Πέτρος Παππάς στον Realfm 97,8 για διαδηλώσεις στην Ευρώπη: Αν αφήσουμε χώρο σε όσους εμπορεύονται την οργή των ανθρώπων, φοβάμαι ότι μπορεί να ζήσουμε ανάλογα φαινόμενα

Για την πορεία του ΠΑΣΟΚ στον δρόμο προς τις εκλογές, τις μετεκλογικές συνεργασίες, την αντιπαράθεση με την ΕΛΑΣ, τις διαδηλώσεις στην Ευρώπη, και το Εθνικό Σύστημα Υγείας, μίλησε ο Πέτρος Παππάς στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα στον Realfm 97,8.

«Αν άκουγε κάποιος την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, θα έβλεπε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για το μέλλον και για την ανάγκη μιας νέας αλλαγής στη χώρα που εμπνέεται προφανώς από την αλλαγή του 1981. Όταν μια νέα γενιά δεν έχει όραμα, όταν δεν πιστεύει ότι θα ζήσει καλύτερα από τη γενιά των γονιών της, όταν βλέπει ότι υπάρχει αναξιοκρατία, όταν δεν πιστεύει στους θεσμούς, όλο αυτό προκαλεί την γιγάντωση των άκρων, προκαλεί τα ακραία αυτά φαινόμενα που ζουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες και γι’ αυτό ακριβώς μίλησε χθες το ΠΑΣΟΚ στην εκδήλωσή του, για την ανάγκη της αποκατάστασης της κοινωνικής δικαιοσύνης, ώστε να δοθεί στους νέους ανθρώπους η αίσθηση ότι ζουν σε μια χώρα όπου μπορούν να προκόψουν, ότι δεν θα χρειάζεται απλά να επιβιώνουν, να δουλεύουν για να βγάλουν το ενοίκιο των 1.000 ευρώ στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, μια χώρα η οποία θα μπορεί να έχει ένα ΑΣΕΠ που θα λειτουργεί για όλους, δημόσια σχολεία καλά, νοσοκομεία που δεν θα περιμένεις σε μια λίστα αναμονής για τα χειρουργεία, καθώς αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μια λίστα δέκα χιλιάδων ανθρώπων που περιμένουν να χειρουργηθούν. Αν δεν έχεις μπάρμπα στην Κορώνη ή κάποιο γνωστό, δεν μπορείς τελικά να κάνεις τη δουλειά σου. Αυτό πρέπει να αλλάξει στη χώρα. Χρειάζεται μια ηθικότερη διακυβέρνηση, ένα άλλο παράδειγμα διακυβέρνησης και γι’ αυτό μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Νομίζω συνδέεται άμεσα η χθεσινή εκδήλωση και τα προτάγματα που έβαλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και βλέπουμε στην Ευρώπη» ανέφερε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ , σχετικά με την μεγάλη εκδήλωση στο Αιγάλεω την Κυριακή.

Τι είπε για την κόντρα ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ

Ερωτηθείς εάν η κόντρα με την ΕΛΑΣ προάγει την επιδίωξη του ΠΑΣΟΚ να μιλήσει για το μέλλον και τα προβλήματα του κόσμου, απάντησε: «Όταν το ΠΑΣΟΚ ήρθε στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης επειδή δραπέτευσε ο κ. Τσίπρας από την ευθύνη και δημιούργησε αυτό το κενό στην αντιπολίτευση για το οποίο λέει ότι φταίει το ΠΑΣΟΚ αλλά στην πραγματικότητα το δημιούργησε ο ίδιος, εμείς σταθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων και αυτό το οποίο κάναμε είναι να καταθέτουμε προτάσεις για την καθημερινότητα, το ιδιωτικό χρέος, τα δάνεια, τους συνταξιούχους, δηλαδή για όλα αυτά τα οποία ενδιαφέρουν τους πολίτες. Από εκεί και πέρα, όταν δεχόμαστε επιθέσεις ή όταν αμφισβητείται αυτό το οποίο κάναμε ως κόμμα, δηλαδή να φέρουμε τα σκάνδαλα, να παραιτηθούν οι υπουργοί, να δείξουμε ακριβώς πώς πρέπει να λειτουργεί κοινοβουλευτικά μια αντιπολίτευση, παρόλο που ο ελληνικός λαός δεν έβαλε το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη θέση στις προηγούμενες εκλογές, απαντάμε στις ανοίκειες επιθέσεις οι οποίες γίνονται».

