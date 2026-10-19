Μητσοτάκης στα εγκαίνια του υπερυπολογιστή «Δαίδαλος»: Στόχος η Ελλάδα να πρωταγωνιστήσει στην επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Τη σημασία των επενδύσεων που δημιουργούν υποδομές για το μέλλον, αντί της διάθεσης χρημάτων σε πρόσθετες δαπάνες, τόνισε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τα εγκαίνια του υπερυπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟΣ».

Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι «ακούμε πολλές φορές, πολλές φωνές οι οποίες το μόνο το οποίο κάνουν είναι να θέλουν να δαπανούν χρήματα που δεν έχουμε», σημειώνοντας ότι δεν αναλογίζονται «πόσο σημαντικό είναι να επενδύουμε για το μέλλον».

Ο κ. Μητσοτάκης χρησιμοποίησε το παράδειγμα του Θεμιστοκλή και της απόφασης των αρχαίων Αθηναίων για την αξιοποίηση του πλούτου από το αργυρομετάλλευμα. Όπως ανέφερε, όταν τέθηκε το ερώτημα εάν τα χρήματα θα έπρεπε να μοιραστούν στους Αθηναίους ή να επενδυθούν, ο Θεμιστοκλής πρότεινε να διατεθούν για την κατασκευή τριήρεων.

«Τα επένδυσαν στην άμυνα λοιπόν και όλοι γνωρίζουμε στη συνέχεια πώς άλλαξε η ιστορία του κόσμου από αυτήν την επιλογή», είπε, συνδέοντας το παράδειγμα με τη σημασία των επενδύσεων σε υποδομές που θα χρειαστεί η χώρα τα επόμενα χρόνια.

Αναφερόμενος στον «ΔΑΙΔΑΛΟ», σημείωσε ότι μπορεί σήμερα η σημασία μιας τέτοιας επένδυσης να μην είναι εμφανής σε όλους, ωστόσο πρόκειται για «την υποδομή που θα μας οδηγήσει στις λεωφόρους του μέλλοντος». Όπως είπε, χωρίς τέτοιες υποδομές η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να πραγματοποιήσει τα άλματα που επιδιώκει.

«Έργο στρατηγικής σημασίας για τη χώρα ο Δαίδαλος»

«Έχουν αλλάξει πάρα πολλά από το 2019. Το ταξίδι από την καθυστέρηση στην πρωτοπορία, ειδικά στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, παραμένει συναρπαστικό. Ξεκινήσαμε με μια απλή ιδέα, πώς μπορούμε μέσω του gov.gr να κάνουμε πιο εύκολη την επικοινωνία του πολίτη με το κράτος. Σήμερα περνάμε στο επόμενο βήμα, δημιουργώντας τις απαραίτητες υποδομές για να βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή αυτής της τεχνολογικής επανάστασης», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τον «Δαίδαλο» έργο στρατηγικής σημασίας για τη χώρα, επισημαίνοντας ότι οι δυνατότητές του δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί πλήρως.

«Πρόκειται για μια υποδομή με τεράστιες δυνατότητες, τις οποίες ίσως δεν έχουμε ακόμη αντιληφθεί στο σύνολό τους. Οφείλουμε να τις αξιοποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό», σημείωσε.

Ο Πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της τεχνολογικής αυτονομίας, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα οφείλει να επενδύσει σε κρίσιμες ψηφιακές υποδομές προκειμένου να μην εξαρτάται από τρίτους.

«Αν δεν επενδύσουμε σε τεχνολογίες αυτού του είδους, κινδυνεύουμε να βρεθούμε εκτεθειμένοι απέναντι σε όσους θα μπορούσαν να περιορίσουν την πρόσβασή μας στην τεχνολογία», τόνισε.

Τεχνολογικό άλμα της χώρας

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η χώρα έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να πραγματοποιήσει σημαντικά άλματα στον τομέα της Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ξεπερνώντας επιδόσεις χωρών που παραδοσιακά θεωρούνταν πρωτοπόρες.

«Υπάρχει θαυμασμός για το γεγονός ότι μια χώρα με το μέγεθος της Ελλάδας κατάφερε να πετύχει τέτοια πρόοδο. Η εμπειρία της κρίσης μάς δίδαξε ότι η τεχνολογία και η καινοτομία μπορούν να αποτελέσουν ισχυρούς μοχλούς ανάπτυξης», ανέφερε.

