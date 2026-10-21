Αφροδίτη Λιάντου – Αλέξανδρος Σκουρλέτης: Η αγάπη δυναμώνει

Η Αφροδίτη Λιάντου και ο Αλέξανδρος Σκουρλέτης αποδεικνύουν ότι ο έρωτάς τους όχι μόνο αντέχει στον χρόνο, αλλά διαρκώς εξελίσσεται. Παρά τις αρχικές δυσκολίες, το ζευγάρι πορεύεται αγαπημένο, στηρίζοντας έμπρακτα ο ένας τον άλλον.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Oι ηθοποιοί Αφροδίτη Λιάντου και Αλέξανδρος Σκουρλέτης μετρούν πάνω από τέσσερα χρόνια κοινής πορείας, με τη σχέση τους να εξελίσσεται σταθερά. Γνωρίστηκαν την άνοιξη του 2022 στα γυρίσματα της καθημερινής σειράς «Η γη της ελιάς», στην οποία συμπρωταγωνιστούσαν. Αν και οι φήμες για τη σχέση τους είχαν φουντώσει από νωρίς, οι ίδιοι επιβεβαίωσαν το ειδύλλιό τους το Πάσχα του 2023, αναρτώντας κοινές φωτογραφίες από μια εξόρμησή τους στην Ερμιόνη.

Πρόσφατα επιβεβαίωσαν ότι αυτή η αγάπη αντέχει στον χρόνο. Πριν από λίγες ημέρες φωτογραφήθηκαν μαζί στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας «Η βαλίτσα», στην οποία παίζει ο Αλέξανδρος Σκουρλέτης, κάνοντας έτσι το ντεμπούτο του και στον κινηματογράφο. Από αυτή τη σημαντική για εκείνον στιγμή δεν έλειπε η σύντροφός του, η οποία τον στηρίζει σε κάθε βήμα του. Τα τελευταία χρόνια, άλλωστε, οι δυο τους συγκατοικούν.

Αντεξαν στα δύσκολα, στις αποστάσεις και στις ιδιαίτερες συνθήκες, λόγω δουλειάς. Ταξιδεύουν στα ελληνικά νησιά, ενώ συχνά πραγματοποιούν αποδράσεις και στο εξωτερικό, όπως τα ταξίδια τους στην Ιταλία και στην Αυστρία. Στην καθημερινότητά τους μοιράζονται πολλά κοινά ενδιαφέροντα. Τους συνδέουν η αγάπη για τις τέχνες και τη μουσική, με την Αφροδίτη να δραστηριοποιείται ενεργά ως συνθέτρια και τραγουδίστρια, οι βόλτες στη φύση και η φροντίδα του σκύλου τους. Ο Αλέξανδρος ασχολείται παράλληλα και με το skateboard. Σε κοινωνικό επίπεδο διατηρούν έναν κλειστό κύκλο φίλων, που αποτελείται κυρίως από συναδέλφους τους από τον χώρο του θεάτρου, ενώ τους αρέσει να περνούν χρόνο και με τις οικογένειές τους, όπως με τη μητέρα της Αφροδίτης, Εβελίνα Παπούλια.

Επαγγελματικά, και οι δύο διαγράφουν αξιόλογη πορεία στην τηλεόραση και στο σινεμά. Φέτος ο Αλ. Σκουρλέτης εντάχθηκε στο καστ της νέας σειράς του ANT1 «Ντέρτι». Η Αφρ. Λιάντου, που συμμετείχε στη σειρά «Η παραλία» της ΕΡΤ1, συνεχίζει τη δισκογραφική ενασχόλησή της με κυκλοφορίες αγγλόφωνων και ελληνικών τραγουδιών.