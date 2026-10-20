Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα: Πρώτη νίκη για την Τότεναμ, επιβλητικές Μόντσα και Τορίνο και πολύτιμος βαθμός για τη Χετάφε

Με σημαντικές νίκες, ανατροπές και πολύτιμους βαθμούς ολοκληρώθηκαν οι αναμετρήσεις σε Αγγλία, Ισπανία και Ιταλία. Η Τότεναμ πανηγύρισε την πρώτη της νίκη με 3-1 απέναντι στην Κόβεντρι, ενώ στην Ιταλία η Τορίνο επικράτησε με 3-0 της Πάρμα και η Μόντσα με 4-0 της Κάλιαρι. Παράλληλα, η Χετάφε απέσπασε ισοπαλία 1-1 από τη Ράγιο Βαγιεκάνο, παρότι αγωνιζόταν με δέκα παίκτες για περισσότερο από μία ώρα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Τότεναμ πήρε την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, επικρατώντας με 3-1 της Κόβεντρι στο Λονδίνο, σε μια αναμέτρηση όπου ο Ντέγιαν Κουλουσέβσκι επέστρεψε στη δράση έπειτα από 526 ημέρες.
  • Στην Ιταλία, η Τορίνο πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Πάρμα με 3-0, ενώ η Μόντσα πανηγύρισε εμφατική νίκη με 4-0 επί της Κάλιαρι.
  • Η Χετάφε απέσπασε πολύτιμη ισοπαλία 1-1 από τη Ράγιο Βαγιεκάνο, δείχνοντας αντίδραση παρότι αγωνιζόταν με δέκα παίκτες για περισσότερο από μία ώρα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με σημαντικές νίκες, ανατροπές και πολύτιμους βαθμούς ολοκληρώθηκαν οι αναμετρήσεις σε Αγγλία, Ισπανία και Ιταλία.

Η Τότεναμ πανηγύρισε τη νίκη με 3-1 απέναντι στην Κόβεντρι, η Τορίνο επικράτησε με το εμφατικό 3-0 της Πάρμα, ενώ η Χετάφε απέσπασε ισοπαλία 1-1 από τη Ράγιο Βαγιεκάνο, παρότι αγωνιζόταν με δέκα παίκτες για περισσότερο από μία ώρα.

Πρώτη νίκη για τα «σπιρούνια»

Η Τότεναμ πήρε την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, επικρατώντας με 3-1 της Κόβεντρι στο Λονδίνο. Ο Τζέιμς Μάντισον άνοιξε το σκορ στο 14΄, με την Κόβεντρι να ισοφαρίζει στο 49΄ με τον Τζακ Ρουντόνι. Ο Ομάρ Μαρμούς έδωσε ξανά το προβάδισμα στους γηπεδούχους στο 58΄, ενώ ο Ντέιβις διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στις καθυστερήσεις.

Η βαθμολογία

Standings provided by Sofascore

Εμφατικό «διπλό» της Τορίνο, καταιγιστική η Μόντσα

Η Τορίνο πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Πάρμα, επικρατώντας με 3-0 και φτάνοντας τους 10 βαθμούς στο πρωτάθλημα. Ο Τζιοβάνι Σιμεόνε άνοιξε το σκορ μόλις στο 4΄, ενώ ο Άνταμς διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του πριν από τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα.

Ο Σιμεόνε πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο 69΄, διαμορφώνοντας το τελικό 0-3. Η Πάρμα παραμένει στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας με τέσσερις βαθμούς, ενώ το γκολ του Ματίγια Φρίγκαν στο 81΄ ακυρώθηκε για οφσάιντ έπειτα από έλεγχο του VAR.


Νωρίτερα, η Μόντσα πανηγύρισε εμφατική νίκη με 4-0 επί της Κάλιαρι, παίρνοντας βαθμολογική ανάσα. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν λίγο πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου με τον Εντί Κουαντιό και διπλασίασαν τα τέρματά τους στο 47΄ με τον Βαρέλα. Ο Τζέι Ρόμπινσον ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0, ενώ ο Βαρέλα διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα, πετυχαίνοντας το δεύτερο προσωπικό του γκολ.

Η βαθμολογία

Standings provided by Sofascore

Η Χετάφε πήρε βαθμό παρά την αποβολή

Η Χετάφε απέσπασε ισοπαλία 1-1 από τη Ράγιο Βαγιεκάνο, δείχνοντας αντίδραση παρά το αριθμητικό μειονέκτημα. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 11′ με τον Γκαρσία, έπειτα από ασίστ του Ντε Φρούτος, ενώ η αποβολή του Τζεν στο 28΄ έκανε δυσκολότερη την αποστολή των γηπεδούχων.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες, η ομάδα του Μπορδάλας βρήκε το γκολ της ισοφάρισης στο 56΄ με τον Σατριάνο και κράτησε τον πολύτιμο βαθμό μέχρι το τέλος της αναμέτρησης.

Η βαθμολογία

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