Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια: Στάση εργασίας στο Δημόσιο, πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς – Επί ποδός 3.000 αστυνομικοί

Κορυφώνονται σήμερα οι διήμερες κινητοποιήσεις μαθητών και φοιτητών, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και γονέων. Το κεντρικό συλλαλητήριο έχει προγραμματιστεί για τις 12:00 στα Προπύλαια, ενώ αντίστοιχες διαδηλώσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας.

Την ίδια ώρα, αυξημένα μέτρα ασφαλείας αναμένεται να εφαρμοστούν στην Αθήνα ενόψει του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, περίπου 3.000 αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες θα βρίσκονται επί ποδός, με στόχο την επιτήρηση της συγκέντρωσης και την πρόληψη επεισοδίων. Επίσης στις 10:00 θα κλείσει ο σταθμός μετρό «Πανεπιστήμιο».

Μείωση ενοικίων, αυξημένο στεγαστικό επίδομα και δωρεάν σίτιση στα αιτήματα

Κεντρικό ζήτημα για τους φοιτητές αποτελεί η λήψη ουσιαστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τόσο στην καθημερινή διαβίωση όσο και στις σπουδές τους. Στο πλαίσιο των διεκδικήσεών τους, ζητούν χαμηλότερα ενοίκια, αύξηση του στεγαστικού επιδόματος και διεύρυνση των δικαιούχων, αλλά και ενίσχυση των φοιτητικών εστιών με περισσότερες διαθέσιμες θέσεις. Παράλληλα, θέτουν ως προτεραιότητα την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης των πανεπιστημίων.

Αντίστοιχα αιτήματα προβάλλουν και οι φοιτητές στη Θεσσαλονίκη, δίνοντας έμφαση στην εξασφάλιση περισσότερων δωρεάν θέσεων σε φοιτητικές εστίες, καθώς και στη δωρεάν σίτιση και μετακίνηση για το σύνολο των φοιτητών. Ζητούν, επίσης, παρεμβάσεις για τον περιορισμό του κόστους στέγασης, ενώ στις διεκδικήσεις τους περιλαμβάνεται η επιβολή ανώτατου ορίου στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και των καυσίμων.

Οι φοιτητές συνδέουν τις κινητοποιήσεις τους με αντίστοιχες δράσεις στη Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καλώντας σε μαζική συμμετοχή. Όπως επισημαίνουν, συντονίζουν τη δράση τους με εκπαιδευτικούς, εργαζομένους στα πανεπιστήμια, υγειονομικούς και μαθητές, οι οποίοι αναμένεται επίσης να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα.

Στους δρόμους και οι εκπαιδευτικοί

Στο πλαίσιο των σημερινών κινητοποιήσεων, απεργιακές δράσεις έχουν προγραμματιστεί και στον χώρο της εκπαίδευσης. Ειδικότερα, η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία, ενώ η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) προχωρά σε τρίωρη στάση εργασίας, από τις 11:00 έως τις 14:00.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων των εκπαιδευτικών βρίσκονται η κάλυψη των κενών στα σχολεία με μόνιμους διορισμούς, αλλά και η αναβάθμιση των σχολικών υποδομών, με στόχο τη διασφάλιση ασφαλών συνθηκών για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Ποιοι απεργούν σήμερα και ποιες ώρες αναλυτικά

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, νοσοκομειακοί γιατροί και δημόσιοι υπάλληλοι, με διαφορετικές αποφάσεις απεργίας ή στάσης εργασίας ανά κλάδο.

Ειδικότερα:

Δάσκαλοι και νηπιαγωγοί: Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) έχει προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία.

Καθηγητές Γυμνασίων και Λυκείων: Η ΟΛΜΕ πραγματοποιεί στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 14:00, καλώντας τις τοπικές ΕΛΜΕ να προκηρύξουν συμπληρωματικές στάσεις από τις 08:00 έως τις 11:00.

Νοσοκομειακοί γιατροί: Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) συμμετέχει με πανελλαδική απεργία.

Δημόσιοι υπάλληλοι: Η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει στάση εργασίας από τις 11:00 έως τη λήξη του ωραρίου, ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή στα συλλαλητήρια.

Στις συγκεντρώσεις συμμετέχουν επίσης μαθητικοί και φοιτητικοί σύλλογοι, καθώς και γονείς που στηρίζουν τα αιτήματα της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Κανονικά η λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς

Έως αυτή την ώρα δεν έχει ανακοινωθεί κάποια στάση εργασίας ή συμμετοχή σε απεργία από τους εργαζόμενους στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ωστόσο η ΕΛ.ΑΣ. να προχωρήσει, για λόγους ασφαλείας, στο κλείσιμο ορισμένων σταθμών του Μετρό στο κέντρο της Αθήνας.

Περίπου 3.000 αστυνομικοί επί ποδός στην Αθήνα

Αυξημένη θα είναι η αστυνομική παρουσία στην Αθήνα ενόψει του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου, με τις Αρχές να θέτουν σε εφαρμογή ειδικό επιχειρησιακό σχεδιασμό για την επιτήρηση της κινητοποίησης και την αποτροπή πιθανών επεισοδίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 3.000 αστυνομικοί από διαφορετικές υπηρεσίες αναμένεται να αναπτυχθούν σε καίρια σημεία της πρωτεύουσας.

Στον σχεδιασμό της ΕΛ.ΑΣ. περιλαμβάνονται προληπτικοί έλεγχοι ατόμων που θα κρίνονται ύποπτα, καθώς και η ανάπτυξη αστυνομικών δυνάμεων σε σημεία αυξημένης σημασίας, όπως υπουργεία και πρεσβείες. Αστυνομικές δυνάμεις αναμένεται επίσης να βρίσκονται στην αρχή της οδού Ερμού, στην πλατεία Συντάγματος, για την προστασία των καταστημάτων της περιοχής.

Παράλληλα, οι καταστηματάρχες έχουν ενημερωθεί να λάβουν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για την περίπτωση επεισοδίων, με ορισμένους να έχουν ήδη προχωρήσει στις σχετικές ενέργειες.

Θεσσαλονίκη: Ραντεβού στο Άγαλμα Βενιζέλου – Κλειστοί πέντε σταθμοί του μετρό

Η συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη έχει προγραμματιστεί για τις 11:30 στο Άγαλμα Βενιζέλου, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και καλέσματα προς μαθητές, γονείς και φοιτητές.

Παράλληλα με εντολή των αστυνομικών Αρχών, από τις 09:00 σήμερα αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία των σταθμών:

Δημοκρατίας,

Βενιζέλου,

Αγίας Σοφίας,

Σιντριβάνι,

Πανεπιστήμιο

Σκηνές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη έστησαν οι φοιτητές

Χθες στην πλατεία Συντάγματος και στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη οι φοιτητές έστησαν σκηνές διαμαρτυρόμενοι για το μεγάλο κόστος σπουδών και την δυσβάσταχτη φοιτητική στέγη, ενώ πραγματοποιήθηκε και συναυλία.