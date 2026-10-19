Λαμία: Αυτοκίνητο παρέσυρε δύο πεζούς – Τραυματίστηκαν ελαφρά

Τροχαίο με παράσυρση πεζών σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν τις 11:00 το πρωί της Δευτέρας στην οδό Παπακυριαζή στη συμβολή της με την οδό Λεωνίδου στη Λαμία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το lamiareport, αυτοκίνητο κινούμενο από Λεωνίδου προς Παπακυριαζή, ακριβώς πάνω στη στροφή παρέσυρε δύο άνδρες που επιχειρούσαν να περάσουν τον δρόμο.

Ο πρώτος έπεσε στο οδόστρωμα χτυπώντας και σκίζοντας τα χείλια του, ενώ ο δεύτερος τη γλύτωσε με μια γρατσουνιά στο χέρι του.

Η οδηγός του οχήματος σταμάτησε άμεσα και θέλησε να μεταφέρει τα δύο άτομα στο νοσοκομείο, ο ένας όμως ζαλιζόταν και διερχόμενος πολίτης που γνώριζε από πρώτες βοήθειες συνέστησε να περιμένει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ πριν επιχειρήσει να σηκωθεί, καθώς φαινόταν ότι είχε πάθει διάσειση.

Πράγματι σε λίγο έφτασε πλήρωμα ασθενοφόρου που πρόσφερε πρώτες βοήθειες και στους δύο τραυματίες, ενώ τον πρώτο τον διακόμισε στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας για περισσότερες εξετάσεις.

Στο σημείο βρέθηκαν πρώτα δημοτικοί αστυνομικοί, ενώ έφτασε και πλήρωμα της Τροχαίας για την καταγραφή του συμβάντος.