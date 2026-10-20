Ασπρόπυργος: Φορτηγό «καβάλησε» τις διαχωριστικές μπάρες και κατέληξε στο αντίθετο ρεύμα – ΦΩΤΟ

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Τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Συγκεκριμένα, φορτηγό εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να προσκρούσει στις διαχωριστικές μπάρες του δρόμου και να καταλήξει στο αντίθετο ρεύμα (της ανόδου). Το περιστατικό συνέβη στο ύψος των διυλιστηρίων, με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση του μεγάλου οχήματος.

Λόγω του συμβάντος, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με μεγάλη δυσχέρεια στο ρεύμα προς Κόρινθο, ενώ οι αρχές συνιστούν στους οδηγούς να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή.