Σάββας Γκέντσογλου: Νέα σχέση, νέα ζωή

Ένα καινούριο, συναρπαστικό κεφάλαιο άνοιξε στη ζωή του Σάββα Γκέντσογλου, ο οποίος άφησε πίσω του τους έντονους ρυθμούς της Αθήνας και χαράζει στην Καβάλα μια νέα προσωπική διαδρομή μαζί με τη σύντροφό του, Μαρίλια Αντωνίου.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

O Σάββας Γκέντσογλου φαίνεται ότι έχει βρει το δικό του λιμάνι. Από το καλοκαίρι οι φήμες έκαναν λόγο για μια νέα μυστηριώδη γυναίκα στη ζωή του πρώην ποδοσφαιριστή. Ο λόγος για τη Μαρίλια Αντωνίου, με την οποία είναι ζευγάρι εδώ και λίγους μήνες.

Η σχέση τους ξεκίνησε διακριτικά, χωρίς να αποκαλύπτεται η ταυτότητα της όμορφης επιχειρηματία. Το καλοκαίρι, όταν ο φακός εντόπισε τον Σ. Γκέντσογλου σε διακοπές, τα δημοσιεύματα έκαναν λόγο για μια εντυπωσιακή γυναίκα στο πλευρό του, χωρίς να γνωρίζουν ακόμα το όνομά της. Σύμφωνα με πληροφορίες της «R» πρόκειται για μια γυναίκα με αστική παιδεία, που αποπνέει φινέτσα και αυτοπεποίθηση.

Πλέον οι δυο τους όχι μόνο δεν κρύβονται, αλλά ήδη συγκατοικούν. Μοιράζονται την ίδια στέγη στην Καβάλα, χτίζοντας έτσι μια νέα καθημερινότητα μακριά από τους έντονους αθηναϊκούς ρυθμούς.

Γλυκιά καθημερινότητα

Η επιλογή της πόλης δεν είναι τυχαία, καθώς η Μ. Αντωνίου δραστηριοποιείται εκεί επαγγελματικά, συμμετέχοντας στην οικογενειακή επιχείρηση μεταφορών. Ο Σ. Γκέντσογλου μοιάζει να απολαμβάνει αυτή τη νέα, πιο ήρεμη φάση του, προσαρμοζόμενος πλήρως στα νέα δεδομένα της ζωής του στην περιφέρεια.

Μετά την επιτυχημένη διαδρομή του στα ελληνικά και διεθνή γήπεδα, έχει πλέον γυρίσει σελίδα, επιστρέφοντας στη γενέτειρά του, όπου εργάζεται ως τεχνικός διευθυντής στον Α.Ο. Καβάλα, ενώ έχει εισέλθει στον επιχειρηματικό στίβο μέσω καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης και τοπικών υπηρεσιών. Εκεί πλέον χτίζει μια νέα ζωή μαζί με τη σύντροφό του.

Η σχέση τους φαίνεται ότι δοκιμάστηκε με επιτυχία, περνώντας από τη φάση των διακριτικών εξόδων στην πραγματικότητα της συγκατοίκησης. Στην καθημερινότητά τους στην Καβάλα πρωταγωνιστούν και οι δύο πολυαγαπημένοι τετράποδοι φίλοι τους, γεμίζοντάς τους με θαλπωρή, αγάπη και οικογενειακή ζεστασιά.

Παράλληλα, η Μαρίλια ασχολείται με την ιππασία σε αθλητικό επίπεδο, συμμετέχοντας σε αγώνες και σημειώνοντας εξαιρετικές εμφανίσεις, ενώ όλοι μιλούν για ένα άτομο επιμελές, συνεργάσιμο και αφοσιωμένο στο άθλημά του.