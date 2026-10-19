Φωτιά στην Αχαΐα: Καίει σε δασική έκταση στην περιοχή Ανάργυρος – Άνω Προβίτσα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (19/10) σε δασική έκταση στην περιοχή Ανάργυρος – Άνω Προβίτσα στο Δήμο Αιγιαλείας.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 12:00.
Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 46 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα.
Επίσης κινητοποιήθηκε ο δήμος Αιγιαλείας προκειμένου να παρέχει συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Ελλάδας.