Φυλακές Μαλανδρίνου: 36χρονος κρατούμενος βρέθηκε απαγχονισμένος

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Τέλος στη ζωή του έβαλε ένας 36χρονος κρατούμενος στις φυλακές Μαλανδρίνου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Lamiareport.gr, ο άνδρας κρεμάστηκε στην τουαλέτα των φυλακών, με αυτοσχέδιο βρόγχο που σχημάτισε με χοντρά κορδόνια.

Τον βρήκαν νεκρό οι συγκρατούμενοί του

Το τραγικό συμβάν διαδραματίστηκε νωρίς το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης (15/10). Τον αυτόχειρα εντόπισαν συγκρατούμενοί του και ειδοποίησαν τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

Αρχικά ο 36χρονος μεταφέρθηκε στο Ιατρείο των Φυλακών και από κει στο Κέντρο Υγείας Λιδωρικίου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το ΑΤ Δωρίδος που ανέλαβε την προανάκριση παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Ο 36χρονος που ήταν υπήκοος Τουρκίας εξέτιε ποινή κάθειρξης για παράνομη μεταφορά – διακίνηση πολιτών τρίτων χωρών.