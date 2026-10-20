Ομόφωνα αθώος ο πατέρας Αντώνιος για την υπόθεση της «Κιβωτού του Κόσμου» στα Ιωάννινα – Τι δήλωσαν οι συνήγοροί του

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Ομόφωνα αθώος κρίθηκε από το δικαστήριο των Ιωαννίνων ο πατέρας Αντώνιος, μαζί με δύο ακόμη κατηγορουμένους, παιδαγωγούς και υπευθύνους των δομών της «Κιβωτού του Κόσμου» στην Πωγωνιανή και την Κόνιτσα.

Η απόφαση εκδόθηκε έπειτα από δέκα συνεδριάσεις και αφορά καταγγελίες για σωματικές βλάβες, παράνομη κατακράτηση, βία και απειλές σε βάρος φιλοξενούμενων παιδιών.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο ιδρυτής της οργάνωσης εξέφρασε τη συγκίνησή του, χαρακτηρίζοντας την ετυμηγορία δικαίωση τόσο για τον ίδιο όσο και για το έργο της «Κιβωτού». «Η Δικαιοσύνη με έκρινε αθώο», δήλωσε, ευχαριστώντας τους δικαστικούς λειτουργούς και όσους, όπως ανέφερε, του συμπαραστάθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών.

«Μετά από τόσο καιρό, αθωωθήκαμε, αλλά αυτό που με απασχολεί εμένα περισσότερο είναι ότι το έργο της Κιβωτού του Κόσμου αποδεικνύεται ότι είναι ακηλίδωτο και ότι προσέφερε στην κοινωνία τα πάντα», ανέφερε.

Από την πλευρά τους, οι συνήγοροι υπεράσπισης υποστήριξαν ότι οι κατηγορίες δεν αποδείχθηκαν κατά την ακροαματική διαδικασία, ενώ τόνισαν ότι η δικαστική κρίση βασίστηκε στα στοιχεία της δικογραφίας και όχι στις εντυπώσεις που είχαν δημιουργηθεί από τη δημοσιότητα γύρω από την υπόθεση.

Οι δηλώσεις των συνηγόρων

Οι δικηγόροι Δημήτρης Δήμος, Χριστίνα Μάστορα και Γιώργος Γεωργίου έκαναν λόγο για ουσιαστική δικαίωση των κατηγορουμένων, επισημαίνοντας ότι επί χρόνια αντιμετωπίζονταν ως ένοχοι πριν από την ολοκλήρωση της δίκης. Παράλληλα, ζήτησαν να προβληθεί η αθωωτική απόφαση με ανάλογη δημοσιότητα.

«Όλα αυτά μετά από μια εξονυχιστική πράγματι διαδικασία που ακολούθησε το δικαστήριο κατέρρευσαν με την απόφαση του Δικαστηρίου», δήλωσε ο συνήγορος υπεράσπισης Δημήτρης Δήμος και πρόσθεσε:

«Σημαντικό είναι ότι δεν αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών, δεν απεδείχθη καμία κατηγορία».

Από την πλευρά της, η συνήγορος υπεράσπισης Χριστίνα Μάστορα δήλωσε πως «η σημερινή αθωωτική απόφαση συνιστά μια ουσιαστική δικαίωση του πατρός Αντωνίου και των παιδαγωγών που έδωσαν όλη τους τη ζωή για αυτά τα παιδιά που βρέθηκαν ως τρόφιμοι της Κιβωτού» και συμπλήρωσε πως «κάθε άνθρωπος δικαιούται να κριθεί δίκαια και με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία που υπάρχουν σε κάθε δικογραφία και όχι μέσω δημοσιευμάτων και των εντυπώσεων που προκαλούνται από αυτά».

«Αναμένουμε όσο δυνατά ακούστηκε η κατηγορία, αντιστοίχως να ακουστεί και η ομόφωνη αθώωσή του», σημείωσε, μεταξύ άλλων ο συνήγορος υπεράσπισης, Γιώργος Γεωργίου.

Η απόφαση αφορά αποκλειστικά τη συγκεκριμένη υπόθεση που εκδικάστηκε στα Ιωάννινα. Άλλες δικαστικές διαδικασίες που σχετίζονται με την «Κιβωτό του Κόσμου» παραμένουν σε εξέλιξη και εξετάζονται αυτοτελώς από τη Δικαιοσύνη.