Boυλή: Στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους η πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

Διαβιβάστηκε από τον πρόεδρο της Βουλής στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και τους αρμόδιους υπουργούς η πρόταση νόμου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και την παροχή ουσιαστικής δεύτερης ευκαιρίας.

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ΠΑΣΟΚ
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Διαβιβάστηκε από τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και τους αρμόδιους υπουργούς η πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για «την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, την παροχή ουσιαστικής δεύτερης ευκαιρίας και την αποκατάσταση της κοινωνικής συνοχής».
  • Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους υποχρεούται να υποβάλει έκθεση για τη δημοσιονομική επίπτωση μέσα σε 15 ημέρες, ειδάλλως η πρόταση νόμου θα εισαχθεί προς συζήτηση και χωρίς έκθεση.
  • Ο γενικός εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, Πάρις Κουκουλόπουλος, υπογράμμισε ότι πρόκειται για «μια πρόταση επανένταξης εκείνων των συμπολιτών μας που είναι εκτός των τειχών», εκτιμώντας ότι θα επιφέρει κοινωνικό αλλά και δημοσιονομικό όφελος.

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Διαβιβάστηκε από τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και τους αρμόδιους υπουργούς, η πρόταση νόμου που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ για «την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, την παροχή ουσιαστικής δεύτερης ευκαιρίας και την αποκατάσταση της κοινωνικής συνοχής».

Βάσει όσων ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους υποχρεούται να υποβάλει στη Βουλή την έκθεσή του για τη δημοσιονομική επίπτωση, μέσα σε 15 ημέρες από την παραλαβή της πρότασης νόμου. Εάν η πρoθεσμία αυτή περάσει άπρακτη, η πρόταση νόμoυ εισάγεται για συζήτηση και χωρίς έκθεση.

«Πρόταση επανένταξης εκείνων των συμπολιτών μας που είναι εκτός των τειχών»

Ο Πάρις Κουκουλόπουλος, γενικός εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, κατά τη συζήτηση του προσχεδίου του Προϋπολογισμού του 2027 στην επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, αναφέρθηκε σε επικοινωνία που είχε νωρίτερα σήμερα με τον πρόεδρο της Βουλής.

«Ο Πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης, με τον οποίο επικοινώνησα σήμερα το πρωί, με ενημέρωσε ότι στις 14 Οκτωβρίου, μια ημέρα μετά την κατάθεση της πρότασης νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, προώθησε στο ΓΛΚ και στα αρμόδια υπουργεία την πρότασή μας. Περιορίζομαι να πω ότι είναι μια πρόταση επανένταξης εκείνων των συμπολιτών μας που είναι εκτός των τειχών και πέρα από το τεράστιο κοινωνικό όφελος που θα υπάρξει, εμείς πιστεύουμε ότι στο τέλος αυτής της προσπάθειας θα υπάρξει και δημοσιονομικό όφελος», είπε ο κ. Κουκουλόπουλος.

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