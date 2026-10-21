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Γαλλία: Τουλάχιστον ένας νεκρός από συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους – Μάρτυρες ανέφεραν «μια πύρινη σφαίρα στον ουρανό»

Συναγερμός έχει σημάνει στη βορειοανατολική Γαλλία μετά τη συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους αργά το βράδυ της Τρίτης κοντά στην πόλη Νανσύ. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι από το δυστύχημα υπάρχει τουλάχιστον ένας νεκρός, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του πληρώματος και τα αίτια βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

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Διεθνή Νέα

Γαλλία μαχητικό
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός έχει σημάνει στις γαλλικές αρχές μετά τη συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους στη βορειοανατολική Γαλλία, με την πυροσβεστική και την αστυνομία να επιβεβαιώνουν τουλάχιστον έναν νεκρό.
  • Ο δήμαρχος της πόλης Ποντ-α-Μουσόν, Ανρί Λεμουάν, ανέφερε ότι «ένα στρατιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη αυτή την Τρίτη το βράδυ γύρω στις 23:35 στο τρίγωνο που σχηματίζουν οι κωμοπόλεις Ροζεβίλ, Ντομεβρ και Τρεμπλεκούρ», ενώ το κανάλι France 3 έκανε λόγο για εξαφάνιση ενός Mirage-2000.
  • «Τα συντρίμμια εντοπίστηκαν από drone», δήλωσε ο δήμαρχος Ανρί Λεμουάν, ενώ μαρτυρίες κατοίκων ανέφεραν ότι άκουσαν μια δυνατή έκρηξη και είδαν μια πύρινη σφαίρα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συναγερμός έχει σημάνει στις γαλλικές αρχές μετά τη συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης στη βορειοανατολική Γαλλία.

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας έσπευσαν αμέσως στην περιοχή, επιβεβαιώνοντας το πρωί της Τετάρτης ότι από το δυστύχημα υπάρχει τουλάχιστον ένας νεκρός, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του πληρώματος και τη διακρίβωση των αιτίων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Το δυστύχημα, στο οποίο ενεπλάκη «στρατιωτικό αεροσκάφος», σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 20 Οκτωβρίου.

Ο δήμαρχος της πόλης Ποντ-α-Μουσόν, Ανρί Λεμουάν, ανέφερε το βράδυ της Τρίτης με ανάρτησή του στο Facebook ότι «ένα στρατιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη αυτή την Τρίτη το βράδυ γύρω στις 23:35 στο τρίγωνο που σχηματίζουν οι κωμοπόλεις Ροζεβίλ, Ντομεβρ και Τρεμπλεκούρ», σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων από την πόλυ Νανσύ.


Κατά τη διάρκεια της νύχτας, το δίκτυο ICI μετέδωσε ότι βρίσκονταν σε εξέλιξη έρευνες «για τον εντοπισμό στρατιωτικού αεροσκάφους και του πληρώματός του», ενώ το κανάλι France 3 έκανε λόγο για εξαφάνιση ενός μαχητικού Mirage-2000.

«Μια πύρινη σφαίρα στον ουρανό»

Οι αρχές εντόπισαν τα συντρίμμια του αεροσκάφους με τη βοήθεια τεχνολογικών μέσων. «Τα συντρίμμια εντοπίστηκαν από drone», δήλωσε ο δήμαρχος Ανρί Λεμουάν, προσθέτοντας ότι «κινητοποιήθηκαν σημαντικές δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής».

Την ίδια στιγμή, μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής περιγράφουν εφιαλτικές στιγμές.


«Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Ροζεβίλ, Πασκάλ Ντουγιότ, μάρτυρες ισχυρίζονται ότι άκουσαν μια δυνατή έκρηξη και είδαν μια πύρινη σφαίρα γύρω στις 22:30 το βράδυ της Τρίτης», μετέδωσε το ICI.

Από την πλευρά του, ο Ανρί Λεμουάν τόνισε την ανάγκη αναμονής για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. «Δεν είναι δυνατόν να πούμε περισσότερα αυτή τη στιγμή, καθώς οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο και η έρευνα μόλις ξεκινά», δήλωσε.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση από τις στρατιωτικές ή κυβερνητικές αρχές, ενώ έχει προγραμματιστεί συνέντευξη Τύπου για τις 09:00 το πρωί της Τετάρτης, 21 Οκτωβρίου, προκειμένου να δοθούν φως στα αίτια της τραγωδίας.

 

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