Αττική: Εντοπίστηκε εργοστάσιο υδροπονικής κάνναβης με 225 δενδρύλλια – Τρεις συλλήψεις και εκτιμώμενο κέρδος πάνω από 200.000 ευρώ

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Πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης εντόπισαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της ΔΑΟΕ, της υπηρεσίας που αποκαλείται και «ελληνικό FBI». Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν τρία άτομα, ηλικίας 27, 49 και 54 ετών.

Στην εγκατάσταση βρέθηκαν 255 δενδρύλλια κάνναβης, ενώ τα προσδοκώμενα κέρδη από την επεξεργασία τους, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, θα ανέρχονταν σε 200.000 ευρώ.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (19/10/2026). Οι αστυνομικοί εντόπισαν αρχικά τον 54χρονο, ο οποίος φέρεται να είναι ο αρχηγός της ομάδας, και την 49χρονη μέσα σε αυτοκίνητο. Κατά την διάρκεια διεξαγωγής του ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι στο όχημα υπήρχαν μεγάλοι σάκοι με 27 κιλά κλώνοι κάνναβης, οι οποίοι μεταφέρονταν, με σκοπό να παραδοθούν στον 27χρονο κατηγορούμενο.

Οι έρευνες που ακολούθησαν, οδήγησαν τους αστυνομικούς στο εργαστήριο, όπου εντοπίστηκαν τα φυτά, με ύψος που έφτανε έως και τα 1,60 μέτρα.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

27 κιλά και 600 γραμμάρια κλώνων κάνναβης,

255 δενδρύλλια κάνναβης,

120 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

3.620-ευρώ,

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο,

7συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές,

πλαστική φιάλη νερού,

29 πάνελ φωτισμού τύπου led

56 γλάστρες,

εξοπλισμός εργαστηρίου υδροπονικής καλλιέργειας (10ανεμιστήρες εδάφους, 5 σακουλάκια που περιείχαν το καθένα από αυτά δύο σάκους κενού αέρος, 2 θερμόμετρα, 4 δοχεία του ενός

λίτρου με υγρό λίπασμα, εξαεριστήρας αγωγού, 29 μετασχηματιστές και σωλήνας εξαερισμού).

Οι συλληφθέντες, από τους οποίους ένας έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και άλλα αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.