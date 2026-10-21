Ουκρανία: Δύο νεκροί από ρωσική επιδρομή με drones κοντά στο Χάρκοβο

Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν τη νύχτα το χωριό Κορότιτς κοντά στο Χάρκοβο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους μία 81χρονη γυναίκα και ένας 83χρονος άνδρας. Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Σινιεχούμποφ, 11 κάτοικοι έλαβαν ιατρική φροντίδα λόγω σοκ, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε 13 κατοικίες και ένα όχημα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) έπληξαν τη νύχτα το χωριό Κορότιτς, κοντά στο Χάρκοβο, στη βορειοανατολική Ουκρανία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι.
  • Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη του Χαρκόβου, Όλεχ Σινιεχούμποφ, τα θύματα είναι μία 81χρονη γυναίκα και ένας 83χρονος άνδρας, ενώ 11 κάτοικοι χρειάστηκε να λάβουν ιατρική φροντίδα λόγω σοκ.
  • Από την επίθεση προκλήθηκαν επίσης ζημιές σε 13 κατοικίες και σε ένα αυτοκίνητο, όπως γνωστοποίησε ο περιφερειάρχης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) έπληξαν τη νύχτα το χωριό Κορότιτς, κοντά στο Χάρκοβο, στη βορειοανατολική Ουκρανία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη του Χαρκόβου, Όλεχ Σινιεχούμποφ, από την επίθεση σκοτώθηκαν μία 81χρονη γυναίκα και ένας 83χρονος άνδρας. Παράλληλα, 11 κάτοικοι χρειάστηκε να λάβουν ιατρική φροντίδα, καθώς υπέστησαν σοκ από το πλήγμα.

Από την επίθεση προκλήθηκαν επίσης ζημιές σε 13 κατοικίες και σε ένα αυτοκίνητο, όπως γνωστοποίησε ο περιφερειάρχης.

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