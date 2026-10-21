Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 29χρονος έπειτα από επίθεση για το πατίνι του

Επίθεση σε βάρος 29χρονου σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στους Αμπελόκηπους στη δυτική Θεσσαλονίκη, όταν άγνωστος τον προσέγγισε στην οδό 28ης Οκτωβρίου απαιτώντας να του παραδώσει το πατίνι του. Μετά την άρνηση του 29χρονου, ο δράστης τον τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο. Το θύμα διακομίστηκε τραυματισμένο στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», ενώ το περιστατικό ερευνάται από την Αστυνομία.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Επίθεση σε βάρος 29χρονου έγινε το πρωί της Τετάρτης (21/10) στην περιοχή των Αμπελοκήπων, στη δυτική Θεσσαλονίκη.
  • Άγνωστο άτομο προσέγγισε τον 29χρονο που κινείτο με πατίνι και, όταν εκείνος αρνήθηκε να του το παραδώσει, ο δράστης τον τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο.
  • Ο 29χρονος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», ενώ το συμβάν ερευνάται από την Αστυνομία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Επίθεση σε βάρος 29χρονου έγινε το πρωί της Τετάρτης (21/10) στην περιοχή των Αμπελοκήπων, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, το περιστατικό έγινε στις 07:00, στην οδό 28ης Οκτωβρίου, όταν άγνωστο άτομο προσέγγισε τον 29χρονο, ο οποίος κινείτο με πατίνι, απατώντας να τού το παραδώσει.

Όταν εκείνος αρνήθηκε, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο δράστης τον τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο.

Ο 29χρονος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», ενώ το συμβάν ερευνάται από την Αστυνομία.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