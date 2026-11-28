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«Παραιτήθηκε ο Λιάκος και καλώς, τα χρήματα όμως από το “οικογενειακό ταμείο” θα ελεγχθούν εάν δόθηκαν “καλώς” ή είναι υπερτιμολογήσεις που ως είθισται η ΝΔ και τα στελέχη τους εμπλέκονται;», αναφέρει με ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση, σχολιάζοντας την εξέλιξη της παραίτησης του υφυπουργού Εσωτερικών Βαγγέλη Λιάκου, το πρωί του Σαββάτου (28/11).

Συνεχίζει, δε, σημειώνοντας πως: «Διότι εάν δόθηκαν νομίμως, “καλώς” (αλλά ανήθικα), εάν όμως δόθηκαν “κακώς”, με υπερτιμολογήσεις, τότε υπάρχουν ευθύνες ποινικές και αστικές».

ΝΙΚΗ: «Άλλη μια άτακτη υποχώρηση»

Από την πλευρά της ΝΙΚΗ κάνει λόγο για «ατελείωτη αλυσίδα σκανδάλων» ενώ διερωτάται «έμεινε άραγε κανένας έντιμος».

«Άλλη μία άτακτη υποχώρηση, άλλος ένας κρίκος στην ατελείωτη αλυσίδα σκανδάλων που εκθέτουν ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση των … αρίστων του Κ. Μητσοτάκη.

Η παραίτηση του υφυπουργού Εσωτερικών Ευάγγελου Λιάκου, στον απόηχο των αποκαλύψεων για τις απευθείας αναθέσεις δήμων σε επιχειρήσεις των αδελφών του, προκαλεί για ακόμη μία φορά το κοινό αίσθημα. Ο παραιτηθείς υφυπουργός κάνει λόγο για “ανήθικη και χυδαία επίθεση”, για “προεκλογική ανθρωποφαγία” και για “σκευωρία”, επικαλούμενος την “καθαρότητα” και τη “διαφάνεια” τη στιγμή που χρήμα του δημοσίου κατέληξε, χωρίς αιδώ, σε συγγενικά του πρόσωπα. Όταν δεν υπάρχουν πειστικές απαντήσεις, επιστρατεύεται πάντα το γνωστό κυβερνητικό αφήγημα περί “σκευωρίας” και “πολιτικής δίωξης”.

Κύριοι σε Μαξίμου και Πειραιώς, το ερώτημα που πλανάται πλέον σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία είναι αμείλικτο: έμεινε άραγε κανένας έντιμος σε αυτή την κυβέρνηση;

Η κατάσταση έχει ξεφύγει και ο κατάλογος των υπουργών, υφυπουργών και κυβερνητικών στελεχών που καθαιρέθηκαν λόγω σκανδάλων είναι πλέον τόσο μακρύς, που οι “παραιτηθέντες” της κυβέρνησης αρκούν για να συγκροτήσουν από μόνοι τους ένα, πλήρες υπουργικό συμβούλιο.

Η ΝΙΚΗ έχοντας ως προίκα την καθαρότητά της και την άρρηκτη σύνδεση της με τον λαό μας, απαιτεί πραγματική κάθαρση. Η εικόνα παρακμής που παρουσιάζει η βουτηγμένη στη δυσωδία κυβέρνηση, δεν αξίζει στον ελληνικό λαό πού δοκιμάζεται σκληρά. Η άμεση προσφυγή στις κάλπες είναι μονόδρομος» αναφέρει η ανακοίνωση.