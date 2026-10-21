Ουκρανία: Δύο νεκροί από ρωσική επιδρομή με drones κοντά στο Χάρκοβο

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Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) έπληξαν τη νύχτα το χωριό Κορότιτς, κοντά στο Χάρκοβο, στη βορειοανατολική Ουκρανία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη του Χαρκόβου, Όλεχ Σινιεχούμποφ, από την επίθεση σκοτώθηκαν μία 81χρονη γυναίκα και ένας 83χρονος άνδρας. Παράλληλα, 11 κάτοικοι χρειάστηκε να λάβουν ιατρική φροντίδα, καθώς υπέστησαν σοκ από το πλήγμα.

Από την επίθεση προκλήθηκαν επίσης ζημιές σε 13 κατοικίες και σε ένα αυτοκίνητο, όπως γνωστοποίησε ο περιφερειάρχης.