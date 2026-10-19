Σε αναβρασμό ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι – Διαμαρτύρεται για την καθυστέρηση στην παράδοση όπλων από τις ΗΠΑ

Ενώ τα ρωσικά πλήγματα εντείνονται πλήττοντας 28 υποσταθμούς και ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαμαρτύρεται για καθυστερήσεις στις παραδόσεις όπλων από τις ΗΠΑ και τεχνικά προβλήματα στο σύστημα Starlink. Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπολύει νέα φραστική επίθεση κατά του Ουκρανού προέδρου, κατηγορώντας τον για πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια ντίζελ και απροθυμία επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας.

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Διεθνή Νέα

Πηγή: @ZelenskyyUa/X
Πηγή: @ZelenskyyUa/X
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ενώ τα ρωσικά πλήγματα εντείνονται στην Ουκρανία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαμαρτύρεται στις ΗΠΑ για καθυστερήσεις στις παραδόσεις ζωτικής σημασίας όπλων και ανεφάρμοστες συμφωνίες.
  • Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε προβλήματα στη λειτουργία του εξοπλισμού Starlink/Starshield σε υψηλές ταχύτητες, τα οποία επιβραδύνουν τα logistics και τη χρήση drones.
  • Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε φραστικά στον Ζελένσκι, κατηγορώντας τον ότι στοχεύει ρωσικά διυλιστήρια πλήττοντας τις διεθνείς αγορές και ότι δεν επιθυμεί το τέλος του πολέμου.

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Ενώ τα ρωσικά πλήγματα εντείνονται στην Ουκρανία και ο Τραμπ επιτίθεται φραστικά στον Ζελένσκι, ο τελευταίος διαμαρτύρεται στις ΗΠΑ για τις καθυστερήσεις στις παραδόσεις όπλων.

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«Υπάρχουν πολιτικές συμφωνίες που δεν έχουν εφαρμοστεί σε επιχειρησιακό επίπεδο. Υπάρχουν επίσης καθυστερήσεις σε ορισμένους τύπους ζωτικής σημασίας προμηθειών στο επίπεδο του Υπουργείου Πολέμου των ΗΠΑ», τόνισε νωρίτερα σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο πλαίσιο σύσκεψης με ανώτερα κυβερνητικά και στρατιωτικά στελέχη. «Απόψε θα πραγματοποιήσουμε μια πρόσθετη συνάντηση για να επανεξετάσουμε τα αποτελέσματα όλων των επαφών που πρέπει να λάβουν χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Προσδοκώ συγκεκριμένα αποτελέσματα», διεμήνυσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στο μήνυμά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι «μαζί με τον Υπουργό Άμυνας, τον Αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας και τον Διοικητή της Αεροπορίας, καθορίσαμε πρόσθετη παραγωγική ικανότητα για συστήματα πυροβόλων/πύργων μάχης (turrets), τα οποία έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικά κατά των ‘shahed’». «Αυξάνουμε τις παραγγελίες και είναι σημαντικό να επιταχυνθεί κάθε διαδικασία στο μέγιστο δυνατό βαθμό – οργανωτική, οικονομική και παραγωγική», πρόσθεσε. «Δόθηκαν οδηγίες για επικοινωνία με τις χώρες της Βαλτικής σχετικά με τη στήριξη των εφοδιαστικών μας αλυσίδων (logistics). Αναμένω σχετική αναφορά από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας», υπογράμμισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

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Σχετικά με τις υπηρεσίες του Starlink/Starshield, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαμαρτυρήθηκε λέγοντας: «Δυστυχώς, διαπιστώσαμε ότι ο εξοπλισμός σταματά να λειτουργεί σε ταχύτητες 130–161 χιλιομέτρων την ώρα σε διάφορους τομείς του μετώπου. Αυτό επιβραδύνει τα logistics της πρώτης γραμμής και περιορίζει τη χρήση διαφόρων τύπων drones, ιδιαίτερα drones μέσου βεληνεκούς και αναχαιτιστών αεριωθούμενων ‘shahed’». «Το ζήτημα αυτό πρέπει να τεθεί ξανά στους εταίρους μας σε κάθε επίπεδο σήμερα – η ταχύτητα έχει σημασία όταν πρόκειται για την προστασία ανθρώπινων ζωών», κατέληξε στο μήνυμα του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το μήνυμα του Τραμπ κατά του Ζελένσκι

Τούτων δοθέντων, η αγωνία στην πλευρά της Ουκρανίας εντείνεται ιδίως μετά το τελευταίο μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ με το οποίο επιτέθηκε στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ισχυριζόμενος ότι «χρησιμοποιεί τα διυλιστήρια ντίζελ στη Ρωσία ως στόχο, γνωρίζοντας ότι αυτές οι επιθέσεις βλάπτουν σοβαρά τις παγκόσμιες αγορές ντίζελ, συμπεριλαμβανομένων αυτών στις Ηνωμένες Πολιτείες». Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ ανάφερε: «Αγρότες, κτηνοτρόφοι και επιχειρήσεις κάθε είδους υποφέρουν πολύ από αυτό, αλλά η Ρωσία, παρόλα αυτά, στέλνει, σε χαμηλή τιμή, εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ στον κόσμο». «Ο Ζελένσκι δεν νοιάζεται, και ειλικρινά, με όλα τα χρήματα που είναι γνωστό ότι του δίνει η Ευρώπη και που του έδωσε στο παρελθόν ο Διεφθαρμένος Τζο Μπάιντεν, δεν θέλει να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, και πιθανότατα δεν το ήθελε ποτέ. Θα μπορούσε να είχε κάνει μια καλύτερη συμφωνία πριν από δύο χρόνια από ό,τι μπορεί τώρα. Η χώρα του είναι ερείπιο, ένα μεγάλο μέρος της γης του έχει χαθεί, οι ωκεανοί και οι θάλασσές του έχουν χαθεί, και ο ανδρικός πληθυσμός του είναι μειωμένος, τραυματισμένος ή/και νεκρός», κατέληξε στο μήνυμά του ο Ντόναλντ Τραμπ.

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