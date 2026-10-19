Σε αναβρασμό ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι – Διαμαρτύρεται για την καθυστέρηση στην παράδοση όπλων από τις ΗΠΑ

Ενώ τα ρωσικά πλήγματα εντείνονται στην Ουκρανία και ο Τραμπ επιτίθεται φραστικά στον Ζελένσκι, ο τελευταίος διαμαρτύρεται στις ΗΠΑ για τις καθυστερήσεις στις παραδόσεις όπλων.
«Υπάρχουν πολιτικές συμφωνίες που δεν έχουν εφαρμοστεί σε επιχειρησιακό επίπεδο. Υπάρχουν επίσης καθυστερήσεις σε ορισμένους τύπους ζωτικής σημασίας προμηθειών στο επίπεδο του Υπουργείου Πολέμου των ΗΠΑ», τόνισε νωρίτερα σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο πλαίσιο σύσκεψης με ανώτερα κυβερνητικά και στρατιωτικά στελέχη. «Απόψε θα πραγματοποιήσουμε μια πρόσθετη συνάντηση για να επανεξετάσουμε τα αποτελέσματα όλων των επαφών που πρέπει να λάβουν χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Προσδοκώ συγκεκριμένα αποτελέσματα», διεμήνυσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Στο μήνυμά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι «μαζί με τον Υπουργό Άμυνας, τον Αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας και τον Διοικητή της Αεροπορίας, καθορίσαμε πρόσθετη παραγωγική ικανότητα για συστήματα πυροβόλων/πύργων μάχης (turrets), τα οποία έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικά κατά των ‘shahed’». «Αυξάνουμε τις παραγγελίες και είναι σημαντικό να επιταχυνθεί κάθε διαδικασία στο μέγιστο δυνατό βαθμό – οργανωτική, οικονομική και παραγωγική», πρόσθεσε. «Δόθηκαν οδηγίες για επικοινωνία με τις χώρες της Βαλτικής σχετικά με τη στήριξη των εφοδιαστικών μας αλυσίδων (logistics). Αναμένω σχετική αναφορά από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας», υπογράμμισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Σχετικά με τις υπηρεσίες του Starlink/Starshield, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαμαρτυρήθηκε λέγοντας: «Δυστυχώς, διαπιστώσαμε ότι ο εξοπλισμός σταματά να λειτουργεί σε ταχύτητες 130–161 χιλιομέτρων την ώρα σε διάφορους τομείς του μετώπου. Αυτό επιβραδύνει τα logistics της πρώτης γραμμής και περιορίζει τη χρήση διαφόρων τύπων drones, ιδιαίτερα drones μέσου βεληνεκούς και αναχαιτιστών αεριωθούμενων ‘shahed’». «Το ζήτημα αυτό πρέπει να τεθεί ξανά στους εταίρους μας σε κάθε επίπεδο σήμερα – η ταχύτητα έχει σημασία όταν πρόκειται για την προστασία ανθρώπινων ζωών», κατέληξε στο μήνυμα του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
I held a coordination call on the situation in Ukraine’s regions following another wave of Russian attacks. Unfortunately, 28 substations and other critical energy facilities were hit. Restoration work is underway everywhere, and electricity is gradually being restored to people. I am grateful to every repair crew and everyone working for energy companies.
The Prime Minister of Ukraine reported on preparing infrastructure for the heating season. We outlined in detail the key areas requiring attention from government agencies and energy companies, as well as regional and local authorities. Ukraine’s Minister of Defense, Minister of Foreign Affairs, and the Presidential Office team have been given urgent tasks regarding contacts with partners who can swiftly strengthen our air defense. There are political agreements that have not been implemented at the working level. There are also delays in certain types of vital supplies at the level of the U.S. Department of War. This evening, we will hold an additional meeting to review the results of all the contacts that must take place throughout the day. I expect concrete results.
Together with the Minister of Defense, the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine, and the Commander of the Air Force, we set additional production capacity for turrets, which have proven highly effective against “shaheds.” We are increasing orders, and it is important to accelerate every process as much as possible – organizational, financial, and production-related. Instructions have been given to engage with the Baltic states on support for our logistics. I expect a report from Ukraine’s Ministry of Foreign Affairs on this.
There was also a separate report from the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine on information received from units using Starlink/Starshield services. Unfortunately, we have established that the equipment stops functioning at speeds of 130–161 kilometers per hour in various sectors of the front. This is slowing down our frontline logistics and limiting the use of various types of drones, particularly mid-strike drones and interceptors of jet-powered “shaheds.” This must be raised again with our partners at every level today – speed matters when it comes to protecting lives. I thank everyone who is helping! Glory to Ukraine!
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 19, 2026
Το μήνυμα του Τραμπ κατά του Ζελένσκι
Τούτων δοθέντων, η αγωνία στην πλευρά της Ουκρανίας εντείνεται ιδίως μετά το τελευταίο μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ με το οποίο επιτέθηκε στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ισχυριζόμενος ότι «χρησιμοποιεί τα διυλιστήρια ντίζελ στη Ρωσία ως στόχο, γνωρίζοντας ότι αυτές οι επιθέσεις βλάπτουν σοβαρά τις παγκόσμιες αγορές ντίζελ, συμπεριλαμβανομένων αυτών στις Ηνωμένες Πολιτείες». Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ ανάφερε: «Αγρότες, κτηνοτρόφοι και επιχειρήσεις κάθε είδους υποφέρουν πολύ από αυτό, αλλά η Ρωσία, παρόλα αυτά, στέλνει, σε χαμηλή τιμή, εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ στον κόσμο». «Ο Ζελένσκι δεν νοιάζεται, και ειλικρινά, με όλα τα χρήματα που είναι γνωστό ότι του δίνει η Ευρώπη και που του έδωσε στο παρελθόν ο Διεφθαρμένος Τζο Μπάιντεν, δεν θέλει να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, και πιθανότατα δεν το ήθελε ποτέ. Θα μπορούσε να είχε κάνει μια καλύτερη συμφωνία πριν από δύο χρόνια από ό,τι μπορεί τώρα. Η χώρα του είναι ερείπιο, ένα μεγάλο μέρος της γης του έχει χαθεί, οι ωκεανοί και οι θάλασσές του έχουν χαθεί, και ο ανδρικός πληθυσμός του είναι μειωμένος, τραυματισμένος ή/και νεκρός», κατέληξε στο μήνυμά του ο Ντόναλντ Τραμπ.