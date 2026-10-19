Φωτιά στην Αχαΐα: Καίει σε δασική έκταση στην περιοχή Ανάργυρος – Άνω Προβίτσα

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (19/10) σε δασική έκταση στην περιοχή Ανάργυρος – Άνω Προβίτσα στο Δήμο Αιγιαλείας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 12:00.

Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 46 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα.

Επίσης κινητοποιήθηκε ο δήμος Αιγιαλείας προκειμένου να παρέχει συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Ελλάδας.