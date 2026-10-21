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LIVE η κίνηση: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό και στο λιμάνι του Πειραιά – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

LIVE η κίνηση: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό και στο λιμάνι του Πειραιά – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Μποτιλιάρισμα και αυξημένη ροή οχημάτων σημειώνονται στον Κηφισό και προς το λιμάνι του Πειραιά. Παράλληλα, καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό.

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κίνηση - Κηφισός
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έντονο μποτιλιάρισμα παρατηρείται στον Κηφισό, με τα οχήματα να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.
  • Σημαντικά προβλήματα και αυξημένη κίνηση καταγράφονται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
  • Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις των οδηγών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τετάρτη (21/10) σήμερα και η κίνηση είναι αυξημένη σε πολλούς δρόμους της Αττικής. Τα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Αθηνών- Κορίνθου βρίσκονται «στο κόκκινο».

Ίδια εικόνα καταγράφεται στην είσοδο και την έξοδο της Εθνικής Οδού Αθηνών- Λαμίας, ενώ μποτιλιάρισμα έχει προκληθεί και στην άνοδο του Κηφισού.

Προβλήματα καταγράφονται στη Βασιλέως Κωνσταντίνου αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο

Άνω των 30’ από κόμβο Φυλής μέχρι κόμβο Κηφισίας.

Προς Ελευσίνα:

15΄-20΄ από κόμβο Ανθούσας μέχρι κόμβο Κηφισίας.

Περιφ. Υμηττού 15′-20′ από κόμβο Αγ. Παρασκευής μέχρι κόμβο Κηφισίας.

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