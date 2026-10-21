Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 29χρονος έπειτα από επίθεση για το πατίνι του

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Επίθεση σε βάρος 29χρονου έγινε το πρωί της Τετάρτης (21/10) στην περιοχή των Αμπελοκήπων, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, το περιστατικό έγινε στις 07:00, στην οδό 28ης Οκτωβρίου, όταν άγνωστο άτομο προσέγγισε τον 29χρονο, ο οποίος κινείτο με πατίνι, απατώντας να τού το παραδώσει.

Όταν εκείνος αρνήθηκε, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο δράστης τον τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο.

Ο 29χρονος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», ενώ το συμβάν ερευνάται από την Αστυνομία.