Σχέδιο για να αντιμετωπισθεί μία καταστροφική κυβερνοεπίθεση (black-level cyber attack) φέρονται πώς έχουν καταρτίσει οι ΗΠΑ, καθώς ένα τέτοιο συμβάν θα μπορούσε να απειλήσει τη σταθερότητα της κυβέρνησης, να παραλύσει κρίσιμες υποδομές ή ακόμα και να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Ειδικοί στον τομέα της κυβερνοασφάλειας προειδοποιούν για την ανάγκη ενίσχυσης της ετοιμότητας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη (AI) επιτρέπει όλο και περισσότερο στους χάκερ να ξεπερνούν σε ταχύτητα και αποτελεσματικότητα εκείνους που είναι υπεύθυνοι για την προστασία των αμερικανικών πληροφοριακών συστημάτων. Οι προειδοποιήσεις αυτές έρχονται μετά από ένα κύμα κυβερνοεπιθέσεων και τεχνολογικών βλαβών που προκάλεσαν προβλήματα σε αεροπορικές πτήσεις, σε τραπεζικές υπηρεσίες και στη λειτουργία κυβερνητικών οργανισμών.

Η πρώην διευθύντρια Πληροφορικής του Λευκού Οίκου, Τερέζα Πέιτον, κατηγόρησε τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης ότι αγνοούν προειδοποιήσεις που διατυπώνονται εδώ και χρόνια, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Newsweek. Παράλληλα, η πρώην αναπληρώτρια επικεφαλής κυβερνοασφάλειας του FBI, Σίνθια Κάιζερ, προειδοποίησε ότι ο συνδυασμός κυβερνοεπιθέσεων και τεχνολογικών βλαβών ενδέχεται να γίνει η «νέα κανονικότητα».

Οι ΗΠΑ διαθέτουν ήδη ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση μεγάλων κυβερνοκρίσεων, το οποίο ονομάζεται Εθνικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Κυβερνοπεριστατικών (National Cyber Incident Response Plan) και δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 2016. Τον Δεκέμβριο του 2024, η Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας Υποδομών (CISA) δημοσίευσε ένα προσχέδιο επικαιροποίησης του σχεδίου, θέτοντάς το σε δημόσια διαβούλευση, η οποία ολοκληρώθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2025. Το σχέδιο περιγράφει λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο οι κυβερνητικές υπηρεσίες θα συντονίζουν την αντίδρασή τους σε περίπτωση σοβαρού συμβάντος, συμπεριλαμβανομένης μιας κυβερνοεπίθεσης «black level».

Τι είναι μια κυβερνοεπίθεση τύπου Black-level;

Το κυβερνητικό σύστημα ταξινόμησης της σοβαρότητας των κυβερνοπεριστατικών (Cyber Incident Severity Schema), το οποίο περιλαμβάνεται στο προσχέδιο, διαθέτει έξι επίπεδα. Ξεκινά από το επίπεδο μηδέν, που χαρακτηρίζεται ως «Λευκό», και φτάνει έως το επίπεδο πέντε, που χαρακτηρίζεται ως «Μαύρο».

Αναλυτικά τα επίπεδα:

Επίπεδο μηδέν – Λευκό (White) : Ένα περιστατικό που δεν έχει επιβεβαιωθεί ή θεωρείται ασήμαντο.

: Ένα περιστατικό που δεν έχει επιβεβαιωθεί ή θεωρείται ασήμαντο. Επίπεδο ένα – Πράσινο (Green) : Ένα περιστατικό που είναι απίθανο να έχει ευρύτερες συνέπειες.

: Ένα περιστατικό που είναι απίθανο να έχει ευρύτερες συνέπειες. Επίπεδο δύο – Κίτρινο (Yellow) : Ένα περιστατικό που θα μπορούσε να έχει ευρύτερες επιπτώσεις.

: Ένα περιστατικό που θα μπορούσε να έχει ευρύτερες επιπτώσεις. Επίπεδο τρία – Πορτοκαλί (Orange) : Ένα περιστατικό που αναμένεται να έχει μετρήσιμο αντίκτυπο σε τομείς όπως η εθνική ασφάλεια, η δημόσια ασφάλεια ή η οικονομία.

