Χαλκιδική: Μητέρα καταγγέλλει κήρυγμα ιερομόναχου κατά του Halloween σε δημοτικό σχολείο – «Το παιδί μου έκανε δύο μέρες να κοιμηθεί»

Μητέρα μαθητή στη Χανιώτη Χαλκιδικής καταγγέλλει ότι ιερομόναχος διέκοψε τα μαθήματα και στις έξι τάξεις δημοτικού σχολείου για να μιλήσει κατά του Halloween. Υποστηρίζει ότι το παιδί της παρουσίασε εφιάλτες μετά την επίσκεψη και ότι η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της διευθύντριας, χωρίς ενημέρωση των γονέων ή έγκριση των αρμόδιων εκπαιδευτικών φορέων.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μητέρα μαθητή του Δημοτικού Σχολείου Χανιώτης στη Χαλκιδική καταγγέλλει ότι ιερομόναχος επισκέφθηκε το σχολείο και διέκοψε τα μαθήματα και στις έξι τάξεις, προκειμένου να πραγματοποιήσει θρησκευτικό κήρυγμα κατά του Halloween χωρίς ενημέρωση των γονέων.
  • Όπως υποστηρίζει, με την παρέμβαση αυτή «τρομοκράτησαν τα παιδιά», σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Έκανε δύο μέρες να κοιμηθεί, πιστεύοντας ότι θα το βρει ο θάνατος και ότι κάνει αμαρτίες».
  • Η μητέρα αποδίδει την επίσκεψη σε πρωτοβουλία της διευθύντριας χωρίς έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας ή άλλους φορείς, τονίζοντας: «Η μετατροπή ενός ολόκληρου δημόσιου σχολείου σε χώρο υποχρεωτικής κατήχησης με το έτσι θέλω αποτελεί βαρύτατο παράπτωμα».

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Μητέρα μαθητή του Δημοτικού Σχολείου Χανιώτης, στη Χαλκιδική, καταγγέλλει ότι ιερομόναχος επισκέφθηκε το σχολείο και διέκοψε τα μαθήματα και στις έξι τάξεις, προκειμένου να πραγματοποιήσει θρησκευτικό κήρυγμα κατά του Halloween, χωρίς να έχουν ενημερωθεί προηγουμένως οι γονείς και οι κηδεμόνες.

Μιλώντας στο Voria.gr, η μητέρα υποστηρίζει ότι πληροφορήθηκε την επίσκεψη όταν το παιδί της ξύπνησε ένα βράδυ από εφιάλτες. «Έκανε δύο μέρες να κοιμηθεί, πιστεύοντας ότι θα το βρει ο θάνατος και ότι κάνει αμαρτίες», αναφέρει, επισημαίνοντας ότι ο ιερομόναχος είχε μοιράσει στους μαθητές και σχετικό φυλλάδιο.

Όπως εξηγεί, στην περιοχή δεν είχε προγραμματιστεί κάποια εκδήλωση για το Halloween, υποστηρίζοντας ότι με την παρέμβαση αυτή «τρομοκράτησαν τα παιδιά». «Δεν μπορώ να σκεφτώ πώς θα ένιωσαν τα παιδάκια της πρώτης και της δευτέρας με αυτές τις λέξεις», προσθέτει.

Η καταγγελία για την πρωτοβουλία της διευθύντριας

Η μητέρα αποδίδει την επίσκεψη του ιερομόναχου σε πρωτοβουλία της διευθύντριας του σχολείου, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε σχετική έγκριση από τους αρμόδιους εκπαιδευτικούς φορείς. Παράλληλα, καταγγέλλει ότι η διευθύντρια, όταν τέθηκε υπόψη της το ζήτημα, επικαλέστηκε τις προσωπικές της θρησκευτικές πεποιθήσεις.

«Η συγκεκριμένη οριζόντια παρέμβαση σε όλο το σχολείο έγινε καθαρά με πρωτοβουλία της διευθύντριας, χωρίς να υπάρχει καμία απολύτως έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) ή την οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σε σχετική κρούση που έγινε, η διευθύντρια αρνήθηκε να αντιληφθεί τη σοβαρότητα της πειθαρχικής της παράβασης, προτάσσοντας τις προσωπικές της θρησκευτικές πεποιθήσεις πάνω από τη νομοθεσία που ορίζει τη λειτουργία των δημόσιων σχολείων.

Η μετατροπή ενός ολόκληρου δημόσιου σχολείου σε χώρο υποχρεωτικής κατήχησης με το έτσι θέλω αποτελεί βαρύτατο παράπτωμα», αναφέρει στην καταγγελία της.

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