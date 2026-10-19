Τέμπη: Για έβδομη εβδομάδα συνεχίζονται οι καταθέσεις συγγενών και επιζώντων -12 μάρτυρες στο πρόγραμμα

Για έβδομη εβδομάδα συνεχίζεται η εξέταση μαρτύρων στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με συγγενείς θυμάτων και τραυματίες που επέζησαν από τη σύγκρουση να περιγράφουν όσα βίωσαν, καθώς και τις συνέπειες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, αυτή την εβδομάδα έχουν προγραμματιστεί δύο συνεδριάσεις, κατά τις οποίες αναμένεται να καταθέσουν συνολικά 12 μάρτυρες. Στη λίστα περιλαμβάνονται, εκτός από συγγενείς των θυμάτων, και επιζώντες της σιδηροδρομικής σύγκρουσης.

Οι μαρτυρίες των επιβατών του τρίτου βαγονιού

Την προηγούμενη εβδομάδα κατέθεσαν τέσσερις μάρτυρες που επέβαιναν στο τρίτο βαγόνι της αμαξοστοιχίας Intercity. Στις καταθέσεις τους περιέγραψαν τις πρώτες στιγμές μετά τη σύγκρουση, την προσπάθειά τους να απεγκλωβιστούν και να εγκαταλείψουν το βαγόνι, αλλά και την πορεία της ανάρρωσής τους. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο ψυχολογικό τραύμα που εξακολουθούν να φέρουν, παρά το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει από το δυστύχημα.

Κατά την εξέτασή τους, η πρόεδρος του δικαστηρίου έθεσε ερωτήματα σχετικά με το αν είχαν αντιληφθεί κάποια στάση της αμαξοστοιχίας μετά την αναχώρησή της από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό της Λάρισας, καθώς και για τις οσμές που ενδεχομένως αντιλήφθηκαν μετά τη σύγκρουση.

Όλοι οι μάρτυρες ανέφεραν ότι δεν αντιλήφθηκαν κάποια στάση του τρένου. Ως προς τις οσμές, ένας από τους επιζώντες έκανε λόγο για μυρωδιά «καμένου σιδήρου», ενώ άλλη μάρτυρας περιέγραψε ότι στον χώρο μύριζε γενικά «καμένο».

Συνεχίζεται η κατάθεση του Πάνου Ρούτσι

Στη σημερινή συνεδρίαση είναι επίσης προγραμματισμένη η συνέχιση της κατάθεσης του Πάνου Ρούτσι, πατέρα του Ντένις, από τη συνήγορό του, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ο κ. Ρούτσι ολοκλήρωσε την κατάθεσή του την προηγούμενη Τετάρτη και στη συνέχεια ξεκίνησε να δέχεται ερωτήσεις από την κ. Κωνσταντοπούλου. Η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί στο πλαίσιο της εξέτασής του από την πλευρά της υπεράσπισης των δικαιωμάτων του.

Το χρονοδιάγραμμα έως τη διακοπή των Χριστουγέννων

Με βάση τον προγραμματισμό που έχει ανακοινώσει η πρόεδρος του δικαστηρίου, απομένουν 23 συνεδριάσεις έως τη διακοπή των εργασιών για τις γιορτές των Χριστουγέννων. Η τελευταία συνεδρίαση για το 2026 έχει οριστεί, σύμφωνα με τις ημερομηνίες που ανακοινώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, για τις 16 Δεκεμβρίου.

Η δικαστική διαδικασία συνεχίζεται με τις καταθέσεις συγγενών και επιζώντων, οι οποίοι μεταφέρουν στο δικαστήριο τις προσωπικές τους εμπειρίες από το δυστύχημα και τις συνέπειες που αυτό έχει αφήσει στη ζωή τους.

Υπενθυμίζεται πως για το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη, κατηγορούνται συνολικά 36 πρώην και νυν στελέχη οργανισμών του ελληνικού σιδηροδρόμου όπως ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ HellenicTrain, ΡΑΣ και υπουργείο Μεταφορών . Οι 33 από τους 36 κατηγορούνται για την επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, από τις οποίες μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για ανθρώπους και που είχε ως αποτέλεσμα:

α) τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων,

β) τη βαριά σωματική βλάβη περισσότερων ανθρώπων και

γ) τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, τελεσθείσα και κατ’ εξακολούθηση και από κοινού. H συγκεκριμένη κακουργηματική πράξη επιφέρει ποινή μέχρι ισόβια κάθειρξη.