Τραμπ: Υπόσχεται χρηματικές αμοιβές μέχρι 30.000 δολάρια για αποκαλύψεις απάτης – Πρώτος δικαιούχος… ένας συντηρητικός YouTuber

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Σε μια πρωτοφανή πρωτοβουλία για την πάταξη της διαφθοράς στα κρατικά προγράμματα προχωρά ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προσφέροντας χρηματικές αμοιβές σε πολίτες που καταγγέλλουν περιπτώσεις απάτης σε βάρος του αμερικανικού δημοσίου.

Εγκαινιάζοντας το αμφιλεγόμενο αυτό πρόγραμμα απευθείας από το Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε την απονομή της πρώτης χρηματικής αμοιβής σε έναν συντηρητικό influencer των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Το πρόγραμμα αμοιβών

Μιλώντας από το Λευκό Οίκο, ο Τραμπ παρουσίασε το νέο «Πρόγραμμα Κινήτρων για Μάρτυρες Δημοσίου Συμφέροντος κατά της Απάτης» (Fraud Whistleblower Incentive Program), δηλώνοντας ότι θα παρέχει στους καταγγέλλοντες προμήθεια 1% χωρίς ανώτατο όριο επί των ποσών της απάτης που αποκαλύπτονται.

Ωστόσο, το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DoJ) περιέγραψε το πρόγραμμα με διαφορετικούς όρους, διευκρινίζοντας ότι θα χορηγούνται αμοιβές ύψους 10.000 έως 30.000 δολαρίων για πληροφορίες που οδηγούν στη σύνταξη ποινικών κατηγοριών.

Παράλληλα, σημειώθηκε ότι το υπουργείο Οικονομικών δεσμεύει 25 εκατομμύρια δολάρια για τη χρηματοδότηση της πρωτοβουλίας, ενώ το υπουργείο Δικαιοσύνης θα εκδίδει τις αμοιβές κατά τη «διακριτική του ευχέρεια».

Ο πρώτος δικαιούχος και οι ισχυρισμοί για τη Μινεσότα

Πρώτος αποδέκτης της αμοιβής είναι ο 24χρονος Νικ Σίρλεϊ, υποστηρικτής του Τραμπ και YouTuber.

Ανώτατοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης έχουν εξαάρει και πιστώσει στον Σίρλεϊ ένα viral βίντεο, στο οποίο ισχυριζόταν ότι ορισμένοι παιδικοί σταθμοί στη Μινεσότα λειτουργούσαν ως «βιτρίνα» απάτης, χρησιμοποιώντας το ως βάση για τα σχέδια περικοπής μέρους της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης προς την πολιτεία.

Αν και το Τμήμα Παιδιών, Νεολαίας και Οικογενειών της Μινεσότα αμφισβήτησε ορισμένους από αυτούς τους ισχυρισμούς ως παραπλανητικούς και υπερβολικούς, μια γυναίκα από τη Μιννεάπολη, τον παιδικό σταθμό της οποίας παρουσίασε στο βίντεο ο Σίρλεϊ, ομολόγησε αργότερα την ενοχή της για κατηγορίες απάτης.

«Δεν υπήρξε ποτέ κίνητρο για κανέναν να αποκαλύψει την απάτη», δήλωσε ο Σίρλεϊ από το Λευκό Οίκο. «Όταν αποκαλύπτεις την απάτη, βοηθάς να σωθεί η Αμερική».

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, επικεφαλής της προεδρικής ομάδας κρούσης κατά της απάτης, δήλωσε ότι ο Σίρλεϊ «έχει κάνει περισσότερα από οποιονδήποτε άλλον έχω γνωρίσει πρόσφατα ως δημοσιογράφος των πολιτών για την αποκάλυψη της απάτης» και ότι «ο Νικ πρόκειται να λάβει μια οικονομική αμοιβή για αυτό».

Ο Βανς, ο οποίος επίσης δήλωσε ότι η δουλειά του ως επικεφαλής της ειδικής ομάδας είναι «διασκεδαστική», ανέφερε ότι κλέβονται χρήματα των φορολογουμένων.

“Your tax dollars are being stolen.” Vice President JD Vance says fraudsters are stealing taxpayer money from programs designed to help Americans in need, including families struggling to afford food and medical care. “It steals from the very social fabric of the United States of America.” Vance delivering the stark reality check in the Oval Office alongside President Trump and Nick Shirley, as the president announces a plan to reward Americans who help uncover fraud, proposing a 1% commission on recovered funds. Vance says the administration is determined to stop the theft and is calling on Americans to help expose it. — Fox News (@FoxNews) October 20, 2026



«Ο Πρόεδρος έχει πει ότι αυτό πρέπει να σταματήσει. Και σταματάει. Και αν θέλετε να μας βοηθήσετε να το σταματήσουμε, θα μοιραστείτε και εσείς τα οφέλη», πρόσθεσε.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε στα μέσα ενημέρωσης ότι ο Σίρλεϊ θα λάβει το ποσό των 10.000 δολαρίων.

EXPOSE FRAUD=SAVE AMERICA https://t.co/L1rk367PQf — Nick shirley (@nickshirleyy) October 21, 2026

«Εγώ θα είμαι ο διαιτητής»

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί με ποιο ακριβώς κριτήριο επιλέχθηκε ο Σίρλεϊ για το βραβείο.

Ο Λευκός Οίκος, το υπουργείο Δικαιοσύνης και το υπ. Οικονομικών δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό, ενώ δεν στάθηκε δυνατή η άμεση επικοινωνία με τον ίδιο τον Σίρλεϊ.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ κατέστησε σαφές ότι θα εμπλέκεται προσωπικά στη διαδικασία. «Εγώ θα είμαι ο διαιτητής όλων αυτών των αποφάσεων», ανέφερε σχετικά με το ποιοι θα πληρώνονται στο πλαίσιο του προγράμματος.

«Θα είμαι πολύ γενναιόδωρος, πιστέψτε με. Δεν επιδιώκουμε να κάνουμε οικονομία σε αυτό».

Ο Ρεπουμπλικανός Πρόεδρος έχει καταστήσει κεντρικό πυλώνα της θητείας του τους ισχυρισμούς περί εκτεταμένης απάτης σε πολιτείες που διοικούνται από τους Δημοκρατικούς, δεσμευόμενος να πατάξει τη διαφθορά. Στο στόχαστρό του έχει βάλει ιδιαίτερα τους Σομαλούς μεταναστες στη Μινεσότα, τους οποίους στο παρελθόν έχει αποκαλέσει δημοσίως «σκουπίδια».

Με πληροφορίες από: Reuters, Associated Press