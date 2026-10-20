Λίβανος: Αναφορές για εκρήξεις στη Χαντάθα μετά από ισραηλινά πλήγματα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Εκρήξεις αναφέρθηκαν στην πόλη Χαντάθα, στον νότιο Λίβανο, εν μέσω πληροφοριών για νέες ισραηλινές επιθέσεις στην περιοχή.

Σύμφωνα με το λιβανέζικο μέσο ενημέρωσης Al Hadeel, βίντεο που δημοσιοποιήθηκε καταγράφει καπνό να υψώνεται στην περιοχή, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη αναφορές για ισραηλινά πλήγματα.

Νωρίτερα, το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA) μετέδωσε ότι ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν αεροπορική επίθεση στη Χαντάθα, ενώ ακολούθησε δεύτερο πλήγμα στα περίχωρα της πόλης Μπαρααχίτ.

Οι νέες αναφορές για στρατιωτικές επιθέσεις έρχονται ενώ παραμένει τεταμένη η κατάσταση στον νότιο Λίβανο, με τις ισραηλινές επιθέσεις και τις κατεδαφίσεις να συνεχίζονται, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Τον περασμένο μήνα, ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, είχε ζητήσει τον τερματισμό της ισραηλινής κατοχής στον νότιο Λίβανο και την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.