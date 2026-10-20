GNTM: Η ανατροπή που κανείς δεν περίμενε – Ποιος πήρε την καλύτερη φωτογραφία, την ασυλία και τα 1.000€;

Στην πρώτη ατομική φωτογράφηση του GNTM, ο Ζαν πραγματοποίησε τη μεγάλη έκπληξη κερδίζοντας την καλύτερη φωτογραφία, την ασυλία της εβδομάδας και το έπαθλο των 1.000 ευρώ, ενώ θετικά σχόλια απέσπασε και η Anastazja. Στον αντίποδα, ο Νικόδημος συγκέντρωσε τη χαμηλότερη βαθμολογία στη δοκιμασία στην παραλία και αποχώρησε από τον διαγωνισμό, δηλώνοντας βέβαιος για την επαγγελματική και εμφανισιακή του υπεροχή.

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GNTM: Η ανατροπή που κανείς δεν περίμενε
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ζαν αποτέλεσε τη μεγάλη έκπληξη της βραδιάς, καταφέρνοντας να κερδίσει την καλύτερη φωτογραφία, το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ και την ασυλία της εβδομάδας.
  • Θετικά σχόλια απέσπασε επίσης η Anastazja για τον επαγγελματισμό της, δίνοντας τον καλύτερό της εαυτό στη δοκιμασία παρά την ασυλία που ήδη διέθετε.
  • Από το GNTM αποχώρησε ο Νικόδημος, καθώς συγκέντρωσε τη χαμηλότερη βαθμολογία στη δοκιμασία φωτογράφισης στην παραλία, μην καταφέρνοντας να πείσει τους κριτές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε κλίμα αυξημένης αγωνίας ολοκληρώθηκε η πρώτη ατομική φωτογράφηση του GNTM, με τους κριτές να αξιολογούν τις επιδόσεις των διαγωνιζομένων και να ξεχωρίζουν όσους ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις του concept, αλλά και εκείνους που δεν έπεισαν με το αποτέλεσμα.

Στην κορυφή της κατάταξης βρέθηκαν η Anastazja και ο Ζαν, με τον δεύτερο να αποτελεί τη μεγάλη έκπληξη της βραδιάς. Παρά τις χαμηλές επιδόσεις του στην πρώτη αξιολόγηση, κατάφερε να ανατρέψει τα δεδομένα και να κερδίσει την καλύτερη φωτογραφία, το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ και την ασυλία της εβδομάδας.

Η φωτογραφία που κέρδισε στη δοκιμασία

Η Anastazja απέσπασε επίσης θετικά σχόλια για τον επαγγελματισμό της, καθώς, παρά την ασυλία που ήδη διέθετε, έδωσε τον καλύτερό της εαυτό στη δοκιμασία.

Αποχώρησε και απασφάλισε ο Νικόδημος

Τις τελευταίες του στιγμές στο σπίτι του GNTM πέρασε ο Νικόδημος στο επεισόδιο της Δευτέρας, καθώς συγκέντρωσε τη χαμηλότερη βαθμολογία στη δοκιμασία φωτογράφησης στην παραλία, μην καταφέρνοντας να πείσει τους κριτές.

Παρά την απογοήτευσή του, το νεαρό μοντέλο εμφανίστηκε ιδιαίτερα σίγουρο για τις δυνατότητές του, υποστηρίζοντας πως υπερέχει εμφανισιακά και επαγγελματικά από τους συμπαίκτες του.

«Θεωρώ ότι εγώ είμαι πάρα πολύ ψηλά ως μοντέλο και εμφανισιακά, πιο ψηλά από όλους βασικά. Αποχώρησα πολύ νωρίς», δήλωσε χαρακτηριστικά στην κάμερα του διαγωνισμού, λίγο πριν αποχαιρετήσει τους υπόλοιπους διαγωνιζομένους.

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