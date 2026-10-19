Πάτρα: Εννέα 15χρονοι επιτέθηκαν σε ανήλικο για να του πάρουν το κινητό

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Άλλο ένα περιστατικό βίας με ανήλικους καταγράφεται στην Πάτρα. Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ανήλικος κατήγγειλε στους αστυνομικούς επίθεση που δέχθηκε από ομάδα συνομήλικών του.

Ο νεαρός κατάφερε να ξεφύγει και να ειδοποιήσει την ΕΛΑΣ για το περιστατικό.

Σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία σε βάρος ενός 15χρονου και τουλάχιστον ακόμη 8 συνεργών του από την υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Αναλυτικότερα, την Κυριακή το βράδυ, οι δράστες φέρονται να επιτέθηκαν στον 15χρονο, ασκώντας σε βάρος του σωματική βία με χτυπήματα στο κεφάλι και σε διάφορα σημεία του σώματος, ενώ του πήραν το κινητό τηλέφωνο.

Από την επίθεση ο ανήλικος τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο».

Σε ανακοίνωσή της η αστυνομία για το περιστατικό αναφέρει:

Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία σε βάρος ενός 15χρονου και τουλάχιστον οκτώ ακόμη συνεργών του.

Ειδικότερα, στις 18/10/2026 το βράδυ, στην Πάτρα, οι κατηγορούμενοι επιτέθηκαν σε 15χρονο, ασκώντας σε βάρος του σωματική βία με χτυπήματα στο κεφάλι και σε διάφορα σημεία του σώματος και του αφαίρεσαν ένα κινητό τηλέφωνο.

Από την επίθεση ο ανήλικος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο».

Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των κατηγορουμένων.