: Ένα περιστατικό που αναμένεται να έχει μετρήσιμο αντίκτυπο σε τομείς όπως η εθνική ασφάλεια, η δημόσια ασφάλεια ή η οικονομία. Επίπεδο τέσσερα – Κόκκινο (Red) : Ένα σοβαρό περιστατικό που αναμένεται να έχει σημαντικές συνέπειες.

: Ένα σοβαρό περιστατικό που αναμένεται να έχει σημαντικές συνέπειες. Επίπεδο πέντε – Μαύρο (Black): Μια άμεση και επικείμενη απειλή για βασικές υποδομές, τη σταθερότητα της κυβέρνησης ή ανθρώπινες ζωές στις ΗΠΑ.

Πώς θα μπορούσε να μοιάζει μια τέτοια κυβερνοεπίθεση

Έκθεση του 2018 του Εθνικού Συμβουλίου Συμβουλευτικής για τις Υποδομές (National Infrastructure Advisory Council), με τίτλο «Επιβιώνοντας από μια καταστροφική διακοπή ηλεκτροδότησης» (Surviving a Catastrophic Power Outage), προειδοποιούσε ότι μια μεγάλη κατάρρευση του ηλεκτρικού δικτύου θα μπορούσε να διαταράξει την υδροδότηση, τις επικοινωνίες, τις μεταφορές, τις τραπεζικές συναλλαγές, τη διανομή καυσίμων και την υγειονομική περίθαλψη.

Το 2022, η CISA δημοσίευσε οδηγίες προειδοποιώντας ότι οι πρώτες δύο ημέρες μετά από μια κυβερνοεπίθεση θα μπορούσαν να χαρακτηρίζονται από σύγχυση, προβλήματα στις επικοινωνίες, απώλεια ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων και διαταραχές σε φυσικά συστήματα. Μια παρατεταμένη επιχείρηση αντιμετώπισης θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει στην εξάντληση του προσωπικού και στην υπερβολική επιβάρυνση των διαθέσιμων πόρων.

Η Πέιτον δήλωσε ότι οι ειδικοί στην κυβερνοασφάλεια ζητούν επανειλημμένα ασφαλέστερη διάθεση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, αυτοματοποιημένους ελέγχους ασφαλείας και καλύτερες αμυντικές δυνατότητες.

«Ζητάμε αυτά τα πράγματα εδώ και τέσσερα χρόνια και δεν έχουν υλοποιηθεί. Βρισκόμαστε σε αδιέξοδο. Είδαμε ότι η προηγούμενη εβδομάδα εξελίχθηκε από κακή σε απολύτως εφιαλτική», ανέφερε.

Γιατί αυξάνονται οι ανησυχίες για τις κυβερνοεπιθέσεις;

Τα πρόσφατα περιστατικά περιλαμβάνουν μια ολοήμερη διακοπή λειτουργίας της Microsoft, μια πανεθνική εντολή καθήλωσης αεροσκαφών από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA), προβλήματα στις τραπεζικές υπηρεσίες και ένα περιστατικό κυβερνοασφάλειας που αφορούσε δεδομένα πελατών της JPMorgan Chase. Άλλα περιστατικά επηρέασαν την Apple και εσωτερικά συστήματα της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας των ΗΠΑ (NSA). Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν πως το ευρύτερο κύμα διαταραχών ήταν αποτέλεσμα συντονισμένης ή κακόβουλης ενέργειας.

Η Πέιτον, η οποία υπηρέτησε ως διευθύντρια Πληροφορικής του Λευκού Οίκου επί προεδρίας Τζορτζ Μπους, είχε δηλώσει προηγουμένως στο Newsweek: «Οι οργανισμοί βρίσκονται όλο και περισσότερο αντιμέτωποι με δύο δύσκολες επιλογές, και καμία από τις δύο δεν είναι καλή. Η μία επιλογή είναι να διορθώνουν τα κενά ασφαλείας με την ταχύτητα του συστήματος, διακινδυνεύοντας όμως να προκαλέσουν βλάβες σε συστήματα που είναι απαραίτητα για την καθημερινή λειτουργία. Η άλλη είναι να καθυστερούν τις ενημερώσεις ασφαλείας, αφήνοντας τα συστήματα εκτεθειμένα σε χάκερ που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη ως όπλο. Και τότε δημιουργείται ένα διαφορετικό πρόβλημα».

