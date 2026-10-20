FIFA: Βαριές ποινές σε Χοσάμ Χασάν και Μοστάφα Ζίκο για τις δηλώσεις κατά της διαιτησίας

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Ποινές αποκλεισμού στον ομοσπονδιακό προπονητή της Αιγύπτου, Χοσάμ Χασάν, στον διευθυντή της εθνικής ομάδας, Ιμπραΐμ Χασάν, και στον επιθετικό Μοστάφα Ζίκο επέβαλε η FIFA, μετά τις αντιδράσεις τους για τη διαιτησία στην ήττα με 3-2 από την Αργεντινή στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα (19/10) η Αιγυπτιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

Ο 60χρονος τεχνικός τιμωρήθηκε με αποκλεισμό τριών αγώνων, καθώς εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για τις διαιτητικές αποφάσεις που επηρέασαν την πορεία της Αιγύπτου στη διοργάνωση. Την ίδια ποινή δέχθηκε και ο Ιμπραΐμ Χασάν, δίδυμος αδελφός του προπονητή και διευθυντής της εθνικής ομάδας, ενώ ο Μοστάφα Ζίκο τιμωρήθηκε με αποκλεισμό πέντε αγωνιστικών για προσβλητικές δηλώσεις προς τον διαιτητή μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Σε ανακοίνωσή της, η Αιγυπτιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία επιβεβαίωσε τις αποφάσεις της FIFA, ενώ παράλληλα ζήτησε από την Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA το πλήρες σκεπτικό των αποφάσεων, προκειμένου να αξιολογήσει τις διαθέσιμες νομικές επιλογές και να αποφασίσει εάν θα προχωρήσει σε έφεση.

🚨 La FIFA sanctionne l’Égypte après les « incidents ? » survenu lors de la Coupe du Monde face à l’Argentine : Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Χρηματιστήριο: Πτώση 0,39% – Στα 180,59 εκατ. ευρώ ο τζίρος ▪️Hossam Hassan : 3 MATCHS

▪️Mostafa Ziko : 5 MATCHS https://t.co/VT0nUQBQdb — Onze Masr 🇪🇬 (@onzemasr) October 19, 2026

Οι διαμαρτυρίες για τη διαιτησία στο ματς με την Αργεντινή

Οι αντιδράσεις της αιγυπτιακής πλευράς ακολούθησαν την ήττα με 3-2 από την Αργεντινή. Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, γκολ του Ζίκο ακυρώθηκε λόγω παράβασης που είχε προηγηθεί στη φάση, ενώ προς το τέλος του αγώνα, με το σκορ στο 2-2, οι Αιγύπτιοι ποδοσφαιριστές διαμαρτυρήθηκαν έντονα, ζητώντας τον καταλογισμό πέναλτι.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής διαιτησίας της FIFA, Πιερλουίτζι Κολίνα, υπερασπίστηκε τις διαιτητικές αποφάσεις, προειδοποιώντας ότι τέτοιου είδους καταγγελίες ενδέχεται να εντείνουν τις πιέσεις προς τους διαιτητές και να οδηγήσουν ακόμη και σε απειλές κατά των ίδιων και των οικογενειών τους.

Πώς επηρεάζονται οι επόμενες υποχρεώσεις της Αιγύπτου

Οι ποινές ενδέχεται να επηρεάσουν τον αγωνιστικό σχεδιασμό της εθνικής Αιγύπτου ενόψει των επόμενων διεθνών υποχρεώσεών της. Οι Χοσάμ και Ιμπραΐμ Χασάν κινδυνεύουν να απουσιάσουν από τις αναμετρήσεις με το Μαλάουι, στο πλαίσιο των προκριματικών του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής τον Νοέμβριο, καθώς και από την πρώτη αναμέτρηση της διεθνούς περιόδου του Μαρτίου.

Ο Μοστάφα Ζίκο, από την πλευρά του, δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής μέχρι τον Ιούνιο, εφόσον η ποινή των πέντε αγωνιστικών εφαρμοστεί χωρίς μεταβολές.