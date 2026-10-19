Χίος: Συγκέντρωση για το προσωρινό κλείσιμο του αεροδρομίου – Όχι στο 4μηνο “λουκέτο” – ΦΩΤΟ

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Σήμερα Δευτέρα φορείς, επαγγελματίες, εργαζόμενοι και σύλλογοι της Χίου προχωρούν σε κινητοποιήσεις για το προσωρινό αλλά όχι βραχυχρόνιο κλείσιμο του αεροδρομίου, ζητώντας την επανεξέταση του χρονοδιαγράμματος και τη διασφάλιση της συγκοινωνιακής σύνδεσης του νησιού. Μάλιστα, σε ένδειξη διαμαρτυρία τα εμπορικά καταστήματα «κατέβασαν ρολά» από τις 11:00 έως τις 15:00.

Οι διαμαρτυρόμενοι ζητούν να τηρηθεί το αρχικό χρονοδιάγραμμα, και να μην κλείσει το αεροδρόμιο για 4 μήνες.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χίου, Παντελής Λεγάτος ζήτησε ακριβές χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των εργασιών και αντισταθμιστικά μέτρα, όπως δρομολόγηση ημερήσιου ταχύπλοου, καθώς και απόδοση ευθυνών για τις μέχρι τώρα καθυστερήσεις, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η ΥΠΑ αποδέχτηκε πρόταση της κατασκευάστριας του έργου επέκτασης του αεροδιαδρόμου εταιρείας και ενημέρωσε τις αεροπορικές εταιρείες, ότι το αεροδρόμιο της Χίου θα παραμείνει κλειστό από 15 Νοεμβρίου 2026 έως 15 Μαρτίου 2027.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Χίου με ομόφωνο ψήφισμα του «καταγγέλλει την επιλογή της τετράμηνης διακοπής της τακτικής αεροπορικής σύνδεσης του νησιού και απαιτεί την άμεση επανεξέτασή της», ενώ εισηγείται προς όλους τους φορείς το «καθολικό κλείσιμο της Χίου και την διοργάνωση μεγάλης συγκέντρωσης στην πλατεία Βουνακίου».

Στο ίδιο ψήφισμα σημειώνεται επίσης, ότι «η Χίος δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια περιοχή της οποίας οι ανάγκες μετατίθενται στο περιθώριο, ούτε οι κάτοικοί της να καλούνται να πληρώσουν το κόστος καθυστερήσεων, αλλαγών σχεδιασμού και αποφάσεων για τις οποίες δεν φέρουν ευθύνη. Η αναβάθμιση του αεροδρομίου είναι αναγκαία και αποτελεί διαχρονικό αίτημα της Χιακής κοινωνίας. Η αναγκαιότητα του έργου, όμως, δεν αποτελεί λευκή επιταγή για οποιοδήποτε χρονοδιάγραμμα και οποιοδήποτε κοινωνικό κόστος».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Χίου ζητεί, από την Πολιτεία «να εγγυηθεί την επαρκή, αξιόπιστη και οικονομικά προσιτή μετακίνηση των κατοίκων, με ιδιαίτερη μέριμνα για ασθενείς, φοιτητές, εργαζομένους και πολίτες με αυξημένες ανάγκες μετακίνησης. Απαιτεί την παρουσίαση συγκεκριμένου σχεδίου διασύνδεσης με την ηπειρωτική χώρα, με σαφείς συχνότητες δρομολογίων, ανταποκρίσεις, προβλέψεις για έκτακτες ανάγκες και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση». Διεκδικεί τη δρομολόγηση καθημερινής ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας αποκλειστικά για τη Χίο.

Παράσταση διαμαρτυρίας και στην Αθήνα

Αύριο, Τρίτη -20 Οκτωβρίου- θα γίνει παράσταση διαμαρτυρίας στην Αθήνα από τους εκπροσώπους των θεσμικών φορέων του νησιού, ενώ θα γίνει και νομική διερεύνηση προσβολής οποιασδήποτε απόφασης έχει ληφθεί μονομερώς για το κλείσιμο του αεροδρομίου Χίου.