Ειδική αναφορά έκανε και στον ρόλο των δεδομένων στην ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, τονίζοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα.

«Τα δεδομένα αποτελούν τη “βενζίνη” για τον κινητήρα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η χώρα διαθέτει πολύτιμα δεδομένα που μπορούν να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών. Βρισκόμαστε στην αρχή ενός συναρπαστικού ταξιδιού και η μεγάλη πρόκληση είναι να αξιοποιήσουμε την ΤΝ προς όφελος των πολιτών, ελέγχοντας παράλληλα τις αρνητικές της επιπτώσεις», σημείωσε.

Κλείνοντας, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι χώρες που θα καταφέρουν να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα ηθικά, πολιτικά και κοινωνικά διλήμματα της Τεχνητής Νοημοσύνης θα είναι εκείνες που θα πρωταγωνιστήσουν στη νέα εποχή της τεχνολογίας.

«Έχουμε πλέον την τεχνογνωσία και τις υποδομές ώστε να μη βρισκόμαστε πίσω από τις εξελίξεις, αλλά να πρωταγωνιστούμε σε αυτές», κατέληξε.

Ο Πρωθυπουργός αποκάλυψε ότι χρησιμοποιεί και ο ίδιος την Τεχνητή Νοημοσύνη στην καθημερινή του εργασία, σημειώνοντας ότι τόσο ο ίδιος όσο και το γραφείο του έχουν αναπτύξει εξειδικευμένους ψηφιακούς βοηθούς (agents) για τη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών.

«Χρησιμοποιώ εργαλεία ΤΝ και στο γραφείο μου έχουμε δημιουργήσει agents που μπορούν να συγκεντρώνουν πληροφορίες και να εξελίσσονται. Πληροφορίες που παλαιότερα θα απαιτούσαν πολύ χρόνο για να εντοπιστούν, σήμερα είναι άμεσα διαθέσιμες», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας με χιουμοριστική διάθεση ότι «οι υπουργοί πρέπει να γνωρίζουν πως το ΑΙ έχει πολλές δυνατότητες, ώστε να μπορώ να ελέγχω αν αυτά που μου λένε ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έσπευσε πάντως να διευκρινίσει ότι η τεχνολογία δεν υποκαθιστά την πολιτική ευθύνη. «Η τελική απόφαση είναι πάντα δική μας. Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να λειτουργεί ως υποστηρικτικό εργαλείο στη χάραξη πολιτικής, όμως οι αποφάσεις λαμβάνονται από τους ανθρώπους», υπογράμμισε.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Πρωθυπουργός έκανε αναφορά στη συμβολική σημασία του Λαυρίου, συνδέοντας το παρελθόν με το μέλλον της χώρας. Υπενθύμισε ότι από τα μεταλλεία αργύρου της περιοχής αντλήθηκαν οι πόροι που επέτρεψαν στον Θεμιστοκλή να πείσει τους Αθηναίους να επενδύσουν στην κατασκευή τριήρων, μια επιλογή που επηρέασε καθοριστικά την πορεία της ελληνικής και παγκόσμιας ιστορίας.

Όπως είπε, το ίδιο δίλημμα παρουσιάζεται και σήμερα είναι αν οι διαθέσιμοι πόροι θα κατευθυνθούν σε βραχυπρόθεσμες παροχές ή σε στρατηγικές επενδύσεις που θα διαμορφώσουν το μέλλον της χώρας. «Χωρίς τέτοιες υποδομές δεν θα μπορούσαμε να πετύχουμε τα άλματα που οραματιζόμαστε. Πρέπει να επενδύσουμε ώστε η Ελλάδα να γίνει πρωταγωνίστρια τόσο στην αξιοποίηση όσο και στη ρύθμιση της Τεχνητής Νοημοσύνης», ανέφερε.

Παράλληλα προανήγγειλε ότι την Πέμπτη η Βουλή θα κληθεί να ψηφίσει ένα από τα πιο σύγχρονα πλαίσια προστασίας των ανηλίκων από τους αλγορίθμους και τις επιπτώσεις της ψηφιακής τεχνολογίας.