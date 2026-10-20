GNTM: Η ανατροπή που κανείς δεν περίμενε – Ποιος πήρε την καλύτερη φωτογραφία, την ασυλία και τα 1.000€;

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σε κλίμα αυξημένης αγωνίας ολοκληρώθηκε η πρώτη ατομική φωτογράφηση του GNTM, με τους κριτές να αξιολογούν τις επιδόσεις των διαγωνιζομένων και να ξεχωρίζουν όσους ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις του concept, αλλά και εκείνους που δεν έπεισαν με το αποτέλεσμα.

Στην κορυφή της κατάταξης βρέθηκαν η Anastazja και ο Ζαν, με τον δεύτερο να αποτελεί τη μεγάλη έκπληξη της βραδιάς. Παρά τις χαμηλές επιδόσεις του στην πρώτη αξιολόγηση, κατάφερε να ανατρέψει τα δεδομένα και να κερδίσει την καλύτερη φωτογραφία, το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ και την ασυλία της εβδομάδας.

Η φωτογραφία που κέρδισε στη δοκιμασία

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Η Anastazja απέσπασε επίσης θετικά σχόλια για τον επαγγελματισμό της, καθώς, παρά την ασυλία που ήδη διέθετε, έδωσε τον καλύτερό της εαυτό στη δοκιμασία.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Αποχώρησε και απασφάλισε ο Νικόδημος

Τις τελευταίες του στιγμές στο σπίτι του GNTM πέρασε ο Νικόδημος στο επεισόδιο της Δευτέρας, καθώς συγκέντρωσε τη χαμηλότερη βαθμολογία στη δοκιμασία φωτογράφησης στην παραλία, μην καταφέρνοντας να πείσει τους κριτές.

Παρά την απογοήτευσή του, το νεαρό μοντέλο εμφανίστηκε ιδιαίτερα σίγουρο για τις δυνατότητές του, υποστηρίζοντας πως υπερέχει εμφανισιακά και επαγγελματικά από τους συμπαίκτες του.

«Θεωρώ ότι εγώ είμαι πάρα πολύ ψηλά ως μοντέλο και εμφανισιακά, πιο ψηλά από όλους βασικά. Αποχώρησα πολύ νωρίς», δήλωσε χαρακτηριστικά στην κάμερα του διαγωνισμού, λίγο πριν αποχαιρετήσει τους υπόλοιπους διαγωνιζομένους.