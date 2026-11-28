Το «Ντέρτι» συνεχίζει να γράφει στην οθόνη την καθηλωτική ιστορία του από Δευτέρα έως και Τετάρτη, στις 22:30 στον Αντ1.

Τι θα δούμε αναλυτικά στα επεισόδια από Δευτέρα 30 Νοεμβρίου έως Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου.

ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 22:30

Η Στέλλα και ο Άρης βρίσκονται ταυτόχρονα αντιμέτωποι με δύο διαφορετικούς κινδύνους. Εκείνη οδηγείται στη Δίωξη και πιέζεται από τον Συμεωνίδη να σταματήσει να ψάχνει τον Γιάννη, ενώ ο Άρης πέφτει στα χέρια των Καλαματιανών και αναγκάζεται να αποδείξει ότι δεν είναι αστυνομικός.

Παράλληλα, ο Μίλτος ανακαλύπτει το πραγματικό μέγεθος της εμπλοκής του Χρήστου με τα ναρκωτικά και παλεύει με την ενοχή ότι ο γιος του ακολούθησε έναν δρόμο που γνωρίζει πολύ καλά.

Η Καίτη και ο Δήμος οδηγούνται σε βαθιά ρήξη, ενώ η Ξένια προσπαθεί να κρατήσει την οικογένειά της ενωμένη. Η Στέλλα, από την άλλη, κάνει μια δύσκολη παραχώρηση στη μητέρα της και της δίνει τα τραγούδια του Στράτου, παρά το βάρος που αισθάνεται πως προδίδει τη μνήμη του.

Και ενώ η οικογένεια του Κωστή αποκτά ένα νέο, απρόσμενο στοιχείο για τον θάνατό του, ο Άρης καταφέρνει να πλησιάσει περισσότερο από ποτέ τον Χρήστο και τις παράνομες δουλειές του, την ώρα που ο Πασχάλης ετοιμάζεται να στριμώξει τους δύο Καλαματιανούς.

ΤΡΙΤΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 22:30

Ο Πασχάλης καταφέρνει επιτέλους να αποκτήσει το πρώτο σοβαρό στοιχείο στην έρευνα για τον Κωστή, όταν μια μάρτυρας αναγνωρίζει έναν από τους Καλαματιανούς ως άνθρωπο που βρισκόταν μαζί του τη νύχτα της εξαφάνισής του.

Την ίδια στιγμή, ο Άρης πλησιάζει περισσότερο από ποτέ τον Χρήστο, ο οποίος τον δοκιμάζει ξανά και του εμπιστεύεται ένα ύποπτο πακέτο, χωρίς εκείνος να γνωρίζει ότι κάθε του κίνηση παρακολουθείται.

Η Στέλλα προσπαθεί να σταθεί δίπλα του, ενώ ταυτόχρονα παλεύει με την όλο και πιο περίπλοκη σχέση της με την Ξένια. Ο Μίλτος, από την άλλη, δέχεται να βοηθήσει τον Χρήστο σε μια νέα παράνομη δουλειά, ξέροντας πως ξαναμπαίνει σε έναν δρόμο που φοβάται.

Η Καίτη και ο Δήμος κάνουν μια προσπάθεια να σώσουν τον γάμο τους, ενώ ο Λεωνίδας και η Μάρθα συγκρούονται σκληρά για τον Κωστή και για τα λάθη του παρελθόντος.

Και καθώς ο Πασχάλης αποφασίζει να κινηθεί πλέον χωρίς να υπολογίζει κανέναν, η έρευνα περνά ξαφνικά μέσα στα ίδια τα σπίτια των ανθρώπων που μέχρι τώρα πίστευαν πως ήταν ασφαλείς.

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 22:30

Η αστυνομική έρευνα εισβάλλει πια στην καρδιά της οικογένειας, καθώς ο Πασχάλης κάνει φύλλο και φτερό το σπίτι του Αλέκου, το Ντέρτι και το σπίτι του Χρήστου, αποφασισμένος να βρει τι κρύβεται πίσω από τον θάνατο του Κωστή.

Η Ξένια νιώθει προδομένη από έναν άνθρωπο που θεωρούσε δικό της, ενώ ο Λεωνίδας αρχίζει για πρώτη φορά να αμφιβάλει σοβαρά για τον Αλέκο. Την ίδια στιγμή, ο Λευτέρης εξαφανίζεται έχοντας στα χέρια του στοιχεία που μπορούν να αποκαλύψουν τις παράνομες δουλειές του πατέρα του.

Ο Αλέκος και η Ξένια έρχονται για πρώτη φορά αντιμέτωποι με τον μεγαλύτερο φόβο τους: να μάθουν τα παιδιά τους την αλήθεια.

Η Στέλλα και ο Άρης συνεχίζουν την επικίνδυνη έρευνά τους, όμως η πίεση αρχίζει να δοκιμάζει και τη μεταξύ τους σχέση, καθώς εκείνη δυσκολεύεται να δεχτεί πως η μητέρα και ο αδελφός της μπορεί να έχουν εμπλακεί.

Παράλληλα, ο Πασχάλης πληρώνει το τίμημα της εμμονής του, βλέποντας ακόμα και τη Βούλα και τη Φανή να στρέφονται εναντίον του. Και ενώ όλοι προσπαθούν για λίγες ώρες να ξεχαστούν, δύο διαφορετικές έρευνες πλησιάζουν επικίνδυνα σε αλήθειες που κανείς δεν είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει.

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