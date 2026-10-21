Σαν σήμερα 21 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

1805: Ο ναύαρχος Οράτιος Νέλσον, επικεφαλής του αγγλικού ναυτικού, καταναυμαχεί τους ηνωμένους στόλους Ισπανίας και Γαλλίας στο Τραφάλγκαρ, αλλά πίπτει επί του πεδίου της μάχης! (Η Ναυμαχία του Τραφάλγκαρ)

Ο ναύαρχος Οράτιος Νέλσον, επικεφαλής του αγγλικού ναυτικού, καταναυμαχεί τους ηνωμένους στόλους Ισπανίας και Γαλλίας στο Τραφάλγκαρ, αλλά πίπτει επί του πεδίου της μάχης! (Η Ναυμαχία του Τραφάλγκαρ) 1825: Δημοσιεύεται για πρώτη φορά στη «Γενική Εφημερίδα της Ελλάδος» κριτική του ποιήματος του Διονυσίου Σολωμού «Ύμνος εις την Ελευθερία», από τον Σπυρίδωνα Τρικούπη.

Δημοσιεύεται για πρώτη φορά στη «Γενική Εφημερίδα της Ελλάδος» κριτική του ποιήματος του Διονυσίου Σολωμού «Ύμνος εις την Ελευθερία», από τον Σπυρίδωνα Τρικούπη. 1879: Ο Τόμας Έντισον δοκιμάζει με επιτυχία τον πρώτο ηλεκτρικό λαμπτήρα πυράκτωσης, ο οποίος λειτουργεί 13½ ώρες προτού σβήσει.

Ο Τόμας Έντισον δοκιμάζει με επιτυχία τον πρώτο ηλεκτρικό λαμπτήρα πυράκτωσης, ο οποίος λειτουργεί 13½ ώρες προτού σβήσει. 1918: Πραγματοποιείται το πρώτο εργατικό συνέδριο στην Ελλάδα, στο φουαγιέ του Βασιλικού Θεάτρου στην Αθήνα. Η πρώτη Εκτελεστική Επιτροπή της ΓΣΕΕ απαρτίζεται από τους Α. Μπεναρόγια, Ε. Ευαγγέλου, Ηλ. Δελαζάνο, Ε. Μαχαίρα.

Πραγματοποιείται το πρώτο εργατικό συνέδριο στην Ελλάδα, στο φουαγιέ του Βασιλικού Θεάτρου στην Αθήνα. Η πρώτη Εκτελεστική Επιτροπή της ΓΣΕΕ απαρτίζεται από τους Α. Μπεναρόγια, Ε. Ευαγγέλου, Ηλ. Δελαζάνο, Ε. Μαχαίρα. 1969: Κυκλοφορεί ο δεύτερος μεγάλος δίσκος του Διονύση Σαββόπουλου με τίτλο «Το Περιβόλι του Τρελού» («Η Συννεφούλα», «Ντιρλαντά»).

Κυκλοφορεί ο δεύτερος μεγάλος δίσκος του Διονύση Σαββόπουλου με τίτλο «Το Περιβόλι του Τρελού» («Η Συννεφούλα», «Ντιρλαντά»). 1972: Αεροπλάνο της Ολυμπιακής, που εκτελεί το δρομολόγιο Κέρκυρα – Αθήνα, συντρίβεται στη θάλασσα έξω από το Ελληνικό. Τα θύματα ανέρχονται σε 37 και οι διασωθέντες σε 16.

Αεροπλάνο της Ολυμπιακής, που εκτελεί το δρομολόγιο Κέρκυρα – Αθήνα, συντρίβεται στη θάλασσα έξω από το Ελληνικό. Τα θύματα ανέρχονται σε 37 και οι διασωθέντες σε 16. 1992: Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών, Αντώνης Σαμαράς, ανακοινώνει την παραίτησή του από βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μετά τη διαφωνία του με την κυβέρνηση στο θέμα των Σκοπίων.

Γεννήσεις

1907: Νίκος Εγγονόπουλος, Έλληνας ζωγράφος και ποιητής, ο κυριότερος εκφραστής του σουρεαλισμού στη χώρα μας. (Θαν. 31/10/1985)

Νίκος Εγγονόπουλος, Έλληνας ζωγράφος και ποιητής, ο κυριότερος εκφραστής του σουρεαλισμού στη χώρα μας. (Θαν. 31/10/1985) 1917: Ντίζι Γκιλέσπι, Αμερικανός τρομπετίστας της τζαζ, από τους δημιουργούς του επαναστατικού μουσικού ρυθμού της δεκαετίας του ’20 be-bοp. (Θαν. 6/1/1993)

Ντίζι Γκιλέσπι, Αμερικανός τρομπετίστας της τζαζ, από τους δημιουργούς του επαναστατικού μουσικού ρυθμού της δεκαετίας του ’20 be-bοp. (Θαν. 6/1/1993) 1949: Μπενιαμίν Νετανιάχου, Ισραηλινός πολιτικός, πρωθυπουργός του Ισραήλ (1996-1999, 2009-2021, 2022-) και σημαίνον στέλεχος του συντηρητικού κόμματος Λικούντ.

Μπενιαμίν Νετανιάχου, Ισραηλινός πολιτικός, πρωθυπουργός του Ισραήλ (1996-1999, 2009-2021, 2022-) και σημαίνον στέλεχος του συντηρητικού κόμματος Λικούντ. 1951: Λένα Πλάτωνος, Ελληνίδα συνθέτρια.

Λένα Πλάτωνος, Ελληνίδα συνθέτρια. 1968: Αλέκος Αλεξανδρής, Έλληνας ποδοσφαιριστής.

Αλέκος Αλεξανδρής, Έλληνας ποδοσφαιριστής. 1990: Ρίκι Ρούμπιο, Ισπανός καλαθοσφαιριστής.

Θάνατοι