«Ο κ. Τσίπρας παραιτήθηκε πριν από ένα χρόνο από το βουλευτικό αξίωμα, έχοντας μείνει σιωπηλός στη θέση του βουλευτή για δύο χρόνια, μη έχοντας καμία κοινοβουλευτική παρέμβαση για τα σκάνδαλα τα οποία ταλάνιζαν την ελληνική κοινωνία, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα Τέμπη, για τις υποκλοπές, αφήνοντας κενή τη θέση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στην οποία τον έβαλε ο ελληνικός λαός στις προηγούμενες εκλογές και μηχανορραφώντας στην πραγματικότητα στο παρασκήνιο να διαλύσει έναν χώρο, του οποίου είχε ηγηθεί» συμπλήρωσε ο κ. Παππάς, λέγοντας ότι ο κ. Τσίπρας προσέρχεται «με στελέχη από τον ίδιο χώρο, με κάποια μεσαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, αποτυχόντες κυρίως πολιτευτές, για να πει ότι φέρνει κάτι καινούργιο».

«Πραγματικά νομίζω ότι ο ελληνικός λαός πρέπει -και πιστεύω ότι θα το κάνει στην κάλπη- να συγκρίνει τα προγράμματα των κομμάτων, γιατί ο ελληνικός λαός δεν ενδιαφέρεται για τις όποιες αντεγκλήσεις υπάρχουν σε προσωπικό επίπεδο ανάμεσα στα στελέχη. Αυτό το οποίο ενδιαφέρει τον κόσμο είναι τι θα γίνει με τις συντάξεις, με τους μισθούς, με τα δημόσια νοσοκομεία, με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας της πόλης, με το ιδιωτικό χρέος, με την ιδιωτική δαπάνη υγείας που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί θα συγκριθούμε, εκεί θα μετρηθούμε και εκεί θα δει κανείς ποιος έχει το πιο κοινωνικό πρόγραμμα, ποιος έχει ένα πραγματικό πρόταγμα σοσιαλδημοκρατίας για την χώρα και ποιος είναι αυτός, ο οποίος επιστρέφει αγκαλιά με τα συμφέροντα, στην πραγματικότητα για να εξυπηρετήσει προσωπικές φιλοδοξίες ή αγωνίες» συμπλήρωσε.

Διευκρινίζοντας τη φράση του «αγκαλιά με τα συμφέροντα», ανέφερε: «Αυτό το οποίο ρωτάμε επίμονα και σαν ΠΑΣΟΚ είναι πώς χρηματοδοτείται αυτή η πανάκριβη προεκλογική εκστρατεία την οποία κάνει ο κ. Τσίπρας. Ποιοι είναι οι χρηματοδότες του, γιατί δεν είναι εμφανή τα οικονομικά αυτά».

Τα οικονομικά του ΠΑΣΟΚ

«Στο ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε καμία εξάρτηση, γι’ αυτό και τολμάμε να προτείνουμε μέτρα αναδιανομής του πλούτου και φορολόγηση των υπερκερδών των ολιγοπωλίων» τόνισε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ενώ σε σχέση με τον δανεισμό του κόμματος, υπογράμμισε: «Το ΠΑΣΟΚ ήταν ένα μεγάλο κόμμα, έπεσαν σημαντικά τα ποσοστά του και εξυπηρετεί το χρέος του με διακανονισμό με την τράπεζα. Εδώ και 16 χρόνια το ΠΑΣΟΚ δεν έχει δανειστεί ούτε ένα ευρώ, διαχειρίζεται με μεγάλη σύνεση τα οικονομικά του, αυτά τα οποία προκύπτουν και από την κρατική χρηματοδότηση και τη συνεισφορά των μελών και των βουλευτών, οπότε εμείς προτείνουμε στον ελληνικό λαό μια νέα διαχείριση, ένα νέο μοντέλο όπου όλα θα είναι στο φως και όπου τα πολιτικά κόμματα δεν θα έχουν εξαρτήσεις από κανέναν. Αυτό θέλουμε, αυτή είναι η πρότασή μας».

