Σε ετοιμότητα θέτει ο Βλαντιμίρ Πούτιν τα ρωσικά υποβρύχια σε οποιοδήποτε σημείο των ωκεανών, όπως διαμήνυσε νωρίτερα σήμερα. Η ανακοίνωσή του έρχεται μια ημέρα μετά την έπαρσης της ναυτικής σημαίας του πρώτου υποβρυχίου εξοπλισμένου με υπερηχητικούς πυραύλους τύπου «Ζιρκόν».

«Όλα τα τμήματα του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού – επιφανείας και υποβρύχια σκάφη, σχηματισμοί, παράκτιες μονάδες και υποδομές – πρέπει να είναι έτοιμα να αποκρούσουν απειλές που προέρχονται από θαλάσσιες και ωκεάνιες κατευθύνσεις», δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως μετέδωσε το ρωσικό μέσο ενημέρωσης Agentstvo.

«Πρέπει να διαθέτουμε σοβαρές επιθετικές ικανότητες, ώστε να αποτρέπουμε αποτελεσματικά μια εχθρική ναυτική δύναμη και να πλήττουμε τα στρατηγικά της στοιχεία», υπογράμμισε. «Οι τακτικές του ναυτικού πολέμου αλλάζουν, επομένως, παράλληλα με τη ναυπήγηση νέων υποβρυχίων, η Ρωσία οφείλει να βελτιώνει συστηματικά τα όπλα ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς και τους αντιπλοϊκούς πυραύλους της», επισήμανε.

«Αυτό θα επιτρέψει στις ναυτικές δυνάμεις να αναπτύξουν ικανότητες πληγμάτων για την εκτέλεση πολεμικών αποστολών σε οποιαδήποτε περιοχή των ωκεανών του κόσμου», δήλωσε χαρακτηριστικά. Επίσης, ο Βλαντιμίρ Πούτιν ζήτησε τη μεγαλύτερη συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας στην αμυντική συνεργασία.

Η δήλωση του Πούτιν έρχεται λίγες ημέρες μετά τα πλήγματα που έχουν δεχθεί από ουκρανικά drones σε Φιλανδία και Λιβύη. Συγκεκριμένα, στις 21 Νοεμβρίου, το φορτηγό πλοίο «Sparta II» δέχθηκε επίθεση στον Κόλπο της Φινλανδίας. Στις 22 Νοεμβρίου, δύο ρωσικά σκάφη δέχθηκαν επίθεση ανοικτά των ακτών της Λιβύης, μεταξύ των οποίων και η κορβέτα «Merkury». Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε η Ουκρανία.

Προηγουμένως, ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να διευρυνθεί το γεωγραφικό πεδίο της ναυτικής αντιπαράθεσης. Τον Αύγουστο, είχε απειλήσει τις ευρωπαϊκές χώρες με «αναλογική» απάντηση σε ενέργειες κατά ρωσικών πλοίων και όχι απαραίτητα στα ίδια ύδατα. Τον Οκτώβριο, στο Φόρουμ Βαλντάι, υπαινίχθηκε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να δράσει όχι μόνο στη Βαλτική Θάλασσα, αλλά και στους ωκεανούς Ατλαντικό, Ειρηνικό και Ινδικό.