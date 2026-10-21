Καιρός: Βροχές στα δυτικά και συννεφιά σε αρκετές περιοχές – Μέχρι τους 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Με νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βορειοδυτικά, καθώς και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στο Ιόνιο και την Ήπειρο, θα κυλήσει ο καιρός, ενώ τοπικές βροχές ή όμβροι αναμένονται σε κεντρικά και βόρεια. Οι νότιοι άνεμοι θα φτάσουν πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας μέχρι τους 23 βαθμούς Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και τοπικά τους 26 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βορειοδυτικά, καθώς και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στο Ιόνιο και την Ήπειρο, θα κυλήσει ο καιρός.
  • Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν νότιοι άνεμοι 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα φτάσουν τα 6 και πρόσκαιρα τοπικά τα 7 μποφόρ.
  • Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας έως τους 23 βαθμούς Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βορειοδυτικά, καθώς και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στο Ιόνιο και την Ήπειρο, θα κυλήσει ο καιρός. Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα πυκνώνουν, ενώ τοπικές βροχές ή όμβροι αναμένονται κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια.

Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στις ανατολικές περιοχές, κυρίως τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στα νοτιοανατολικά θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν νότιοι άνεμοι 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα φτάσουν τα 6 και πρόσκαιρα τοπικά τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Στις περισσότερες περιοχές θα κυμανθεί από 22 έως 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά ηπειρωτικά θα φτάσει κατά τόπους τους 25 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα τους 26.

Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και από 13 έως 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Οι θερμοκρασίες (ελάχιστες – μέγιστες):

  • Θράκη: 10 – 22°C
  • Ανατολική Μακεδονία: 11 – 22°C
  • Κεντρική Μακεδονία: 12 – 23°C
  • Δυτική Μακεδονία: 8 – 20°C
  • Ήπειρος: 9 – 21°C
  • Θεσσαλία: 10 – 24°C
  • Νησιά Ιονίου: 17 – 24°C
  • Δυτική Στερεά: 12 – 25°C
  • Δυτική Πελοπόννησος: 12 – 25°C
  • Ανατολική Πελοπόννησος: 14 – 23°C
  • Κυκλάδες: 16 – 23°C
  • Ανατολική Στερεά – Εύβοια: 11 – 23°C
  • Κρήτη: 13 – 24°C
  • Νησιά Ανατολικού Αιγαίου: 13 – 24°C
  • Δωδεκάνησα: 17 – 26°C
  • Αττική: 14 – 23°C
  • Θεσσαλονίκη: 13 – 23°C
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