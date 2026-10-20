Τραμπ: Ανοιχτός σε τριμερή συνάντηση με Σι Τζινπίνγκ και Πούτιν στην Κίνα – «Είναι καιρός κάποιος άλλος να διαπραγματευτεί για την Ουκρανία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε πρόθυμος να συμμετάσχει σε τριμερή συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Κίνα, θέτοντας στο επίκεντρο ζητήματα αποπυρηνικοποίησης. Παράλληλα, άσκησε κριτική στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δηλώνοντας πως είναι καιρός να αναλάβει κάποιος άλλος τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πρόθυμος να συμμετάσχει σε τριμερή συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί στην Κίνα τον Νοέμβριο.
  • Στο επίκεντρο των πιθανών συνομιλιών μεταξύ των ηγετών των τριών μεγάλων δυνάμεων εκτιμάται ότι θα βρεθούν ζητήματα αποπυρηνικοποίησης.
  • Παράλληλα, ο Τραμπ άσκησε κριτική στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «Είναι καιρός κάποιος άλλος να διαπραγματευτεί για την Ουκρανία».

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Πρόθυμος να συμμετάσχει σε τριμερή συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η συνάντηση να πραγματοποιηθεί στην Κίνα, κατά την επίσκεψη που προγραμματίζει για τον Νοέμβριο.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, στο επίκεντρο των συνομιλιών θα μπορούσαν να βρεθούν ζητήματα αποπυρηνικοποίησης, σε μια πιθανή συνάντηση που θα έφερνε στο ίδιο τραπέζι τους ηγέτες των τριών μεγάλων δυνάμεων.

Παράλληλα, ο Τραμπ επανέλαβε την κριτική του προς τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να αναλάβει κάποιος άλλος τις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία.

«Είναι καιρός κάποιος άλλος να διαπραγματευτεί για την Ουκρανία», δήλωσε χαρακτηριστικά, επαναφέροντας τις αιχμές του για τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

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