Σκέρτσος στο ΕΡΤnews: Από την 1η Ιανουαρίου 2027 η απαγόρευση των social media για ανηλίκους κάτω των 15 ετών

Στο νομοσχέδιο για την απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους κάτω των 15 ετών, αλλά και στο διακύβευμα των εκλογών, αναφέρθηκε ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Ευθέως» του ΕΡΤnews, με τον Παναγιώτη Στάθη.

Ο κ. Σκέρτσος, βασικός εισηγητής της νομοθετικής πρωτοβουλίας, ανέφερε ότι η κυβέρνηση προωθεί την εφαρμογή του ηλικιακού ορίου από την 1η Ιανουαρίου 2027, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που θα εφαρμόσει το συγκεκριμένο μέτρο.

«Εδώ και δύο χρόνια η ελληνική κυβέρνηση και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, έχουν αναδείξει το ζήτημα του ψηφιακού εθισμού των ανηλίκων λόγω της υπερβολικής χρήσης των κοινωνικών δικτύων, τις “ομηρίες” που βιώνουν πολλά παιδιά και πολλές οικογένειες από τον χρόνο που σπαταλούν μπροστά στην οθόνη, που πλέον αποδεδειγμένα, με βάση ιατρικές επιστημονικές μελέτες με βάση εκθέσεις του ΟΟΣΑ ως προς τις επιπτώσεις στην εκπαίδευση, έχουν πολύ σοβαρές παρενέργειες σε ζητήματα ψυχικής υγείας, σε ζητήματα ποιότητας του ύπνου, σε ζητήματα κοινωνικοποίησης των παιδιών που πλέον εγκλωβίζονται μπροστά από μια οθόνη και δεν αναπτύσσουν τις κοινωνικές σχέσεις και τις φιλίες τους», είπε χαρακτηριστικά και έκανε λόγο για ένα «διεθνές πρόβλημα».

Όπως είπε η Ελλάδα και ο Έλληνας πρωθυπουργός ανέδειξαν το ζήτημα ως «προτεραιότητα για την ελληνική και την ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή».

«Αναλάβαμε πρωτοβουλίες, κάναμε υπομνήματα πολλαπλά στις ευρωπαϊκές Αρχές και συνδιαμορφώσαμε μαζί με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς μια εθνική και ταυτόχρονα ευρωπαϊκή λύση», προσέθεσε.

Εξηγώντας πώς θα λειτουργεί αυτή η απαγόρευση ο κ. Σκέρτσος υποστήριξε ότι «ουσιαστικά μεταφέρει στις εταιρείες τεχνολογίας, στις μεγάλες πλατφόρμες δηλαδή την υποχρέωση να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν έναν αξιόπιστο και αποτελεσματικό μηχανισμό ταυτοποίησης της ηλικίας των χρηστών».

Το ηλικιακό όριο για τη χρήση των social media

Αναφερόμενος στο ηλικιακό όριο των 15 ετών υποστήριξε ότι η κυβέρνηση το επέλεξε, διότι «με βάση τις περισσότερες επιστημονικές έρευνες, αυτό είναι το κατώφλι της ηλικίας, στο οποίο υπάρχει μια μεγαλύτερη ευαλωτότητα των παιδιών, άρα χρειάζονται αυξημένη προστασία. Από τα 15 έως τα 18 έτη που παραμένει ανήλικο ένα παιδί, αρχίζουμε σταδιακά και ως πολιτεία να του αναγνωρίζουμε περισσότερα δικαιώματα. Ένας ανήλικος 17 χρονών πλέον ψηφίζει. Ένας ανήλικος 16 ετών μπορεί να πάρει δίπλωμα. Ένας ανήλικος 15 ετών και πάνω με τη συναίνεση των γονιών μπορεί να εργαστεί. Άρα κάποια δικαιώματα σταδιακά εκχωρούνται, με βάση πάντα συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Κάτω από τα 15 όμως, απαιτείται αυξημένη προστασία και αυτό λέει και η εθνική και η Ευρωπαϊκή νομοθεσία».

Πώς θα εφαρμοστεί το ηλικιακό όριο και τι προβλέπει το Kids Wallet

Τόνισε ότι και πριν από την εφαρμογή του μέτρου οι γονείς μπορούν να έχουν κάποιον έλεγχο μέσω του Kids Wallet. «Είναι η ελληνική ψηφιακή εφαρμογή γονικού ελέγχου για τη ρύθμιση του περιεχομένου και της χρήσης που κάνει ένας ανήλικος στο κινητό του σε σχέση με το διαδίκτυο, την πλοήγηση στο διαδίκτυο, τη χρήση κοινωνικών δικτύων. Είναι μια εύχρηστη εφαρμογή που θα θέλαμε να την έχουν χρησιμοποιήσει οι περισσότεροι γονείς», είπε χαρακτηριστικά.

Ανέφερε πως με το Kids Wallet μπορούν να μπουν ρυθμίσεις σε σχέση με το χρόνο και τις εφαρμογές που μπορούν να έχουν τα παιδιά στο κινητό και σημείωσε ότι δεν έχουν κάνει όσοι γονείς θα επιθυμούσε η κυβέρνηση.

Αυτός ήταν και ο λόγος που όπως είπε η κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει στη νομοθέτηση του μέτρου. «Καταλάβαμε ότι οι γονείς θέλουν περισσότερη βοήθεια και η βοήθεια θα έρθει μέσα από αυτόν τον οριζόντιο περιορισμό», σημείωσε, προσθέτοντας ότι είναι «επιστημονικά αποδεδειγμένο πλέον και ενδεδειγμένο να τεθούν αυτά τα όρια».

