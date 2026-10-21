Σαν σήμερα 21 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Γεγονότα
- 1805: Ο ναύαρχος Οράτιος Νέλσον, επικεφαλής του αγγλικού ναυτικού, καταναυμαχεί τους ηνωμένους στόλους Ισπανίας και Γαλλίας στο Τραφάλγκαρ, αλλά πίπτει επί του πεδίου της μάχης! (Η Ναυμαχία του Τραφάλγκαρ)
- 1825: Δημοσιεύεται για πρώτη φορά στη «Γενική Εφημερίδα της Ελλάδος» κριτική του ποιήματος του Διονυσίου Σολωμού «Ύμνος εις την Ελευθερία», από τον Σπυρίδωνα Τρικούπη.
- 1879: Ο Τόμας Έντισον δοκιμάζει με επιτυχία τον πρώτο ηλεκτρικό λαμπτήρα πυράκτωσης, ο οποίος λειτουργεί 13½ ώρες προτού σβήσει.
- 1918: Πραγματοποιείται το πρώτο εργατικό συνέδριο στην Ελλάδα, στο φουαγιέ του Βασιλικού Θεάτρου στην Αθήνα. Η πρώτη Εκτελεστική Επιτροπή της ΓΣΕΕ απαρτίζεται από τους Α. Μπεναρόγια, Ε. Ευαγγέλου, Ηλ. Δελαζάνο, Ε. Μαχαίρα.
- 1969: Κυκλοφορεί ο δεύτερος μεγάλος δίσκος του Διονύση Σαββόπουλου με τίτλο «Το Περιβόλι του Τρελού» («Η Συννεφούλα», «Ντιρλαντά»).
- 1972: Αεροπλάνο της Ολυμπιακής, που εκτελεί το δρομολόγιο Κέρκυρα – Αθήνα, συντρίβεται στη θάλασσα έξω από το Ελληνικό. Τα θύματα ανέρχονται σε 37 και οι διασωθέντες σε 16.
- 1992: Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών, Αντώνης Σαμαράς, ανακοινώνει την παραίτησή του από βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μετά τη διαφωνία του με την κυβέρνηση στο θέμα των Σκοπίων.
Γεννήσεις
- 1907: Νίκος Εγγονόπουλος, Έλληνας ζωγράφος και ποιητής, ο κυριότερος εκφραστής του σουρεαλισμού στη χώρα μας. (Θαν. 31/10/1985)
- 1917: Ντίζι Γκιλέσπι, Αμερικανός τρομπετίστας της τζαζ, από τους δημιουργούς του επαναστατικού μουσικού ρυθμού της δεκαετίας του ’20 be-bοp. (Θαν. 6/1/1993)
- 1949: Μπενιαμίν Νετανιάχου, Ισραηλινός πολιτικός, πρωθυπουργός του Ισραήλ (1996-1999, 2009-2021, 2022-) και σημαίνον στέλεχος του συντηρητικού κόμματος Λικούντ.
- 1951: Λένα Πλάτωνος, Ελληνίδα συνθέτρια.
- 1968: Αλέκος Αλεξανδρής, Έλληνας ποδοσφαιριστής.
- 1990: Ρίκι Ρούμπιο, Ισπανός καλαθοσφαιριστής.
Θάνατοι
- 1969: Τζακ Κέρουακ, Αμερικανός συγγραφέας, εμβληματική μορφή του κινήματος Μπητ. («Στον Δρόμο») (Γεν. 12/3/1922)
- 1980: Χανς Άσπεργκερ, Αυστριακός παιδίατρος, το όνομα του οποίου δόθηκε στο σύνδρομο Άσπεργκερ. (Γεν. 18/2/1906)
- 1984: Φρανσουά Τρυφώ, Γάλλος σκηνοθέτης, από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους του γαλλικού νέου κύματος. (Γεν. 6/2/1932)
- 1990: Τομ Κάρβελ, Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας (Θωμάς Καρβέλας) στο χώρο του χύμα παγωτού και από τους πρωτοπόρους της δικαιόχρησης (Franchise) με την αλυσίδα Carvel. (Γεν. 14/7/1906)
- 2025: Διονύσης Σαββόπουλος, Συνθέτης, στιχουργός και πρωτεργάτης της σχολής των Ελλήνων τραγουδοποιών που χαρακτήρισε τη γενιά του και δημιούργησε «σχολή» στο τραγούδι με τον ευρηματικό και ανατρεπτικό του στίχο καθώς και με τους μουσικούς συγκερασμούς του και τις εμπνευσμένες παραγωγές του. Με την δημιουργική του παρουσία επηρέασε καταλυτικά όλα τα ρεύματα και τις μουσικές τάσεις. (Γεν. 2/12/1944)