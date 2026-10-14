Δίκη για τα Τέμπη: Καταγγελία Ρούτσι για απόπειρα χρηματισμού του – «Να σταματήσεις να ασχολείσαι, να προσέχεις»

Σε μια εξαιρετικά σοβαρή καταγγελία προχώρησε ο Πάνος Ρούτσι στη σημερινή κατάθεσή του ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας όπου εκδικάζεται η υπόθεση του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Ο πατέρας του 22χρονου Ντένις, ενός εκ των θυμάτων της τραγωδίας, συνεχίζοντας την κατάθεσή του μετά την διακοπή, την περασμένη εβδομάδα, όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, κατήγγειλε απόπειρα χρηματισμού του, προκειμένου να απομακρύνει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και να σταματήσει να ασχολείται με την υπόθεση, όπως είπε.

«Σε αυτή την τσάντα υπάρχουν λεφτά, πολλά λεφτά»

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα onlarissa.gr, ο Πάνος Ρούτσι αποκάλυψε για πρώτη φορά στο δικαστήριο ένα περιστατικό που, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, σημειώθηκε το 2025, λίγους μήνες μετά την απεργία πείνας που είχε πραγματοποιήσει. Όπως υποστήριξε, άγνωστοι τον παρέσυραν σε συνάντηση με το πρόσχημα ότι διέθεταν στοιχεία για την υπόθεση των Τεμπών και του προσέφεραν μεγάλο χρηματικό ποσό. «Με πήραν τηλέφωνο από ξένο νούμερο. Το σήκωσα και μου είπαν πως έχουμε κάποια στοιχεία για την υπόθεση. Ελάτε στο τάδε σημείο για να σας τα δώσουμε», είπε αρχικά.

Περιγράφοντας στη συνέχεια τα όσα έγιναν, όταν έφτασε στο προκαθορισμένο σημείο, είπεε. «Πήγα στο σημείο. Ήταν ένα τζιπ με φιμέ τζάμια. Βλέπω κάτι φουσκωτούς. Μου πήραν το κινητό μου, άνοιξαν την πόρτα και μπήκα μέσα. Στο αμάξι ήταν ένας τύπος». Όπως κατέθεσε, ο άνδρας που βρισκόταν στο όχημα του έδειξε μια τσάντα με χρήματα. «Σε αυτή την τσάντα υπάρχουν λεφτά, πολλά λεφτά. Εμείς το μόνο που θέλουμε είναι να βγάλεις από τη μέση την Κωνσταντοπούλου και να σταματήσεις να ασχολείσαι», του είπε, όπως υποστήριξε ο κ. Ρούτσι.

Ανέφερε, ακόμη, ότι ρώτησε τι θα συνέβαινε εάν δεν αποδεχόταν την πρόταση, ενώ τελικά ζήτησε χρόνο για να σκεφτεί. Όπως είπε, αποχωρώντας από το σημείο άκουσε τη φράση «να προσέχεις», την οποία εξέλαβε ως απειλή. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναφορά του για όσα ακολούθησαν. Σύμφωνα με τον ίδιο, ενημέρωσε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, εκφράζοντας φόβους για την ασφάλειά του και ζητώντας προστασία. Παραδέχθηκε, πάντως, ότι δεν κατήγγειλε το περιστατικό στις αρμόδιες αρχές. «Φοβήθηκα, η αλήθεια είναι. Δεν πρόκειται να σιωπήσω και συνέχισα αυτό που έπρεπε να κάνω», τόνισε.

Καταθέτοντας στο δικαστήριο, είπε πως επιχείρησε να καλέσει ξανά τον τηλεφωνικό αριθμό από τον οποίο είχε δεχθεί την αρχική κλήση, χωρίς αποτέλεσμα. Είπε, δε, ότι η κλήση είχε εξαφανιστεί από το τηλέφωνό του.

«Αν δεν υπήρχε η φωτιά, θα ζούσαν πολλά παιδιά»

Στη συνέχεια της κατάθεσής του, ο Πάνος Ρούτσι επανήλθε στο ζήτημα της πυρόσφαιρας που δημιουργήθηκε μετά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών, ζητώντας να αποσαφηνιστούν τα αίτιά της. «Αν δεν υπήρχε αυτή η φωτιά, θα ζούσαν πολλά παιδιά εκείνο το βράδυ. Θέλουμε να μάθουμε αυτή η πυρόσφαιρα από τι προκλήθηκε», ανέφερε, μεταφέροντας παράλληλα όσα, όπως είπε, του είχαν περιγράψει επιζώντες για έντονη οσμή μέσα στο τρένο και δυσκολία στην αναπνοή.