«Τα οικονομικά του ΠΑΣΟΚ είναι απόλυτα διάφανα και μπορεί κανείς να τα ελέγξει και να δει πώς γίνονται οι εκδηλώσεις και πόσο κοστίζουν. Δεύτερον, δεν είναι κακό να συνομιλεί κανείς, ούτε το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο είναι απέναντι σε όσους επιχειρούν στη χώρα. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχουν κανόνες στο πώς διεξάγεται το οτιδήποτε και δεν πρέπει να υπάρχουν εξαρτήσεις. Αυτό το οποίο λέει το ΠΑΣΟΚ είναι ότι δεν έχει εξαρτήσεις, όχι ότι δεν συνομιλεί ή ότι βρίσκεται απέναντι στην επιχειρηματικότητα, στη χώρα. Όμως, σε καμία περίπτωση δεν θεωρούμε ότι ο διάλογος πρέπει να γίνεται στο επίπεδο που κάνει για παράδειγμα ο Πρωθυπουργός με τους ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ πίσω από κλειστές πόρτες χωρίς την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Δεν λειτουργεί μια οικονομία ελεύθερη έτσι. Μια οικονομία λειτουργεί με κανόνες, όπως λειτουργούν όλες οι σοβαρές ευρωπαϊκές χώρες. Εμείς δεν λέμε ότι είμαστε απέναντι στην επιχειρηματικότητα Ούτε ότι δεν συνομιλούμε, αλλά λέμε ότι δεν εξαρτόμαστε» συμπλήρωσε.

Ο εκλογικός στόχος του ΠΑΣΟΚ και το ενδεχόμενο συνεργασιών

Ερωτηθείς για τον εκλογικό στόχο του ΠΑΣΟΚ και με ποιον θα μπορούσε συνεργαστεί μετεκλογικά, είπε: «Εμείς λέμε ότι θέλουμε πλειοψηφική εντολή από τον ελληνικό λαό. Καθαρή εντολή, να είμαστε πρώτοι στις επόμενες εκλογές. Δεν έχουν γίνει οι εκλογές. Οι εκλογές είναι αυτές που θα κρίνουν ποιες δυνάμεις θα υπάρχουν. Και αν δεν υπάρχουν και το ΠΑΣΟΚ έχει πλειοψηφική εντολή, μετά θα είναι πολύ πιο εύκολο να ζητήσει κανείς και αυτοδυναμία, αν κάνουμε την υπόθεση ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι πρώτο στις επόμενες εκλογές, που είναι ο στόχος μας».

«Είναι δύσκολο, μπορεί σε κάποιους να ακούγεται ουτοπικό αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ, αλλά στην πραγματικότητα εμείς θέτουμε το δίλημμα στον ελληνικό λαό και αυτό είπε και ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ πριν από λίγες μέρες όταν είπε ότι ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος είναι και ο πρωθυπουργός . Έβαλε στην πραγματικότητα το δίλημμα στον ελληνικό λαό, ότι όποιον εκλέξει πρώτο στις επόμενες εκλογές -εμείς ελπίζουμε να είναι το ΠΑΣΟΚ και να είναι ο πρόεδρος μας Νίκος Ανδρουλάκης -αυτός και θα έχει την πρώτη εντολή και τελικά θα σχηματίσει κυβέρνηση. Και ας μην αναρωτιέται κανείς. Αν είναι η ΝΔ πρώτη, θα βρει τις δυνάμεις αυτές και στον κ. Βελόπουλο και στην κ. Λατινοπούλου. Η δεξιά και ακροδεξιά πολυκατοικία είναι θαλερή το τελευταίο χρονικό διάστημα . Ο ελληνικός λαός πρέπει να ξέρει ότι αν ψηφίσει πρώτη τη ΝΔ Πρωθυπουργός θα είναι ο κ. Μητσοτάκης, αν ψηφίσει πρώτο το ΠΑΣΟΚ, θα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης» επισήμανε ο Πέτρος Παππάς.

