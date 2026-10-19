Φωτιά στην Αχαΐα: Καίει σε δασική έκταση στην περιοχή Ανάργυρος – Άνω Προβίτσα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας σε δασική έκταση στην περιοχή Ανάργυρος - Άνω Προβίτσα του Δήμου Αιγιαλείας στην Αχαΐα. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 46 πυροσβέστες με 14 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, με τη συνδρομή υδροφόρων του δήμου. Τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει αναλάβει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Ελλάδας.

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Φωτιά, Βοιωτία, Πυροσβεστικό
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (19/10) σε δασική έκταση στην περιοχή Ανάργυρος – Άνω Προβίτσα στο Δήμο Αιγιαλείας.
  • Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 46 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα και υδροφόρες του δήμου Αιγιαλείας.
  • Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Ελλάδας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (19/10) σε δασική έκταση στην περιοχή Ανάργυρος – Άνω Προβίτσα στο Δήμο Αιγιαλείας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 12:00.

Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 46 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα.

Επίσης κινητοποιήθηκε ο δήμος Αιγιαλείας προκειμένου να παρέχει συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Ελλάδας.

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