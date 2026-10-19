Κρήτη: Νεκρός σε τροχαίο ο επιχειρηματίας, Μανώλης Ροδουσάκης – Η συγκινητική πρωτοβουλία του το 2024 για να σώσει ζωές στους δρόμους

Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου του επιχειρηματία Μανώλη Ροδουσάκη σε τροχαίο δυστύχημα στην Κρήτη.

Ο Μανώλης Ροδουσάκης ήταν γνωστός επιχειρηματίας στην περιοχή. Είχε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στην οδό Κισσάμου στα Χανιά, μάντρα οικοδομικών υλικών και βενζινάδικο στην Κίσσαμο.

Το θανατηφόρο τροχαίο συνέβη λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου 17/10 στον κόμβο του Πλατανιά επί του ΒΟΑΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο επιχειρηματίας και επέβαινε η σύζυγός του, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο τύπου βαν στο οποίο επέβαιναν και τρία παιδιά, κάτω από συνθήκες που διερευνά η Τροχαία ΒΟΑΚ.

Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή του ο επιχειρηματίας και τραυματίστηκε η σύζυγός του. Η σύζυγός του Μαρία, έχει διατελέσει πρόεδρος του Συνδέσμου για τη Διάδοση των Καλών Τεχνών στην Κρήτη (Βενιζέλειο Ωδείο).

Η πρωτοβουλία να μη βάζει καύσιμα στους οδηγούς που δεν φορούσαν κράνος

Ο Μανώλης Ροσουδάκης είχε προσπαθήσει να σώσει ζωές στους δρόμους μέσα από πρωτοβουλία που πήρε το 2024. Είχε προτείνει τα πρατήρια καυσίμων να μην βάζουν καύσιμα σε οδηγούς δικύκλων που δεν φορούν κράνος, με αφορμή τροχαίο με δικυκλιστή στην Κίσσαμο το 2024.

Οπως λέει στο zarpanews.gr, ο πρώην πρόεδρος της Ενωσης Βενζινοπωλών Χανίων, αντιδήμαρχος Γιάννης Δρακακάκης, το πρατήριο του Μανώλη Ροδουσάκη ήταν “το πρώτο πανελλαδικά που ξεκίνησε την διαδικασία να μη βάζει καύσιμο σε μοτοσικλετιστές που δεν φοράνε κράνος. Εμείς τότε σαν Ενωση Βενζινοπωλών το κοινοποιήσαμε σε όλη την Κρήτη και αυτή η δράση επεκτάθηκε σε όλη την Ελλάδα με αφορμή τροχαίο με νεαρό στο Καστέλλι που δεν φορούσε κράνος. Αυτός ο άνθρωπος προσπάθησε να σώσει ανθρώπους από τροχαία και δυστυχώς έφυγε ο ίδιος από τροχαίο”.