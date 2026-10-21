LIVE η κίνηση: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό και στο λιμάνι του Πειραιά – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τετάρτη (21/10) σήμερα και η κίνηση είναι αυξημένη σε πολλούς δρόμους της Αττικής. Τα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Αθηνών- Κορίνθου βρίσκονται «στο κόκκινο».

Ίδια εικόνα καταγράφεται στην είσοδο και την έξοδο της Εθνικής Οδού Αθηνών- Λαμίας, ενώ μποτιλιάρισμα έχει προκληθεί και στην άνοδο του Κηφισού.

Προβλήματα καταγράφονται στη Βασιλέως Κωνσταντίνου αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο

Άνω των 30’ από κόμβο Φυλής μέχρι κόμβο Κηφισίας.

Προς Ελευσίνα:

15΄-20΄ από κόμβο Ανθούσας μέχρι κόμβο Κηφισίας.

Περιφ. Υμηττού 15′-20′ από κόμβο Αγ. Παρασκευής μέχρι κόμβο Κηφισίας.