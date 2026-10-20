Ρούμπιο: «Οι πύραυλοι αναχαίτισης μπορεί να μην εστάλησαν στην Ουκρανία, αλλά αυτό δεν έγινε για πολιτικούς λόγους»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, παραδέχθηκε την καθυστέρηση στην αποστολή παρτίδας πυραύλων αναχαίτισης προς την Ουκρανία μέσω του προγράμματος PURL, απορρίπτοντας κάθε σκόπιμη πολιτική πρόθεση. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έθεσε ζητήματα αεράμυνας και δορυφορικών υπηρεσιών, ενώ πραγματοποιεί επαφές στο Όσλο με Ευρωπαίους ηγέτες και τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

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Διεθνή Νέα

ΜΑΡΚΟ ΡΟΥΜΠΙΟ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME NEWS / ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ
ΜΑΡΚΟ ΡΟΥΜΠΙΟ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME NEWS / ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο παραδέχθηκε την καθυστέρηση στην αποστολή πυραύλων στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα.
  • Στα θέματα που συζήτησε με τον Ρούμπιο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι περιλαμβάνονταν οι πύραυλοι αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων και η άμεση αποκατάσταση των δορυφορικών υπηρεσιών Starlink και Starshield.
  • Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας βρίσκεται στο Όσλο για συναντήσεις με τους ηγέτες της Νορβηγίας και της Φιλανδίας, καθώς και με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

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Την παραδοχή ότι μολονότι έχει καθυστερήσει η αποστολή αμερικανικών πυραύλων στην Ουκρανία ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται στο Όσλο σε νέες διαπραγματεύσεις με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

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Σε δηλώσεις του νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο παραδέχθηκε ότι «μια παρτίδα πυραύλων αναχαίτισης που αγοράσθηκαν για την Ουκρανία στο πλαίσιο του Προγράμματος ‘Κατάλογος Προτεραιοτήτων της Ουκρανίας’ (Prioritised Ukraine Requirements List – PURL) μπορεί να μην απεστάλησαν, αλλά αυτό δεν έγινε επειδή υπήρχε κάποια πολιτική πρόθεση».

«Νομίζω το σημαντικό μήνυμα είναι ότι δεν υπήρξε κάποια σκόπιμη πολιτική οδηγία για να βλάψουμε την Ουκρανία» δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους λίγο πριν την πτήση του για την Ινδία. «Δεν υπάρχει τίποτα που να συνιστά σκόπιμη άρνηση προς την Ουκρανία», διευκρίνισε ο Μάρκο Ρούμπιο. Υπενθύμισε, μάλιστα, σήμερα είχε μια 45λεπτη συνομιλία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

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Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι στα θέματα που συζητήθηκαν περιλαμβάνονταν οι πύραυλοι αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων, η έγκαιρη προειδοποίηση για τις ρωσικές επιθέσεις και η κατάσταση με τις δορυφορικές υπηρεσίες του Starlink και του Starshield ζητώντας την άμεση αποκατάστασή τους.

Βέβαια, σύμφωνα με το Reuters «ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δεν έχει ακόμη εγκρίνει την αποστολή αυτού του πακέτου όπλων που αγοράσθηκε από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ στο πλαίσιο του προγράμματος PURL». Επίσης, σε δημοσίευμα του το Reuters ανέφερε ότι οι ΗΠΑ είχαν απειλήσει να σταματήσουν τη λειτουργία του μηχανισμού PURL προκειμένου να πιέσουν το Κίεβο να διακόψει τις βαθιές επιθέσεις του κατά των ρωσικών ενεργειακών υποδομών, την ώρα που ο Τραμπ ανακοίνωνε εκεχειρία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στον ενεργειακό τομέα.

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Τι προσδοκά ο Ζελένσκι από τον Γουίτκοφ

Στο μεταξύ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατέφθασε νωρίτερα σήμερα στο Όσλο, όπου έχει προγραμματισμένες συναντήσεις. Η πρώτη θα είναι τριμερής με τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας, Γιόνας Γκάρ Στουρ και τον πρωθυπουργό της Φιλανδίας, Άλεξ Στουμπ και η δεύτερη θα είναι διμερής με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ. «Διατηρούμε όλες τις επαφές που μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη της ειρήνης. Θα συζητήσουμε επίσης την ενίσχυση της αεράμυνας μας και την κοινή παραγωγή», υπογράμμισε στο μήνυμά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

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