Φυλακές Μαλανδρίνου: 36χρονος κρατούμενος βρέθηκε απαγχονισμένος

Ένας 36χρονος κρατούμενος, υπήκοος Τουρκίας, έβαλε τέλος στη ζωή του στις Φυλακές Μαλανδρίνου, απαγχονισμένος στην τουαλέτα με αυτοσχέδιο βρόγχο από κορδόνια. Τον άνδρα εντόπισαν συγκρατούμενοί του, ενώ ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο Κέντρο Υγείας Λιδωρικίου όπου και διακομίστηκε. Το ΑΤ Δωρίδος ανέλαβε την προανάκριση για το περιστατικό και παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τέλος στη ζωή του έβαλε ένας 36χρονος κρατούμενος στις Φυλακές Μαλανδρίνου, ο οποίος κρεμάστηκε στην τουαλέτα με αυτοσχέδιο βρόγχο.
  • Τον αυτόχειρα εντόπισαν συγκρατούμενοί του και ειδοποίησαν τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, ενώ στο Κέντρο Υγείας Λιδωρικίου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
  • Ο 36χρονος υπήκοος Τουρκίας εξέτιε ποινή κάθειρξης για παράνομη μεταφορά – διακίνηση πολιτών τρίτων χωρών, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

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Τέλος στη ζωή του έβαλε ένας 36χρονος κρατούμενος στις φυλακές Μαλανδρίνου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Lamiareport.gr, ο άνδρας κρεμάστηκε στην τουαλέτα των φυλακών, με αυτοσχέδιο βρόγχο που σχημάτισε με χοντρά κορδόνια.

Τον βρήκαν νεκρό οι συγκρατούμενοί του

Το τραγικό συμβάν διαδραματίστηκε νωρίς το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης (15/10). Τον αυτόχειρα εντόπισαν συγκρατούμενοί του και ειδοποίησαν τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

Αρχικά ο 36χρονος μεταφέρθηκε στο Ιατρείο των Φυλακών και από κει στο Κέντρο Υγείας Λιδωρικίου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το ΑΤ Δωρίδος που ανέλαβε την προανάκριση παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Ο 36χρονος που ήταν υπήκοος Τουρκίας εξέτιε ποινή κάθειρξης για παράνομη μεταφορά – διακίνηση πολιτών τρίτων χωρών.

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