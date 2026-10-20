Ασπρόπυργος: Φορτηγό «καβάλησε» τις διαχωριστικές μπάρες και κατέληξε στο αντίθετο ρεύμα – ΦΩΤΟ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην περιοχή του Ασπροπύργου, όταν φορτηγό εξετράπη της πορείας του στο ύψος των διυλιστηρίων και προσέκρουσε στις διαχωριστικές μπάρες, καταλήγοντας στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Το βαρύ όχημα ακινητοποιήθηκε στο σημείο, προκαλώντας μεγάλη δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Κόρινθο

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ΤΡΟΧΑΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην περιοχή του Ασπροπύργου.
  • Φορτηγό εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε στις διαχωριστικές μπάρες και κατέληξε στο αντίθετο ρεύμα στο ύψος των διυλιστηρίων.
  • Η κυκλοφορία διεξάγεται με μεγάλη δυσχέρεια στο ρεύμα προς Κόρινθο, ενώ οι αρχές συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στους οδηγούς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Συγκεκριμένα, φορτηγό εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να προσκρούσει στις διαχωριστικές μπάρες του δρόμου και να καταλήξει στο αντίθετο ρεύμα (της ανόδου). Το περιστατικό συνέβη στο ύψος των διυλιστηρίων, με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση του μεγάλου οχήματος.

Λόγω του συμβάντος, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με μεγάλη δυσχέρεια στο ρεύμα προς Κόρινθο, ενώ οι αρχές συνιστούν στους οδηγούς να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή.

ΤΡΟΧΑΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