Η ίδια προτείνει να επενδύσουμε περισσότερο στην ανθεκτικότητα και στην ανάκαμψη.

«Θα πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε τις δοκιμές των ενημερώσεων ασφαλείας», είπε.

Πώς θα αντιδρούσαν οι ΗΠΑ σε μια τέτοια κυβερνοεπίθεση

Σύμφωνα με το προσχέδιο επικαιροποίησης, μια Ενιαία Ομάδα Συντονισμού Κυβερνοεπιχειρήσεων (Cyber Unified Coordination Group) θα αναλάμβανε τον συντονισμό των ομοσπονδιακών επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια ενός μεγάλου κυβερνοπεριστατικού. Το FBI θα ηγούνταν των προσπαθειών διερεύνησης και αντιμετώπισης της απειλής, ενώ η CISA θα παρείχε τεχνική υποστήριξη στους οργανισμούς που έχουν πληγεί. Οι υπηρεσίες πληροφοριών θα συγκέντρωναν και θα ανέλυαν στοιχεία σχετικά με την απειλή.

Η Πέιτον προέτρεψε τις επιχειρήσεις να πραγματοποιούν ασκήσεις προσομοίωσης των σχεδίων έκτακτης ανάγκης τους, επισημαίνοντας τους κινδύνους που προκύπτουν όταν χάκερ στοχοποιούν εξοπλισμό ο οποίος είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο, όπως τα συστήματα ψύξης και συντήρησης τροφίμων.

«Δεν μπορούμε να θεωρούμε δεδομένο ότι θα καταφέρουμε να βρεθούμε ένα βήμα μπροστά από τους κακόβουλους παράγοντες. Ποιο είναι το σχέδιό μας αν αντιμετωπίσουμε τη χειρότερη δυνατή κατάσταση; Πώς θα πραγματοποιούμε τηλεφωνικές κλήσεις; Πώς θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε με υποβαθμισμένες υπηρεσίες; Πώς θα επικοινωνούμε με τους ανθρώπους;»

Η Κάιζερ προειδοποίησε επίσης ότι εγκληματικές ομάδες θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν εκτεταμένες διακοπές λειτουργίας που επηρεάζουν τις τραπεζικές υπηρεσίες.

«Θα αρχίσετε να δέχεστε τηλεφωνήματα από απατεώνες, οι οποίοι θα προσποιούνται ότι εκπροσωπούν την τράπεζα, προσπαθώντας να σας κλέψουν τα χρήματα μέσα στο χάος που θα επικρατεί», προειδοποίησε.

«Θα ήθελα να απευθύνω έκκληση σε όλες τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, στη Σίλικον Βάλεϊ και στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης: “Σας παρακαλώ, επιστρέψτε στα εργαστήριά σας και επανασχεδιάστε αυτά τα μοντέλα με τέτοιον τρόπο ώστε, στα χέρια των αμυνόμενων και των επιχειρήσεων, να μπορούν να δημιουργούν συστήματα που αυτοεπιδιορθώνονται. Συστήματα που αντιλαμβάνονται ότι πλησιάζει μια απειλή και μπορούν να κλείνουν την πόρτα πριν αυτή εισέλθει”. Δεν μας προσφέρατε αυτή τη δυνατότητα και τώρα, αντίθετα, έχουμε τεχνητή νοημοσύνη που χρησιμοποιείται ως όπλο και στρέφεται εναντίον μας», δήλωσε.

Παράλληλα, κάλεσε τις επιχειρήσεις να μην ενδίδουν στους εκβιασμούς εγκληματικών ομάδων που χρησιμοποιούν λογισμικό ransomware για να αποσπούν χρήματα από τα θύματά τους.

«Μην πληρώνετε τους χάκερ. Είναι σαν τον νταή του σχολείου. Απλώς θα επιστρέψουν για να ζητήσουν ακόμη περισσότερα», τόνισε.

«Αν πάρουμε τις σωστές αποφάσεις τώρα, τα πράγματα θα βελτιωθούν. Αν δεν πάρουμε τις σωστές αποφάσεις τώρα, τα πράγματα θα χειροτερέψουν και θα χρειαστεί να περάσει πολύ περισσότερος χρόνος μέχρι να αρχίσουν να βελτιώνονται», κατέληξε.