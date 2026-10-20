Τραμπ: Ανοιχτός σε τριμερή συνάντηση με Σι Τζινπίνγκ και Πούτιν στην Κίνα – «Είναι καιρός κάποιος άλλος να διαπραγματευτεί για την Ουκρανία»

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Πρόθυμος να συμμετάσχει σε τριμερή συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η συνάντηση να πραγματοποιηθεί στην Κίνα, κατά την επίσκεψη που προγραμματίζει για τον Νοέμβριο.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, στο επίκεντρο των συνομιλιών θα μπορούσαν να βρεθούν ζητήματα αποπυρηνικοποίησης, σε μια πιθανή συνάντηση που θα έφερνε στο ίδιο τραπέζι τους ηγέτες των τριών μεγάλων δυνάμεων.

Asked whether he has agreed to a trilateral meeting with Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping to discuss the war in Ukraine, President Trump says he has not, but would be open to such a meeting focused on nuclear disarmament instead. “Russia, frankly, has been fine on Ukraine. They haven’t been doing much. And the same thing with China,” Trump says. Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Πιερρακάκης: Η Ελλάδα έχει τις δυνατότητες να γίνει μία από τις πιο δυναμικές και επιδραστικές χώρες της Ευρώπης — CBS News (@CBSNews) October 19, 2026

Παράλληλα, ο Τραμπ επανέλαβε την κριτική του προς τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να αναλάβει κάποιος άλλος τις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία.

«Είναι καιρός κάποιος άλλος να διαπραγματευτεί για την Ουκρανία», δήλωσε χαρακτηριστικά, επαναφέροντας τις αιχμές του για τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.