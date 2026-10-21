Ναταλία Δραγούμη: Η εξομολόγηση για τον γάμο της, την υποκριτική και τη συνεργασία με τον Αλέξη Γεωργούλη

Την Ναταλία Δραγούμη φιλοξένησε η Αθηναΐς Νέγκα στην εκπομπή της, τα μεσάνυχτα της Τρίτης 20 Οκτωβρίου, με την ηθοποιό να μιλά για τη μακρά πορεία της στο θέατρο, τις επαγγελματικές της επιλογές, αλλά και την προσωπική της ζωή.

Με αφορμή τη θεατρική παράσταση «Η ιδέα της χρονιάς», η συζήτηση κινήθηκε σε χαλαρό και προσωπικό τόνο, με την Ναταλία Δραγούμη να αναφέρεται στις προκλήσεις της υποκριτικής, στη σχέση της με τους συναδέλφους της και στον γάμο της με τον Έντι Ρόμπερτς. Μάλιστα, η ίδια αποκάλυψε πως εξακολουθεί να είναι ερωτευμένη με τον σύζυγό της, παρά τα χρόνια κοινής τους πορείας.

Αναφερόμενη στην επαγγελματική της διαδρομή και στη συνεργασία της με τους Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου στο Θέατρο Άλσος, το περασμένο καλοκαίρι, η ηθοποιός εξήγησε πως αναζητά διαρκώς νέες εμπειρίες και ρόλους που την προκαλούν δημιουργικά.

«Έχω κάνει περίπου 70 παραστάσεις στη ζωή μου, ήθελα όμως να δοκιμαστώ σε αυτό το είδος θεάτρου. Το βρήκα ως τέλειο challenge, έχω έναν τρόμο προς την επανάληψη. Δεν θέλω να βαριέμαι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια παραδέχθηκε ότι αισθάνεται πιο άνετα στο δράμα, ενώ η κωμωδία απαιτεί διαφορετική προσέγγιση και συστηματική δουλειά, κυρίως ως προς τον ρυθμό και τον τρόπο απόδοσης.

«Αισθάνομαι πάρα πολύ βολικά στο δράμα, εκεί μπορώ να μπω άνετα. Η κωμωδία θέλει έναν ρυθμό που πρέπει να τον δουλέψεις για να τον κατακτήσεις. Εμένα από την αρχή μου “έκατσε” πολύ το δράμα», είπε, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι ένας ηθοποιός χρειάζεται να διαθέτει ευρύ φάσμα δεξιοτήτων.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη συνεργασία της με τον Αλέξη Γεωργούλη, με τον οποίο έχει συμπράξει και στο παρελθόν. Όπως αποκάλυψε, στην προηγούμενη παράστασή τους υποδύονταν τους εραστές, ενώ στη νέα θεατρική τους συνάντηση ενσαρκώνουν ένα παντρεμένο ζευγάρι.

Η ηθοποιός σχολίασε, μάλιστα, με χιούμορ την οικειότητα που αναπτύσσεται μεταξύ των ηθοποιών κατά τη διάρκεια μιας συνεργασίας, εξηγώντας ότι τα φιλιά επί σκηνής δεν έχουν προσωπική διάσταση και αποτελούν μέρος της δουλειάς τους.

«Με τον Αλέξη Γεωργούλη έχουμε συνεργαστεί ξανά. Είχε να κάνει 10 χρόνια θέατρο και ήμασταν πάλι μαζί. Τότε στην παράσταση ήμασταν εραστές, τώρα σε αυτήν παντρευτήκαμε. […] Οι ηθοποιοί φιλιόμαστε στο στόμα πεταχτά, υπάρχει ένα πολύ αστείο τέτοιο βίντεο στο TikTok. Με τον Αλέξη έχω μία οικειότητα τελείως φιλική, δεν έχω το άγχος ότι θα πουν ότι τα έχουμε. Οι ηθοποιοί έχουμε αυτή την οικειότητα που δεν την έχουν οι άλλοι άνθρωποι», ανέφερε.

Η πιο προσωπική στιγμή της συνέντευξης ήρθε όταν η συζήτηση στράφηκε στον σύζυγό της, Έντι Ρόμπερτς, και στη σχέση τους. Η Ναταλία Δραγούμη περιέγραψε έναν άνθρωπο που στέκεται δίπλα της χωρίς να δυσκολεύεται από τις επαγγελματικές απαιτήσεις της, με εξαίρεση τις φορές που χρειάζεται να τη συνοδεύσει σε πρεμιέρες.

«Είναι 100% κανονικός σύζυγος με εξαιρετικό ενδιαφέρον. Δεν κάνει και δεν λέει πολλά αλλά, όταν κάνει κάτι, τον ερωτεύομαι ακόμα πιο πολύ. Δεν νομίζω ότι τον έχω ξε-ερωτευτεί ποτέ», εξομολογήθηκε.

Και συμπλήρωσε: «Είμαστε δύο διαφορετικοί χαρακτήρες αλλά “κουμπώνουμε” πάρα πολύ».