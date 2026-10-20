Washington Post: Η κυβέρνηση Τραμπ καθυστερεί τις παραδόσεις πυραύλων Patriot στην Ουκρανία – Οξύνεται η αντιπαράθεση με το Κίεβο

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Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει δώσει την έγκρισή της για τις παραδόσεις πυραύλων Patriot στην Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post, το οποίο επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους και πηγές με γνώση της υπόθεσης.

Η εκκρεμότητα καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Τραμπ επιδιώκει την προσέγγιση με τη Ρωσία, ενώ παράλληλα έχει ασκήσει επανειλημμένα κριτική στην ουκρανική ηγεσία και προσωπικά στον πρόεδρο της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο και άλλες τρεις καλά πληροφορημένες πηγές που επικαλείται η Washington Post, ορισμένα από τα συστήματα Patriot που προορίζονται για την Ουκρανία προέρχονται από συμμάχους, αλλά απαιτείται η έγκριση του Πενταγώνου για να ολοκληρωθεί η μεταφορά.

Οι ΗΠΑ έχουν τον τελευταίο λόγο, καθώς πρόκειται για αμερικανικής κατασκευής οπλικά συστήματα και οποιαδήποτε μεταφορά τους σε άλλη χώρα προϋποθέτει την έγκριση της Ουάσινγκτον.

Breaking news: The Trump administration has not approved the transfer of interceptor missiles to Ukraine that are needed to protect the country from Russian attacks, officials said, a delay that comes as President Trump has embraced Russia in recent weeks. https://t.co/aW79PEWQu3 — The Washington Post (@washingtonpost) October 19, 2026

Αξιωματούχοι που γνωρίζουν την υπόθεση ανέφεραν ότι ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δεν έχει απορρίψει επισήμως τα σχετικά αιτήματα, αλλά δεν έχει ολοκληρώσει ούτε τις απαραίτητες διαδικασίες για την έγκρισή τους.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια συνάντησης με αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι αποφάσεις των ΗΠΑ σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία -συμπεριλαμβανομένων των καθυστερήσεων στις παραδόσεις όπλων και της περιορισμένης ανταλλαγής πληροφοριών για επικείμενες επιθέσεις- είναι «δύσκολο να εξηγηθούν».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας τόνισε ότι το Κίεβο έχει ταχθεί υπέρ κάθε πρωτοβουλίας που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας εξακολουθεί να αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την προστασία των πολιτών.

«Πρέπει να κατονομάζουμε τον επιτιθέμενο και να στηρίζουμε την Ουκρανία στην προσπάθειά της να προστατεύσει ανθρώπινες ζωές», δήλωσε, επικρίνοντας την παρεμπόδιση των παραδόσεων αντιαεροπορικών πυραύλων.

Όπως πρόσθεσε, οι καθυστερήσεις στην παροχή αμυντικής βοήθειας, σε συνδυασμό με τη χαλάρωση της εφαρμογής των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, συνιστούν, κατά την εκτίμησή του, άρνηση της πραγματικότητας.