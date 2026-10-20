Λίβανος: Αναφορές για εκρήξεις στη Χαντάθα μετά από ισραηλινά πλήγματα

Εκρήξεις αναφέρθηκαν στην πόλη Χαντάθα στον νότιο Λίβανο, εν μέσω πληροφοριών για νέες ισραηλινές επιθέσεις στην περιοχή. Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου μετέδωσε ότι ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν αεροπορική επίθεση στη Χαντάθα και στα περίχωρα της πόλης Μπαρααχίτ, ενώ δημοσιοποιήθηκε και σχετικό βιντεοληπτικό υλικό. Οι νέες στρατιωτικές επιθέσεις καταγράφονται σε μία περίοδο διαρκούς έντασης, παρά τις πρόσφατες εκκλήσεις του Λιβανέζου πρωθυπουργού για τερματισμό της κατοχής και εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός.

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Λίβανος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εκρήξεις αναφέρθηκαν στην πόλη Χαντάθα, στον νότιο Λίβανο, εν μέσω πληροφοριών για νέες ισραηλινές επιθέσεις στην περιοχή.
  • Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA) μετέδωσε ότι ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν αεροπορική επίθεση στη Χαντάθα, ενώ ακολούθησε δεύτερο πλήγμα στα περίχωρα της πόλης Μπαρααχίτ.
  • Παραμένει τεταμένη η κατάσταση στον νότιο Λίβανο, με τις ισραηλινές επιθέσεις και τις κατεδαφίσεις να συνεχίζονται.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Εκρήξεις αναφέρθηκαν στην πόλη Χαντάθα, στον νότιο Λίβανο, εν μέσω πληροφοριών για νέες ισραηλινές επιθέσεις στην περιοχή.

Σύμφωνα με το λιβανέζικο μέσο ενημέρωσης Al Hadeel, βίντεο που δημοσιοποιήθηκε καταγράφει καπνό να υψώνεται στην περιοχή, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη αναφορές για ισραηλινά πλήγματα.

Νωρίτερα, το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA) μετέδωσε ότι ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν αεροπορική επίθεση στη Χαντάθα, ενώ ακολούθησε δεύτερο πλήγμα στα περίχωρα της πόλης Μπαρααχίτ.

Οι νέες αναφορές για στρατιωτικές επιθέσεις έρχονται ενώ παραμένει τεταμένη η κατάσταση στον νότιο Λίβανο, με τις ισραηλινές επιθέσεις και τις κατεδαφίσεις να συνεχίζονται, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Τον περασμένο μήνα, ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, είχε ζητήσει τον τερματισμό της ισραηλινής κατοχής στον νότιο Λίβανο και την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

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