Κατέθεσε, επίσης, ότι είχε συνομιλήσει με έναν πυροσβέστη, ο οποίος, σύμφωνα με την περιγραφή του, άφησε να εννοηθεί ότι υπήρχε κάτι ύποπτο στο τρένο, αλλά φοβόταν να καταθέσει και να αποκαλύψει την ταυτότητά του. Ο πατέρας του Ντένις αναφέρθηκε ακόμη σε πληροφορίες που, όπως ισχυρίστηκε, είχε λάβει από μηχανοδηγούς σχετικά με τη φύση της πυρόσφαιρας, ενώ έκανε λόγο για μεταφορές φορτίων χωρίς τα απαραίτητα παραστατικά. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν συνοδεύτηκαν, στο απόσπασμα της κατάθεσης, από αποδεικτικά στοιχεία που να τους τεκμηριώνουν.

Για το «μπάζωμα» και τις εκταφές

Ο πατέρας του Ντένις ζήτησε να εξεταστούν όσοι έδωσαν εντολές για τις παρεμβάσεις στον τόπο του δυστυχήματος, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι χάθηκαν κρίσιμα στοιχεία. «Γιατί έγινε όλο αυτό, η προσπάθεια συγκάλυψης; Έπρεπε να διερευνήσουν, να πάρουν τα στοιχεία που υπήρχαν εκεί. Να εξετάσετε αυτούς που έδωσαν την εντολή που μπάζωσαν το σημείο», ανέφερε.

Στο σημείο αυτό η πρόεδρος του δικαστηρίου παρενέβη, επισημαίνοντας ότι το αντικείμενο της συγκεκριμένης δίκης περιορίζεται στα γεγονότα μέχρι την ημέρα του δυστυχήματος.

Ιδιαίτερα φορτισμένος εμφανίστηκε και όταν μίλησε για τις εκταφές των θυμάτων, εκφράζοντας την ανησυχία ότι ενδέχεται να υπάρχουν αναμεμειγμένα ανθρώπινα μέλη στις σορούς.

Ζήτησε να δοθεί στις οικογένειες η δυνατότητα να ορίσουν δικούς τους τεχνικούς συμβούλους, σημειώνοντας ότι το οικονομικό βάρος της πολύχρονης δικαστικής προσπάθειας έχει πλέον εξαντλήσει τις αντοχές τους.

«Δεν θα σταματήσω να αγωνίζομαι για το παιδί μου»

Στην αρχή της κατάθεσής του ο Πάνος Ρούτσι αναφέρθηκε και στις επιπτώσεις που, όπως δήλωσε, είχε στην υγεία του η απεργία πείνας.

«Από αυτή την κίνηση έχω τα κουσούρια με την πίεση και την καρδιά. Τότε είχα πάει στο νοσοκομείο τρεις φορές, είχα πάθει ένα μίνι εγκεφαλικό», είπε.

Παρά τα προβλήματα υγείας που περιέγραψε και την ψυχολογική δοκιμασία που εξακολουθεί να βιώνει, επέμεινε ότι θα συνεχίσει τον αγώνα για να διακριβωθούν οι συνθήκες θανάτου του γιου του. «Δεν θα σταματήσω να αγωνίζομαι για το παιδί μου γιατί θέλω να μάθουμε επιτέλους κάποια στιγμή την αλήθεια. Θα παλέψω μέχρι τέλους», είπε.

Αναφερόμενος, τέλος, στις δικαστικές ενέργειες που, όπως υποστήριξε, στρέφονται εναντίον συγγενών για παρεμπόδιση διαδικασίας στη Λάρισα, εξέφρασε την αγανάκτησή του, θεωρώντας ότι επιχειρείται να δυσκολευτεί η προσπάθειά τους να συνεχίσουν τη διερεύνηση. «Εμείς ψάχνουμε την αλήθεια. Αν δεν επιμέναμε, τα βίντεο αυτά δεν θα υπήρχαν», κατέληξε.