Τι είπε για το ΕΣΥ

Σχετικά με το σύστημα υγείας, είπε: «Είμαστε σε χειρότερη κατάσταση ακριβώς επειδή δεν επενδύσαμε στη λειτουργική αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και στο ανθρώπινο δυναμικό. Έγιναν κάποιες ανακαινίσεις – δεν θα πω ότι δεν είναι καλό που έγιναν, όμως έχουν πολλά θέματα- αλλά δεν είναι στην πραγματικότητα το μόνο το οποίο χρειαζόταν το σύστημα υγείας και σίγουρα όχι το κύριο. Φεύγουν οι γιατροί και οι νοσηλευτές από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, δεν καταφέραμε να αναπτύξουμε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας της πόλης, δεν έχουμε οικογενειακούς γιατρούς, δεν έχουμε κέντρα υγείας αστικού τύπου που να υποδέχονται τον κύριο όγκο των επειγόντων περιστατικών ώστε να μην φτάνουν στα τριτοβάθμια νοσοκομεία που θα έπρεπε να αντιμετωπίζουν τα πολύ σοβαρά περιστατικά.

Όλο αυτό συνθέτει ένα σκηνικό κατάρρευσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, παρά το μερικό λίφτινγκ που έγινε σε κάποια κέντρα υγείας, σε κάποια τμήματα επειγόντων, και η οποία ήταν και προβληματική. Στην πραγματικότητα το Εθνικό Σύστημα Υγείας μέρα με τη μέρα ιδιωτικοποιείται γιατί κόσμος που έχει λεφτά μπορεί να χειρουργηθεί το απόγευμα σε χειρουργεία μέσα στα δημόσια νοσοκομεία, και σιγά-σιγά οι γιατροί, που τους επιτρέπεται πλέον να κάνουν και ιδιωτικό επάγγελμα, δεν είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και μπορούν να μετατρέψουν τα δημόσια νοσοκομεία σε επέκταση των ιατρείων τους, χρεώνοντας ακόμη περισσότερο το σύστημα υγείας».

«Όλα αυτά δεν προμηνύουν ένα καλό μέλλον για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και δεν είναι καταστροφολογικό αυτό που λέω. Εξάλλου, το λέω και με την εμπειρία των 17 χρόνων στο ΕΣΥ ως γιατρός. Είναι μια πραγματικότητα την οποία βιώνουν και άλλες χώρες της Ευρώπης όπως η Ιρλανδία που έχει ένα σύστημα υγείας εξίσου πολύ προβληματικό. Από ένα καλό σύστημα υγείας σιγά-σιγά πέφτουμε» πρόσθεσε.

Πώς σχολίασε τις διαδηλώσεις στην Ευρώπη

Τέλος ο κ. Παππάς σχολίασε όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες στην Ευρώπη και ρωτήθηκε εάν μπορεί να δούμε ανάλογες κινητοποιήσεις και στην Ελλάδα.

«Είναι ένα καμπανάκι για όλη την Ευρώπη και για την Ελλάδα όταν μια νέα γενιά και ένας κόσμος ο οποίος βρίσκεται στο κοινωνικό περιθώριο -κι αυτός μεγαλώνει όλο και περισσότερο ως αριθμός – δεν βλέπει ένα μέλλον που θα είναι καλύτερο για την ίδια και για τα παιδιά της» τόνισε ο κ. Παππάς υπογραμμίζοντας τον κίνδυνο να υπάρξει χώρος για όσους εμπορεύονται την οργή και την απογοήτευση αυτών των ανθρώπων, κάτι που, όπως είπε, «δυστυχώς το είδαμε να συμβαίνει πολλές φορές ιστορικά, και στην Ελλάδα στην δεκαετία της κρίσης».

«Αν αφήσουμε χώρο σε όλους αυτούς που θα εμπορευτούν την οργή των ανθρώπων, φοβάμαι ότι μπορεί να ζήσουμε ανάλογα φαινόμενα. Ακριβώς εκεί έρχεται η πρόταση και η ιστορική αποστολή του ΠΑΣΟΚ να δώσει ελπίδα, κοινωνική κινητικότητα στους ανθρώπους, προοπτική σε μια γενιά να μην αισθάνεται αποκλεισμένη από το μέλλον. Ο λόγος που χρειάζεται πολιτική αλλαγή η Ελλάδα και επιμένουμε στο ΠΑΣΟΚ είναι ακριβώς αυτός. Να ενισχυθεί ξανά αυτή η προοπτική ότι η κοινωνία θα συμμετέχει ολόκληρη στο μέρισμα της προόδου και όχι σε ένα ποσοστό 20% ή 30% , όπως συμβαίνει σήμερα» κατέληξε ο κ. Παππάς.