Ο ρόλος των πλατφορμών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το πώς θα εξασφαλιστεί η ηλικιακή ταυτοποίηση των ανηλίκων προκειμένου να μην δηλώνουν ψευδή στοιχεία σχετικά με την ηλικία τους.

«Μέχρι στιγμής όλοι μεταξύ μας κοροϊδευόμασταν και η ευρωπαϊκή νομοθεσία και οι πλατφόρμες και οι γονείς γιατί βασιζόμασταν στην απλή δήλωση του χρήστη και δεν γινόταν απολύτως καμία διασταύρωση με κάποια πρόσθετα φίλτρα που μπορούν να υπάρξουν τόσο από την πλευρά των πλατφορμών όσο και από την πλευρά της πολιτείας σε σχέση με την πραγματική εξακρίβωση», ανέφερε αρχικά.

Προσέθεσε ότι για να υπάρξουν αυξημένα φίλτρα επιβεβαίωσης. «Αρχικά οι πλατφόρμες μπορούν να κάνουν περισσότερα. Έχουν όλα τα δεδομένα για να εξακριβώσουν αν ο χρήστης που έχει τον συγκεκριμένο λογαριασμό είναι ανήλικος ή όχι», σημείωσε και προσέθεσε πως «η πρόσφατη ενέργεια που κάνουμε εμείς είναι ότι σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε πλέον τον ευρωπαϊκό ψηφιακό μηχανισμό που μπορεί να κάνει αυτήν τη διασταύρωση».

Υποστήριξε επίσης ότι η «Ελλάδα δεν νομοθετεί μόνη της, καθώς οι ψηφιακές υπηρεσίες ρυθμίζονται κατεξοχήν από το κοινοτικό δίκαιο. Άρα ό, τι κάνουμε πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένο με την κοινοτική νομοθεσία και η κοινοτική νομοθεσία αυτή τη στιγμή δεν ορίζει υποχρεωτικά τη χρήση μιας εθνικής ψηφιακής εφαρμογής».

Πρόστιμα έως το 6% του τζίρου για τις εταιρείες που δεν συμμορφώνονται

«Έχουμε αποφασίσει ως πολιτεία με βάση επιστημονικές εισηγήσεις, ότι κάνει κακό στα μικρότερα παιδιά. Θέλει μια πιο λελογισμένη χρήση στα μεγαλύτερα παιδιά, άρα να καθίσουμε να βρούμε μια λύση. Αυτό το μήνυμα στέλνουμε και γνωρίζουμε ότι δεν θα έχουμε 100% συμμόρφωση. Δεν πρέπει δηλαδή να έχουμε μαξιμαλιστικές προσδοκίες ότι όλα τα παιδιά, όλες οι οικογένειες θα αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα ή ότι θα είναι δηλαδή μια εξασφαλισμένη λύση που θα αποδώσει στο 100%. Κανένας περιορισμός, καμία απαγόρευση δεν φέρνει 100% συμμόρφωση», προσέθεσε και τόνισε πως από την 1η Ιανουαρίου του 2027 οι πλατφόρμες έχουν πλέον μια υποχρέωση σε κοινοτικό επίπεδο να συμμορφωθούν και εφόσον δεν συμμορφωθούν θα μπορεί να γίνει καταγγελία από τους γονείς ή οποιονδήποτε και τότε θα υπάρχει πρόστιμο.

«Να αναπτύξουν δηλαδή αυτόν τον μηχανισμό. Για την επαλήθευση μπορούν να αξιοποιήσουν την ψηφιακή εφαρμογή που διαθέτει η Ελλάδα ή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούν και όχι. Σε κάθε περίπτωση όμως, αν αποδειχθεί και γίνει καταγγελία, την οποία μπορεί να κάνει και ο γονιός στις αρμόδιες Αρχές, εν προκειμένω στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών που είναι ο εθνικός συντονιστής. Αν κάνει καταγγελία ότι το παιδί μου έχει μπει στην τάδε πλατφόρμα που καταλαμβάνεται από τις ρυθμίσεις, ενώ δεν θα έπρεπε να είχε επιτραπεί αυτή η είσοδος, τότε η πλατφόρμα αντιμετωπίζει σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρόστιμο ύψους ίσο με το 6% του ετήσιου τζίρου», εξήγησε.

«Σήμερα, οι τρεις από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας που έχουν μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν ετήσιο τζίρο 800 δισεκατομμύρια ευρώ, έχουν κεφαλαιοποίηση 6 τρισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για κολοσσούς και αυτό δείχνει και την σημασία της προσπάθειας που κάνει μια χώρα με το δικό μας μέγεθος πρώτη σε ευρωπαϊκό επίπεδο απέναντι σε τεχνολογικούς κολοσσούς. Επομένως, θα έχουν να αντιμετωπίσουν μόνο οι τρεις από τις μεγαλύτερες εταιρείες 6% πρόστιμα επί του ετήσιου τζίρου που ισοδυναμεί με 48 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι πάρα πολύ ισχυρός λόγος συμμόρφωσης και συνεργασίας με τις ευρωπαϊκές και τις εθνικές αρχές κάθε χώρας, ώστε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για τα παιδιά μας», προσέθεσε.