησιά και τα δικαιώματά τους σε θαλάσσιες ζώνες, όπως αυτά απορρέουν από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) και το διεθνές εθιμικό δίκαιο.

Το υπουργείο Εξωτερικών αντιπαραβάλλει στην τουρκολιβυκή συμφωνία τις συμφωνίες οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών που έχει συνάψει η Ελλάδα με την Αίγυπτο και την Ιταλία, τονίζοντας ότι αυτές καταδεικνύουν τον σεβασμό της χώρας στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και στα κυριαρχικά δικαιώματα των γειτονικών κρατών.

Η Αθήνα καλεί τη λιβυκή πλευρά «να απόσχει από κάθε ενέργεια που αντίκειται στο διεθνές δίκαιο και υπονομεύει τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο».

Τέλος, το ΥΠΕΞ γνωστοποιεί ότι η Ελλάδα έχει ήδη ενημερώσει τους εταίρους και συμμάχους της για την απόφαση της λιβυκής Βουλής, διαμηνύοντας ότι «θα προβεί σε κάθε ενδεδειγμένη ενέργεια για τη διασφάλιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων».

Χατζηδάκης: «Δεν έχει καμία ισχύ» το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Ο Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε στην κοινή ανακοίνωση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, επισημαίνοντας ότι αποτυπώνει με σαφήνεια τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Αθήνα και τη Λευκωσία.

Όπως σημείωσε, η ευρωπαϊκή τοποθέτηση ξεκαθαρίζει ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν έχει ισχύ, επαναλαμβάνοντας τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ζήτημα.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης χαρακτήρισε δυσάρεστη εξέλιξη την επικύρωση του μνημονίου από τη λιβυκή Βουλή, επισημαίνοντας παράλληλα τις ιδιαιτερότητες της πολιτικής κατάστασης στη χώρα της Βόρειας Αφρικής.

«Στη Λιβύη υπάρχει μια ιδιότυπη κατάσταση. Υπάρχουν δύο κυβερνήσεις, στην ανατολική και στη δυτική Λιβύη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Αθήνα διατηρούσε επαφές και με τις δύο πλευρές τα τελευταία χρόνια.

Με τη δήλωσή του αυτή, ο κ. Χατζηδάκης έθεσε το ζήτημα της αξιοπιστίας των συνομιλητών της Ελλάδας στη Λιβύη, αναδεικνύοντας τις δυσκολίες που δημιουργεί η πολιτική και θεσμική διαίρεση της χώρας.

Χατζηδάκης: Θα προχωρήσει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναφέρθηκε και στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, διαβεβαιώνοντας ότι το έργο θα προχωρήσει. Όπως υποστήριξε, πρόκειται για ευρωπαϊκό έργο στο οποίο η Ελλάδα θα επιμείνει, χωρίς να επιδιώκει την όξυνση της έντασης με την Τουρκία.

Παράλληλα, υπερασπίστηκε τους χειρισμούς της κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα, εκτιμώντας ότι η διεθνής θέση της χώρας έχει ενισχυθεί σημαντικά από το 2019.

Φιντάν: Η Τουρκία ζητά γραπτή ειδοποίηση για τις θαλάσσιες έρευνες

Από την πλευρά της Άγκυρας, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, τοποθετήθηκε για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, υποστηρίζοντας σε δήλωσή του στην εφημερίδα “ΤΑ ΝΕΑ”, ότι η Τουρκία δεν αντιτίθεται στο έργο, θέτοντας ωστόσο ως προϋπόθεση την προηγούμενη γραπτή και όχι προφορική ενημέρωση για τις θαλάσσιες έρευνες.

Η τοποθέτηση του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών επαναφέρει στο προσκήνιο τις διαφωνίες Αθήνας και Άγκυρας για τις δραστηριότητες στη θάλασσα και τις προϋποθέσεις υλοποίησης του έργου.

Ο Χακάν Φιντάν αναφέρθηκε, επίσης, στις ελληνοτουρκικές διαφορές, με ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα της επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, καθώς και στις προοπτικές διευθέτησης των διαφορών μεταξύ των δύο χωρών.